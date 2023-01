Bảo đảm cấp cứu, điều trị bệnh nhân trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

Trong những ngày Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, các bệnh viện trong tỉnh đã bảo đảm tốt công tác cấp cứu, điều trị bệnh nhân. Năm nay, số ca bị tai nạn giao thông, tai nạn thương tích trong sinh hoạt, lao động và do pháo nổ nhập viện giảm nhẹ so với năm 2022, nhưng tỷ lệ bệnh nhân nặng lại tăng cao.

Một ca phẫu thuật cho bệnh nhân tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa trong dịp Tết.

Tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa, để bảo đảm việc cấp cứu, thu dung và điều trị bệnh nhân trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, bệnh viện đã lập kế hoạch điều động nhân lực, chuẩn bị đầy đủ trang thiết bị y tế, dự trù số lượng thuốc, vật tư y tế, hóa chất xét nghiệm và các phương án hậu cần, dự phòng cho mọi hoạt động khám, chữa bệnh trong những ngày Tết Nguyên đán 2023.

Chăm sóc bệnh nhân nặng tại khoa Hồi sức tích cực 1 - Chống độc, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa.

Bệnh viện cũng đã bố trí kíp trực 24/24 giờ, điều động nhân lực làm việc tăng cường, bảo đảm trực đầy đủ theo 4 cấp: trực lãnh đạo, trực chuyên môn, trực hậu cần và trực bảo vệ. Bên cạnh đó bố trí thêm lực lượng bác sĩ trực thường trú tại nhà sẵn sàng điều động trong các trường hợp cấp cứu, tai nạn giao thông, thiên tai, thảm họa và hỗ trợ chuyên môn cho tuyến dưới. Từ ngày 30 Tết đến mùng 5 Tết Quý Mão 2023, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức thu dung điều trị và cấp cứu cho 898 lượt bệnh nhân tai nạn thương tích, ngộ độc thực phẩm và mắc bệnh lý khác. Tiến hành phẫu thuật cấp cứu cho 95 bệnh nhân; tổng số bệnh nhân điều trị nội trú tính đến ngày mùng 5 Tết là 838 người.

Bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Hợp Lực.

Tại Bệnh viện Đa khoa Hợp Lực, từ ngày 30 Tết đến mùng 4 Tết đã tiếp nhận hơn 300 bệnh nhân. Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Hợp Lực Nguyễn Thanh Vân, cho biết: Bệnh viện đã tổ chức tốt việc cấp cứu, khám chữa bệnh cho người bệnh; dự trữ đủ thuốc, máu, dịch truyền và các phương tiện, trang thiết bị cần thiết phục vụ cấp cứu, khám chữa bệnh, đặc biệt là cấp cứu tai nạn giao thông, bảo đảm tất cả người bệnh cấp cứu được khám và điều trị kịp thời; tổ chức thăm hỏi và tổ chức đón tết cho người bệnh điều trị tại bệnh viện trong dịp tết. Đặc biệt, chú ý nâng cao tinh thần thái độ phục vụ người bệnh, giao tiếp, ứng xử ân cần, hòa nhã; thực hiện đúng các quy định liên quan và các quy trình chuyên môn kỹ thuật.

Chăm sóc bệnh nhân tại Bệnh viện Nhi Thanh Hóa.

Theo thống kê của Sở Y tế về tình hình khám, chữa bệnh từ ngày 30 Tết đến mùng 4 Tết (25-1), các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh đã tổ chức thường trực 4 cấp đầy đủ, thực hiện khám, cấp cứu cho 9.768 bệnh nhân, trong đó có 5.084 bệnh nhân nhập viện (521 bệnh nhân tai nạn giao thông (có 5 trường hợp tử vong), 56 bệnh nhân do đánh nhau, 185 bệnh nhân bị tai nạn sinh hoạt, lao động, 9 bệnh nhân tai nạn do pháo nổ, 64 bệnh nhân ngộ độc thực phẩm); có 561 trẻ sinh tại bệnh viện. So với cùng kỳ năm 2022, mặc dù tổng số bệnh nhân giảm nhẹ, nhưng số bệnh nhân nặng và nguy kịch lại gia tăng.

Đánh giá về công tác y tế trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, Sở Y cho biết, các bệnh viện đã nghiêm túc triển khai các phương án theo quy định; tổ chức tiếp nhận, cấp cứu và chăm sóc, điều trị bệnh nhân chu đáo. Cùng với đó, công tác bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng chống dịch cũng được triển khai nghiêm túc. Để động viên người bệnh, các bệnh viện đều có phần quà hỗ trợ cho bệnh nhân nghèo phải nằm lại điều trị trong dịp Tết.

Tô Hà