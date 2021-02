Bảo đảm tốt công tác chăm sóc sức khỏe Nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán

Dịp Tết nguyên đán Tân Sửu 2021, ngành y tế đã chuẩn bị chu đáo về nhân lực, máy móc hiện đại, dự trù đủ cơ số thuốc, vật tư y tế..., bảo đảm thực hiện tốt nhiệm vụ chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cho Nhân dân, không để bùng phát các ổ dịch lớn.

Trung tâm Cấp cứu và Hồi sức tích cực ngoại khoa, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa luôn sẵn sàng cấp cứu bệnh nhân nhập viện điều trị.

Ngành y tế đã chỉ đạo các đơn vị bảo đảm thường trực theo 4 cấp, sẵn sàng thực hiện nghiêm, hiệu quả theo sự chỉ đạo của Bộ Y tế, UBND tỉnh và Sở Y tế; Chủ động ứng phó với dịch bệnh, đặc biệt dịch COVID-19, tai nạn, ngộ độc, cấp cứu; Tổ chức tốt việc cấp cứu, khám chữa bệnh cho người bệnh.

Các bệnh viện đã lập kế hoạch bảo đảm công tác y tế dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu, lập chế độ thường trực cấp cứu trong và ngoại viện bảo đảm đủ quân số, đúng chủng loại chuyên môn theo quy định, bảo đảm các chế độ cho bệnh nhân nằm điều trị nội trú theo quy định của nhà nước; tăng cường các biện pháp phòng chống dịch COVID-19, giám sát phát hiện bệnh dịch kịp thời, quyết tâm không để dịch bùng phát.

Thành lập các đội phòng chống dịch cơ động, thực hiện chế độ thường trực, bảo đảm các loại thuốc hóa chất và phương tiện sẵn sàng huy động được ngay sau khi có dịch bệnh và ngộ độc tập thể xảy ra.

Ngày 30 tháng Chạp năm Canh Tý, Sở Y tế đã tổ chức 4 đoàn đi kiểm tra, chúc tết tại 16 đơn vị trong và ngoài ngành. Qua kiểm tra, 16/16 đơn vị đều tổ chức tốt công tác thường trực cấp cứu 24/24h khám và điều trị cho bệnh nhân, có lịch phân công trực cụ thể trong các ngày nghỉ tết đồng thời chuẩn bị đủ các chế độ, chính sách theo quy định cho người bệnh trong dịp tết. Lãnh đạo Sở đã tổ chức kiểm tra hoạt động của các kíp trực, gặp mặt, thăm hỏi tặng quà động viên chúc tết các bệnh nhân nặng tại các khoa Hồi sức cấp cứu còn nằm lại tại các bệnh viện đêm Giao thừa. Các cơ sở y tế đã thực hiện tốt các chế độ chính sách cho bệnh nhân. Từ nguồn tiết kiệm, các bệnh viện đã chủ động thăm hỏi, tặng quà cho các bệnh nhân vẫn phải điều trị trong những ngày tết bằng các hình thức phù hợp như: miễn phí bữa ăn trong các ngày tết, cấp bánh chưng, giò… Ngoài ra, một số tổ chức, cá nhân cùng với các bệnh viện tổ chức các hoạt động từ thiện phát quà cho bệnh nhân.

Kiểm tra thân nhiệt cho người dân trước khi vào bệnh viện.

Tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh, từ 10 đến 13h50 ngày 16-2, đã tổ chức khám, điều trị cho 1.086 bệnh nhân, có 912 bệnh nhân nhập viện điều trị, trong đó có 182 ca tai nạn thương tích (giảm 15% so với năm 2020). Để bảo đảm công tác thu dung, điều trị kịp thời cho bệnh nhân trong dịp tết, công tác chuẩn bị đã được bệnh viện chuẩn bị khá chu đáo. Ngoài việc phân công trực ở cả 4 cấp: Trực lãnh đạo, chuyên môn, an ninh bảo vệ và hậu cần thì bệnh viện cũng đã dự trù đầy đủ thuốc, vật tư y tế tiêu hao, bảo đảm phục vụ bệnh nhân; đồng thời, kiện toàn các đội cấp cứu lưu động, sẵn sàng đáp ứng trong các tình huống khẩn cấp xảy ra. Những ngày tết, dù áp lực công việc đối với lực lượng y, bác sĩ trực cấp cứu rất nặng nề, nhưng với mong muốn cấp cứu bảo đảm sức khỏe, tính mạng cho bệnh nhân, các y, bác sĩ trực cấp cứu đã cố gắng hết sức, bảo đảm được công tác thu dung, cấp cứu điều trị cho người bệnh.

Bên cạnh đó, bệnh viện đã tổ chức thăm hỏi, động viên, chúc tết và tặng quà cho các bệnh nhân phải ở lại điều trị, giúp họ có được không khí ngày tết cổ truyền ấm cúng, ý nghĩa.

Đối với các bệnh viện tuyến huyện, tất cả các vị trí đều được tăng cường đủ về con người, trang thiết bị, bảo đảm người bệnh được khám và điều trị kịp thời; tổ chức thăm hỏi, tặng quà, chúc tết người bệnh, tạo bầu không khí đón xuân vui tươi, đầm ấm, giúp họ giảm bớt nỗi đau bệnh tật.

Theo thống kê của ngành y tế, từ ngày từ 11 đến 16-2 (tức ngày 30 tháng Chạp năm Canh Tý đến ngày mùng 5 tháng Giêng năm Tân Sửu), cho thấy công tác khám chữa bệnh, cấp cứu được các bệnh viện, trung tâm y tế trong tỉnh thực hiện nghiêm túc, kịp thời, luôn thường trực cấp cứu 24/24 giờ theo đúng chỉ đạo của Bộ Y tế.

Cụ thể, các cơ sở y tế đã thực hiện khám cho 8.599 bệnh nhân, có 6.360 bệnh nhân phải nhập viện điều trị nội trú, trong đó có 686 ca tai nạn giao thông, 83 ca tai nạn do đánh nhau, 233 ca tai nạn sinh hoạt, 2 ca tai nạn do pháo nổ, 130 ca ngộ độc thực phẩm; các cơ sở y tế thực hiện chuyển viện cho 442 bệnh nhân. Các cơ sở y tế đã thực hiện 623 ca phẫu thuật (loại 3 trở lên), trong đó có 123 ca phẫu thuật cấp cứu do tai nạn. Nhân viên y tế tại các cơ sở y tế đã đỡ đẻ, mổ đẻ thành công cho 741 trẻ chào đời. Và có 4.674 bệnh nhân đã điều trị khỏi bệnh được xuất viện. Tổng số bệnh nhân tử vong bao gồm cả các trường hợp tử vong trước khi đến bệnh viện là 26 trường hợp. So với đợt nghỉ tết Canh Tý 2020, tổng số ca khám, cấp cứu, nhập viện điều trị các đối tượng tăng...

Trong công tác phòng chống dịch, Sở Y tế đã chỉ đạo các đơn vị y tế trong ngành triển khai thực hiện nghiêm công tác phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan liên quan thực hiện theo dõi, giám sát, quản lý, tất cả những người, đến, trở về địa phương từ những nơi khác để tổ chức các biện pháp rà soát, truy vết, giám sát, chỉ định cách ly, xét nghiệm phù hợp theo quy định; khẩn trương truy vết, tổ chức xét nghiệm tất cả các đối tượng F1, F2, các đối tượng có nguy cơ cao.

Đồng thời đảm bảo vật tư, hóa chất, sinh phẩm, trang phục bảo hộ và các trang thiết bị thiết yếu phục vụ công tác phòng, chống dịch.

Từ ngày 28-1 đến 10 giờ 15-2 (tức Mùng 4 Tết), có 27.256 người từ các tỉnh, thành có dịch về Thanh Hóa; đã tiến hành lấy mẫu xét nghiệm 1.515 người, kết quả xét nghiệm 1.501 âm tính; 14 trường hợp F1 âm tính 2 lần; 1.024 trường hợp F2 âm tính (trong đó Cẩm Giàng, Hải Dương có 306, người, Thành phố Hồ Chí Minh 235 người, tất cả xét nghiệm đều âm tính với SARS-CoV-2. Từ 28-1 đến nay thực hiện cách ly tập trung 304 trường hợp (hiện đang cách ly 213 trường hợp). Trong ngày 14-2, đã tiến hành rà soát, truy vết, lập danh sách 10 trường hợp tiếp xúc gần với 1 trường hợp ở xã Quảng Văn, huyện Quảng Xương (có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2), là F1 của bệnh nhân nhiễm COVID – 19 ở Hà Nội. Ngày 16-2, rà soát, truy vết 5 trường hợp ở huyện Thiệu Hóa, là F1 của các bệnh nhân: 2234, 2240 và hơn 200 trường hợp F2.

Tô Hà