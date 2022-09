Bệnh viện Đa khoa Hậu Lộc nỗ lực chăm sóc sức khỏe người dân

Bệnh viện Đa khoa Hậu Lộc là bệnh viện đa khoa hạng II có chức năng khám, chữa bệnh (KCB) cho Nhân dân Hậu Lộc và một số huyện lân cận. Từ đầu năm đến nay, được sự chỉ đạo của Sở Y tế, nhất là sự quan tâm của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Hậu Lộc, phối hợp giữa các phòng, ban và các cơ quan trên địa bàn huyện; đồng thuận trong đảng ủy, ban giám đốc; đặc biệt là đoàn kết trong toàn thể cán bộ, viên chức và người lao động đã tạo điều kiện thuận lợi cho bệnh viện ngày một phát triển.

Đội ngũ bác sĩ, y tế luôn tận tâm vì người bệnh.

Ngay từ đầu năm 2022, bệnh viện đã chủ động xây dựng kế hoạch, giao chỉ tiêu cho từng khoa, phòng công tác KCB. 9 tháng qua, bệnh viện đã thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị được giao. Đảm bảo trong công tác thường trực cấp cứu - khám bệnh và chữa bệnh, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán và các ngày nghỉ lễ. Tổ chức kiểm tra, đôn đốc các khoa, phòng thực hiện chỉ tiêu kế hoạch, thực hiện nghiêm túc nội quy, quy chế chuyên môn. Kiện toàn lại các hội đồng, phân công công việc cho các thành viên. Đảm bảo công tác phòng, chống dịch, nhất là dịch COVID-19. Công tác dược cung ứng đầy đủ thuốc, dịch, vật tư y tế, hóa chất xét nghiệm đáp ứng yêu cầu công tác KCB. Tham gia và thực hiện tốt công tác khám tuyển sinh quân sự năm 2022. Quan tâm công tác vệ sinh môi trường, kiểm soát, hạn chế nhiễm khuẩn bệnh viện.

Tính đến tháng 9-2022, các chỉ tiêu KCB so với kế hoạch bệnh viện và Sở Y tế giao đều tăng: Tổng số lượt khám bệnh là 96.207 lượt, đạt 78% so với kế hoạch Sở Y tế giao cả năm; đạt 75% so với kế hoạch bệnh viện cả năm. Tổng số điều trị nội trú là 16.519 lượt, đạt 71% so với kế hoạch Sở Y tế giao cả năm; đạt 75% so với kế hoạch bệnh viện cả năm.

Để đạt được kết quả đó, bệnh viện đã không ngừng nâng cao trình độ bằng các hình thức học tập chuyên môn, hội chẩn bằng hình thức Telehealth với Bệnh viện Đại học Y Hà Nội vào các buổi chiều thứ 5 hàng tuần đối với các ca bệnh khó. Triển khai các dịch vụ kỹ thuật y học mới đưa vào ứng dụng thực hiện tại đơn vị như: Chụp đáy mắt, chụp XQ niệu đồ tĩnh mạch (UIV), chụp mạch với ICG...

Công tác điều dưỡng luôn được quan tâm chú trọng, đặc biệt là giao tiếp, ứng xử, thực hiện chuẩn đạo đức nghề nghiệp của điều dưỡng viên. Triển khai tập huấn Thông tư 31/2021/TT-BYT ngày 28-12-2021 quy định hoạt động điều dưỡng trong bệnh viện, quy chế giao tiếp ứng xử của cán bộ y tế với người bệnh. Tổ chăm sóc khách hàng đã hoạt động tích cực, hướng dẫn, chu đáo, nhiệt tình đối với người bệnh. Công tác kiểm soát nhiễm khuẩn, giám sát việc tuân thủ các quy định vô khuẩn trong toàn bệnh viện được nâng cao. Thực hiện phân loại, thu gom và xử lý chất thải đúng quy định, bảo đảm vệ sinh môi trường bệnh viện luôn xanh, sạch.

Với phương châm lấy người bệnh làm trung tâm, bệnh viện có sơ đồ hướng dẫn tổng thể toàn bệnh viện và hệ thống bảng hướng dẫn khoa, phòng, kẻ đường hướng dẫn đến các khoa, phòng để dễ nhìn, dễ thấy, thuận tiện nhất đối với người bệnh. Hàng ngày bố trí hệ thống phát số khám bệnh, có điều chỉnh tăng nhân lực trong các ngày cao điểm đông bệnh nhân. Phối hợp với cơ quan bảo hiểm xã hội huyện trong thanh, quyết toán về việc triển khai khám bệnh trước giờ cho người bệnh trong mùa hè nắng nóng (khám bệnh từ 6 giờ 30 phút) sớm hơn giờ quy định 30 phút. Bố trí nước uống, quạt mát, ghế ngồi chờ tại tất cả các vị trí cho người bệnh trong toàn bệnh viện. Các phòng khám, buồng bệnh đều có điều hòa, tủ để đồ cá nhân cho người bệnh và người nhà bệnh nhân, tạo điều kiện phục vụ tốt nhất cho người bệnh. Tăng cường bố trí thêm cây xanh, chậu hoa, cây cảnh tại tất cả các vị trí trong đơn vị. Tổ chức thực hiện, duy trì công tác 5S tại tất cả các khoa, phòng.

Bệnh viện đã thực hiện tốt việc cung ứng thuốc tới tận khoa lâm sàng. 100% các khoa lâm sàng được cung ứng thuốc đầy đủ tận tay người bệnh thực hiện phát thuốc có giám sát 3 bên (khoa dược - khoa lâm sàng - người bệnh), người bệnh không phải đi mua thuốc bên ngoài trong quá trình điều trị. Thực hiện công tác dược lâm sàng, hội đồng thuốc đã xây dựng được danh mục thuốc điều trị năm 2022 phù hợp với đơn vị theo danh mục được Bộ Y tế ban hành. Tổ chức đấu thầu thuốc theo đúng quy định của ngành. Phát huy vai trò trong việc giám sát sử dụng thuốc an toàn hợp lý, không để thuốc quá hạn. Thông tin thuốc được cập nhật tạo điều kiện thuận lợi cho đội ngũ thầy thuốc sử dụng thuốc an toàn và hiệu quả cho người bệnh. Đảm bảo đủ hóa chất, vật tư y tế, thiết bị phục vụ cho công tác KCB thường xuyên và triển khai các kỹ thuật mới theo kế hoạch.

Ngay từ đầu năm, công tác chỉ đạo tuyến được xây dựng cụ thể và trình ban giám đốc phê duyệt gửi xuống các khoa, phòng và y tế cơ sở phối hợp thực hiện. Thực hiện kế hoạch kiểm tra thường xuyên công tác KCB, chỉ đạo tuyến cơ sở thực hiện tốt các quy chế chuyên môn về KCB, sẵn sàng tăng cường hỗ trợ chuyên môn cho tuyến dưới. Thực hiện kế hoạch của Sở Y tế, tập huấn lại các cấp cứu hồi sức, nhi, sản, ngoại, truyền nhiễm cho cán bộ y tế trong toàn bệnh viện và trạm y tế xã khi có yêu cầu. Chú trọng công tác đào tạo, nhất là đào tạo sau đại học, chuyên ngành, chuyên khoa sâu. Trong các tháng đầu năm 2022, bệnh viện đã đào tạo bằng các hình thức ngắn hạn, dài hạn, đào tạo tại chỗ và gửi đi đào tạo tại các bệnh viện tuyến tỉnh, tuyến Trung ương. Công tác nghiên cứu khoa học đã được các khoa, phòng đăng ký đề tài, sáng kiến cải tiến kỹ thuật về hội đồng nghiên cứu khoa học với tổng số 72 đề tài cấp cơ sở, trong đó 1 đề tài có hỗ trợ kinh phí của ngành.

Bệnh viện Đa khoa Hậu Lộc được xây dựng khang trang, xanh, sạch.

Bên cạnh đó, bệnh viện đã xây dựng phương án phòng, chống dịch năm 2022, như dịch COVID-19, sởi, sốt xuất huyết và kế hoạch phòng, chống bão lụt, thiên tai, thảm họa. Xây dựng kế hoạch các đội cấp cứu sẵn sàng đầy đủ cơ số thuốc, dụng cụ, phương tiện, hóa chất phục vụ tốt trong mọi tình huống. Trong các tháng đầu năm, bệnh viện đã điều trị đối tượng là F0 tại hai cơ sở thu dung của huyện tổng số 1.247 bệnh nhân, không có bệnh nhân tử vong, số bệnh nhân phải chuyển tuyến trên là 23 bệnh nhân. Bệnh viện đã thực hiện tiêm chủng hơn 11.000 liều vắc-xin COVID-19 cho các đối tượng trên địa bàn huyện. Phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự huyện tổ chức và thực hiện khám tuyển sinh quân sự năm 2022 đảm bảo chất lượng, hoàn thành chỉ tiêu. Phối hợp với Trung tâm Y tế huyện tổ chức tốt, đảm bảo đủ nhân lực, thuốc, phương tiện phục vụ công tác phòng, chống dịch.

Trong thành quả chung ấy, không thể không nhắc đến công sức đóng góp rất lớn của “đầu tàu”, “người chèo lái con thuyền” - bác sĩ chuyên khoa II, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Hậu Lộc Lê Đình Tiệp. Ông đã thực hiện tốt nhiệm vụ lãnh đạo, điều hành các lĩnh vực công tác Đảng, công tác chuyên môn, góp phần xây dựng bệnh viện ngày càng phát triển. Bản thân phụ trách công tác ngoại - sản - liên chuyên khoa của bệnh viện, ông không ngừng học tập nâng cao trình độ chuyên môn, áp dụng các kỹ thuật mới vào chẩn đoán điều trị, từng bước nâng cao chất lượng điều trị cho người bệnh, như: Tham gia phẫu thuật hệ ngoại sản trong đó có mổ nội soi, phẫu thuật kết hợp xương... do đó những năm qua, bệnh nhân ngoại sản không phải chuyển lên tuyến trên, lòng tin của người bệnh và người nhà bệnh nhân ngày được nâng cao. Tham gia vào các hội đồng hội chẩn các trường hợp bệnh nặng, khó. Trực tiếp tham gia điều trị các ca bệnh hiểm nghèo, cấp cứu những bệnh nhân nặng. Chỉ đạo công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại bệnh viện đạt hiệu quả cao nhất... Với những thành tích đóng góp cho đơn vị, vừa qua ông đã được Hội đồng cấp tỉnh công nhận danh hiệu Thầy thuốc Ưu tú và đang đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen.

Bác sĩ chuyên khoa II, Giám đốc Lê Đình Tiệp cho biết: Các tháng cuối năm, bệnh viện tiếp tục giữ vững ổn định về mọi mặt, tạo đồng thuận cao thực hiện nhiệm vụ có hiệu quả. Không chủ quan, lơ là; chủ động phòng, chống dịch bệnh COVID-19; phòng, chống bão lụt, thiên tai; chuẩn bị phương tiện, thuốc vật tư và các đội cấp cứu lưu động đáp ứng mọi tình huống. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong KCB, như xây dựng kế hoạch, lộ trình triển khai bệnh án điện tử, kê đơn thuốc điện tử theo quy định của Bộ Y tế. Nâng cao chất lượng khám và điều trị, đẩy mạnh quy chế giao tiếp làm hài lòng, giảm phiền hà, tiêu cực, hết lòng vì người bệnh... Quản lý chặt chẽ các nguồn thu, tránh thất thoát, tiết kiệm các nguồn chi để tăng cường đầu tư trang thiết bị chuyên môn, nâng cấp cơ sở hạ tầng và tăng thu nhập cho cán bộ, nhân viên. Đơn vị cũng đề nghị với các cấp, ngành dành nguồn ngân sách đầu tư thêm cơ sở hạ tầng và các trang thiết bị cho bệnh viện. Đồng thời, tiếp tục hỗ trợ nâng cao chất lượng chuyên môn chuyển giao kỹ thuật từ bệnh viện tuyến tỉnh về bệnh viện huyện (theo Đề án 1816). Giúp đỡ đơn vị trong công tác đấu thầu thuốc, vật tư y tế đảm bảo đầy đủ trong công tác KCB và tăng cường quản lý hành nghề y dược trên địa bàn.

Bài và ảnh: Nguyễn Ngọc