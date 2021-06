Bệnh viện Đa khoa Hợp Lực sẵn sàng tiếp nhận, bảo đảm cho các bệnh nhân ung bướu không bị gián đoạn điều trị do dịch COVID-19

Với hệ thống máy móc, thiết bị, dụng cụ hiện đại, cùng đội ngũ cán bộ, bác sỹ nhiệt tình, chuyên môn tốt, Bệnh viện Đa khoa Hợp Lực hiện hoàn toàn có thể tiếp nhận các bệnh nhân ung bướu tới hóa – xạ trị, chăm sóc, điều trị, bảo đảm phòng chống dịch COVID-19.

Với hệ thống máy móc, trang thiết bị hiện đại, Khoa Ung bướu - Bệnh viện Đa khoa Hợp Lực hoàn toàn có thể bảo đảm việc điều trị tốt cho các bệnh nhân ung bướu trong tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp hiện nay

Hơn 1 tháng qua, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, Bệnh viện K Trung ương cơ sở 3 Tân Triều, huyện Thanh Trì, Hà Nội đã dừng tiếp nhận bệnh nhân. Vì vậy, nhiều bệnh nhân của Thanh Hóa đã buộc phải chuyển về điều trị tại các bệnh viện tuyến tỉnh. Điều này đã làm số lượng bệnh nhân có nhu cầu điều trị ung bướu, đặc biệt là hóa – xạ trị tăng cao tại các bệnh viên trong tỉnh. Riêng tại khoa Ung bướu, Bệnh viện Đa khoa Hợp Lực, số lượng bệnh nhân liên tục tăng cao. Mặc dù năng lực điều trị tối đa của khoa là 60 ca xạ trị mỗi ngày.

Lượng bệnh nhân điều trị tại khoa Ung bướu - Bệnh viện Đa khoa Hợp Lực tăng cao, trong đó có nhiều người phải chuyển từ các bệnh viện tuyến trung ương về

Việc số lượng bênh nhân tăng cao trong giai đoạn hiện nay, nhất là khi Bệnh viện K Tân Triều và một số bệnh viện tuyến trung ương khác tạm dừng tiếp nhận bệnh nhân ung bướu do ảnh hưởng của dịch COVID-19, Bệnh viên Đa khoa Hợp Lực đã bố trí nhân lực hợp lý, vừa đáp ứng nhu cầu điều trị, vừa đảm bảo phòng, chống dịch COVID-19. Hiện nay, Khoa Ung bướu Bệnh viên Đa khoa Hợp Lực có gần 100 bệnh nhân, trong đó có trên 30 bệnh nhân xạ trị. Nhiều người chuyển về từ các bệnh viện tuyến trên về điều trị tại đây. Trung bình mỗi ngày, Khoa Ung bướu, Bệnh viện Đa khoa Hợp Lực xạ trị cho từ 30 đến 40 bệnh nhân. Để hạn chế việc tập trung đông người vào cùng một thời điểm, Khoa đã xếp lịch cho bệnh nhân xạ trị vào các khung giờ khác nhau và bố trí bác sỹ, kỹ sư làm việc theo ca.

Các bác sỹ chăm sóc các bệnh nhân tại khoa Ung bướu

Từ năm 2018 đến nay, Bệnh viện Đa khoa Hợp Lực đã đầu tư hệ thống máy móc, thiết bị hiện đại cho khoa ung bướu với tổng kinh phí trên 70 tỷ đồng, có thể kể ra như máy xạ trị gia tốc tuyến tính Eleta nhập khẩu từ Anh, máy chụp cộng hưởng từ 1.5 Tesla, máy CT scanner 128 dãy… cùng đội ngũ y bác sỹ, kỹ sư được đào tạo, chuyển giao kỹ thuật chẩn đoán, điều trị ung bướu tại Bệnh viện K Trung ương, Bệnh viện Việt Đức, Bệnh viện Trung ương Quân đội 103, 108…

Bệnh viện Đa khoa Hợp Lực cũng là bệnh viện tư nhân đầu tiên ở khu vực Miền Trung có khoa điều trị ung bướu với công nghệ xạ trị tiên tiến nhất hiện nay. Đây là nơi hoàn toàn có thể đáp ứng và bảo đảm việc điều trị cho các bệnh nhân ung bướu, đặc biệt là hóa – xạ trị cho các bệnh nhân ung thư ngay tại Thanh Hóa.

Bệnh nhân Phạm Tiến Hiệp (36 tuổi, ở xã Hoằng Cát, huyện Hoằng Hóa) cho biết: Trước kia tôi điều trị bệnh tại Bệnh viên K Tân Triều (Hà Nội). Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, Bệnh viên K Tân Triều tạm dừng tiếp nhận, điều trị bệnh nên tôi buộc phải về điều trị tại Thanh Hóa. Được biết Bệnh viên Đa khoa Hợp Lực có máy móc hiện đại, có điều kiện điều trị bệnh, đặc biệt là xạ trị tốt, tôi đã chuyển về đây. Tôi đã được xạ trị 4 lần, đến nay sức khỏe đã được cải thiện hơn. Điều kiện chăm sóc của người thân với tôi cũng thuận lợi, giảm bớt nhiều chi phí khác so với ở Hà Nội. Tôi và gia đình cũng cảm thấy yên tâm hơn, đặc biệt là được điều trị trong an toàn phòng dịch. Nay tôi cũng xác định sẽ điều trị tại đây mà không phải quay trở lại Hà Nội nữa.

Bệnh nhân Lê Văn Tiến (70 tuổi, ở phường Đông Hải, TP Thanh Hóa chia sẻ: Do dịch bệnh nên tôi không chuyển lên tuyến trên điều trị được. Sau khi chuyển về điều trị ở đây tôi thấy Khoa Ung bướu, Bệnh viện Đa khoa Hợp Lực có đủ điều kiện xạ trị, công tác chăm sóc, điều trị tốt, các bác sỹ, nhân viên rất nhiệt tình chăm sóc. Thay vì phải tới các bệnh viện tuyên trung ương, tôi và các bệnh nhân cùng phòng đã yên tâm điều trị tại đây.

Bác sĩ CK1 Nguyễn Đình Nơi - Phó Giám đốc, kiêm Trưởng khoa Ung bướu Bệnh viện Đa khoa Hợp Lực cho biết: Khoa Ung bướu – Bệnh viện Đa khoa Hợp Lực hiện nay có đầy đủ các trang thiết bị, vật tư y tế, hóa chất, thuốc để bảo đảm công tác điều trị cho 100 bệnh nhân, trong đó có đầy đủ các đơn nguyên từ phẫu thuật, hóa chất, xạ trị và chăm sóc giảm nhẹ. Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, lượng bệnh nhân tăng cao, vì vậy chúng tôi tăng cường nhân lực, làm thêm ca, kíp để đáp ứng nhu cầu điều trị của các bệnh nhân ung bướu, nhất là việc tiếp nhận các bệnh nhân từ tuyến trên về. Chúng tôi cũng đồng thời thực hiện chặt chẽ việc sàng lọc COVID-19 đối với các bệnh nhân, nhất là từ các vùng dịch trở vể. Tất cả các bệnh nhân được điều trị theo phác đồ của Bộ Y tế và được bố trí giãn cách thời gian hóa, xạ trị, điều trị một cách hợp lý, không bị gián đoạn nhưng cũng tránh bị dồn, tập trung đông bệnh nhân, bảo đảm phòng dịch COVID-19.

Các bác sỹ trao đổi, tiến hành hội chẩn

Trong quá trình điều trị, gặp những ca bệnh khó, các bác sỹ của Khoa Ung bướu, Bệnh viện đa khoa Hợp Lực thường xuyên trao đổi, hội chẩn trực tuyến với các bác sỹ ở những bệnh viện Trung ương để lập kế hoạch điều trị tốt nhất cho bệnh nhân. Sự nỗ lực, cố gắng nâng cao năng lực khám, chữa bệnh nói chung, các bệnh ung bướu nói riêng của Bệnh viện Đa khoa Hợp Lực đã góp phần mang lại những lợi ích thiết thực cho người bệnh, góp phần giảm tải cho bệnh viện tuyến trên, nhất là giúp cho quá trình điều trị của bệnh nhân không bị gián đoạn, không bị ảnh hưởng kết quả điều trị trong thời điểm dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp như hiện nay.

