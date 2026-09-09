Y tế - Sức khỏe

Trong ba ngày, các bác sĩ Bệnh viện Vinmec Times City (Hà Nội) liên tiếp thực hiện hai ca ghép gan từ người hiến sống: một người cha hiến gan cứu con sau ba lần hôn mê gan và ở một gia đình khác, người con hiến gan cứu bố bị suy gan cấp. Phía sau hai ca đại phẫu thuật là cuộc chạy đua với thời gian và những thách thức kỹ thuật đặc biệt.
(Baothanhhoa.vn) - Có những cuộc chạy đua không được tính bằng quãng đường, mà bằng từng phút giành lại sự sống cho một đứa trẻ. Ở Bệnh viện Nhi Thanh Hóa, phía sau cánh cửa phòng cấp cứu và phòng mổ là những giờ phút căng thẳng, nơi các y, bác sĩ phải đưa ra quyết...
(Baothanhhoa.vn) - Từ sự hỗ trợ, chuyển giao kỹ thuật trực tiếp của Bệnh viện Ung bướu Hà Nội, Bệnh viện Ung bướu Thanh Hóa đã làm chủ và đưa vào triển khai thường quy kỹ thuật xạ trị điều biến thể tích (VMAT) - một trong những kỹ thuật xạ trị tiên tiến hiện nay. Thêm...
(Baothanhhoa.vn) - Trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 tại các cơ sở khám, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa chế độ thường trực cấp cứu, điều trị được duy trì, bảo đảm tiếp nhận và xử trí kịp thời các trường hợp đến khám, cấp cứu.
(Baothanhhoa.vn) - Để đón một đứa trẻ khỏe mạnh, tình yêu thôi chưa đủ. Điều quan trọng là mỗi cặp đôi cần chủ động chuẩn bị sức khỏe từ trước hôn nhân, trước khi mang thai. Từ nhận thức ấy, nhiều người trẻ đang từng bước thay đổi cách chuẩn bị cho hành trình làm cha...
(Baothanhhoa.vn) - Địa bàn rộng, đi lại khó khăn, một bộ phận thanh thiếu niên thường xuyên đi làm xa, khả năng tiếp cận thông tin còn hạn chế đang đặt ra yêu cầu tăng cường kiến thức về sức khỏe sinh sản, hôn nhân và gia đình. Tại xã Mường Chanh, các hoạt động tư vấn...
(Baothanhhoa.vn) - Không phải đến khi xuất hiện cơn đau ngực hay một biến cố tim mạch, người hút thuốc mới đối mặt với những nguy cơ từ khói thuốc. Những tác động bất lợi đối với tim và mạch máu có thể đã diễn ra từ trước, tích lũy theo thời gian mà không phải lúc nào...
(Baothanhhoa.vn) - Còn ít tuần nữa là đến Tết Trung thu, thị trường các mặt hàng phục vụ nhu cầu của người dân đang bắt đầu sôi động. Trước thực tế đó, các ngành chức năng trên địa bàn tỉnh đang chủ động xây dựng kế hoạch, tăng cường kiểm tra, kiểm soát nhằm bảo đảm...
(Baothanhhoa.vn) - Hút thuốc tại nơi có biển cấm vẫn là hình ảnh không khó bắt gặp, từ bệnh viện, bến xe đến quán cà phê. Quy định xử phạt đã có, nhưng để xử lý một trường hợp cụ thể lại không đơn giản. Hành vi diễn ra nhanh, người chứng kiến ngại va chạm, trong khi...
(Baothanhhoa.vn) - Dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 kéo dài 5 ngày là thời điểm nhu cầu đi lại, vui chơi, sinh hoạt của người dân tăng cao, kéo theo nguy cơ xảy ra tai nạn và những tình huống cấp cứu đột xuất. Để bảo đảm công tác khám, chữa bệnh diễn ra liên tục, các bệnh...
Nhằm bảo đảm công tác y tế phục vụ nhân dân trong dịp nghỉ 5 ngày lễ Quốc khánh 2/9, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) đã có văn bản gửi các bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế và thuộc trường đại học; Sở Y tế các tỉnh, thành phố tổ chức trực 24/24 giờ đủ 4 cấp, bảo đảm công tác...
(Baothanhhoa.vn) - Mỗi đơn vị máu được truyền đến người bệnh là một phần hy vọng được trao gửi. Trước khi trở thành nguồn sống cho người bệnh, mỗi đơn vị máu phải trải qua một quy trình nghiêm ngặt với nhiều khâu: tiếp nhận, định danh, xét nghiệm, xử lý, bảo quản và...
(Baothanhhoa.vn) - Ở những địa bàn miền núi, biên giới còn nhiều khó khăn, việc nâng cao năng lực y tế tại chỗ có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Các dự án đầu tư, nâng cấp Bệnh viện Đa khoa Mường Lát và Quan Sơn đang từng bước hoàn thiện hạ tầng, bổ sung trang thiết bị,...