Phía sau những cuộc chạy đua giành lại sự sống cho bệnh nhi Y tế - Sức khỏe 09:01 03/09/2026 (Baothanhhoa.vn) - Có những cuộc chạy đua không được tính bằng quãng đường, mà bằng từng phút giành lại sự sống cho một đứa trẻ. Ở Bệnh viện Nhi Thanh Hóa, phía sau cánh cửa phòng cấp cứu và phòng mổ là những giờ phút căng thẳng, nơi các y, bác sĩ phải đưa ra quyết...

Làm chủ kỹ thuật mới, bệnh nhân ung thư bớt một hành trình Y tế - Sức khỏe 06:13 03/09/2026 (Baothanhhoa.vn) - Từ sự hỗ trợ, chuyển giao kỹ thuật trực tiếp của Bệnh viện Ung bướu Hà Nội, Bệnh viện Ung bướu Thanh Hóa đã làm chủ và đưa vào triển khai thường quy kỹ thuật xạ trị điều biến thể tích (VMAT) - một trong những kỹ thuật xạ trị tiên tiến hiện nay. Thêm...

Chủ động cho hành trình làm cha mẹ Y tế - Sức khỏe 10:16 01/09/2026 (Baothanhhoa.vn) - Để đón một đứa trẻ khỏe mạnh, tình yêu thôi chưa đủ. Điều quan trọng là mỗi cặp đôi cần chủ động chuẩn bị sức khỏe từ trước hôn nhân, trước khi mang thai. Từ nhận thức ấy, nhiều người trẻ đang từng bước thay đổi cách chuẩn bị cho hành trình làm cha...

Đưa kiến thức sức khỏe sinh sản đến người trẻ vùng cao Y tế - Sức khỏe 09:30 01/09/2026 (Baothanhhoa.vn) - Địa bàn rộng, đi lại khó khăn, một bộ phận thanh thiếu niên thường xuyên đi làm xa, khả năng tiếp cận thông tin còn hạn chế đang đặt ra yêu cầu tăng cường kiến thức về sức khỏe sinh sản, hôn nhân và gia đình. Tại xã Mường Chanh, các hoạt động tư vấn...

Thuốc lá - mối nguy âm thầm với trái tim Y tế - Sức khỏe 09:38 31/08/2026 (Baothanhhoa.vn) - Không phải đến khi xuất hiện cơn đau ngực hay một biến cố tim mạch, người hút thuốc mới đối mặt với những nguy cơ từ khói thuốc. Những tác động bất lợi đối với tim và mạch máu có thể đã diễn ra từ trước, tích lũy theo thời gian mà không phải lúc nào...

Bảo đảm an toàn thực phẩm dịp trung thu Đời sống - Xã hội 09:00 31/08/2026 (Baothanhhoa.vn) - Còn ít tuần nữa là đến Tết Trung thu, thị trường các mặt hàng phục vụ nhu cầu của người dân đang bắt đầu sôi động. Trước thực tế đó, các ngành chức năng trên địa bàn tỉnh đang chủ động xây dựng kế hoạch, tăng cường kiểm tra, kiểm soát nhằm bảo đảm...

Hút thuốc nơi công cộng: Chế tài có - xử phạt khó Y tế - Sức khỏe 06:07 31/08/2026 (Baothanhhoa.vn) - Hút thuốc tại nơi có biển cấm vẫn là hình ảnh không khó bắt gặp, từ bệnh viện, bến xe đến quán cà phê. Quy định xử phạt đã có, nhưng để xử lý một trường hợp cụ thể lại không đơn giản. Hành vi diễn ra nhanh, người chứng kiến ngại va chạm, trong khi...

Bảo đảm công tác khám, chữa bệnh dịp nghỉ lễ 2/9 Y tế - Sức khỏe 15:48 28/08/2026 (Baothanhhoa.vn) - Dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 kéo dài 5 ngày là thời điểm nhu cầu đi lại, vui chơi, sinh hoạt của người dân tăng cao, kéo theo nguy cơ xảy ra tai nạn và những tình huống cấp cứu đột xuất. Để bảo đảm công tác khám, chữa bệnh diễn ra liên tục, các bệnh...

Đảm bảo khám, chữa bệnh liên tục, an toàn trong nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 Y tế - Sức khỏe 14:24 28/08/2026 Nhằm bảo đảm công tác y tế phục vụ nhân dân trong dịp nghỉ 5 ngày lễ Quốc khánh 2/9, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) đã có văn bản gửi các bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế và thuộc trường đại học; Sở Y tế các tỉnh, thành phố tổ chức trực 24/24 giờ đủ 4 cấp, bảo đảm công tác...

Để có những giọt máu an toàn Y tế - Sức khỏe 10:22 27/08/2026 (Baothanhhoa.vn) - Mỗi đơn vị máu được truyền đến người bệnh là một phần hy vọng được trao gửi. Trước khi trở thành nguồn sống cho người bệnh, mỗi đơn vị máu phải trải qua một quy trình nghiêm ngặt với nhiều khâu: tiếp nhận, định danh, xét nghiệm, xử lý, bảo quản và...