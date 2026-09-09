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Ba ngày, hai cuộc ghép gan đặc biệt tại Vinmec: Cha cứu con, con lại cứu cha

Ba ngày, hai cuộc ghép gan đặc biệt tại Vinmec: Cha cứu con, con lại cứu cha

Trong ba ngày, các bác sĩ Bệnh viện Vinmec Times City (Hà Nội) liên tiếp thực hiện hai ca ghép gan từ người hiến sống: một người cha hiến gan cứu con sau ba lần hôn mê gan và ở một gia đình khác, người con hiến gan cứu bố bị suy gan cấp. Phía sau hai ca đại phẫu thuật là cuộc chạy đua với thời gian và những thách thức kỹ thuật đặc biệt.
Ba ngày, hai cuộc ghép gan đặc biệt tại Vinmec: Cha cứu con, con lại cứu cha
Ổn định sức khỏe sau hơn 30 năm vật lộn với rối loạn tiền đình nhờ Hoạt huyết Dưỡng não Tâm Bình
Tăng cường tiêm chủng, giám sát chủ động để phòng nguy cơ bại liệt
Đình chỉ lưu hành, thu hồi và tiêu hủy loạt mỹ phẩm vi phạm
Bộ Y tế đề xuất tăng mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho 5 nhóm đối tượng
Đưa vào vận hành nền tảng quản lý cấp cứu ngoại viện toàn quốc từ 2027
Bộ Y tế thu hồi toàn quốc lô thuốc Colchicina Seid điều trị gout
Phía sau những cuộc chạy đua giành lại sự sống cho bệnh nhi
Làm chủ kỹ thuật mới, bệnh nhân ung thư bớt một hành trình
Công tác cấp cứu, điều trị bệnh dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 đáp ứng tốt nhu cầu người bệnh
Chủ động cho hành trình làm cha mẹ
Đưa kiến thức sức khỏe sinh sản đến người trẻ vùng cao
Bộ Y tế hướng dẫn kiểm tra sức khỏe đầu năm học thực hiện 1 lần mỗi năm
Thuốc lá - mối nguy âm thầm với trái tim
Bảo đảm an toàn thực phẩm dịp trung thu
Hút thuốc nơi công cộng: Chế tài có - xử phạt khó
Bảo đảm công tác khám, chữa bệnh dịp nghỉ lễ 2/9
Đảm bảo khám, chữa bệnh liên tục, an toàn trong nghỉ lễ Quốc khánh 2/9
Để có những giọt máu an toàn
Đầu tư hạ tầng cho các bệnh viện vùng cao biên giới
Chủ động cho hành trình làm cha mẹ

Chủ động cho hành trình làm cha mẹ

Y tế - Sức khỏe
(Baothanhhoa.vn) - Để đón một đứa trẻ khỏe mạnh, tình yêu thôi chưa đủ. Điều quan trọng là mỗi cặp đôi cần chủ động chuẩn bị sức khỏe từ trước hôn nhân, trước khi mang thai. Từ nhận thức ấy, nhiều người trẻ đang từng bước thay đổi cách chuẩn bị cho hành trình làm cha...
Thuốc lá - mối nguy âm thầm với trái tim

Thuốc lá - mối nguy âm thầm với trái tim

Y tế - Sức khỏe
(Baothanhhoa.vn) - Không phải đến khi xuất hiện cơn đau ngực hay một biến cố tim mạch, người hút thuốc mới đối mặt với những nguy cơ từ khói thuốc. Những tác động bất lợi đối với tim và mạch máu có thể đã diễn ra từ trước, tích lũy theo thời gian mà không phải lúc nào...
Bảo đảm an toàn thực phẩm dịp trung thu

Bảo đảm an toàn thực phẩm dịp trung thu

Đời sống - Xã hội
(Baothanhhoa.vn) - Còn ít tuần nữa là đến Tết Trung thu, thị trường các mặt hàng phục vụ nhu cầu của người dân đang bắt đầu sôi động. Trước thực tế đó, các ngành chức năng trên địa bàn tỉnh đang chủ động xây dựng kế hoạch, tăng cường kiểm tra, kiểm soát nhằm bảo đảm...
Hút thuốc nơi công cộng: Chế tài có - xử phạt khó

Hút thuốc nơi công cộng: Chế tài có - xử phạt khó

Y tế - Sức khỏe
(Baothanhhoa.vn) - Hút thuốc tại nơi có biển cấm vẫn là hình ảnh không khó bắt gặp, từ bệnh viện, bến xe đến quán cà phê. Quy định xử phạt đã có, nhưng để xử lý một trường hợp cụ thể lại không đơn giản. Hành vi diễn ra nhanh, người chứng kiến ngại va chạm, trong khi...
Bảo đảm công tác khám, chữa bệnh dịp nghỉ lễ 2/9

Bảo đảm công tác khám, chữa bệnh dịp nghỉ lễ 2/9

Y tế - Sức khỏe
(Baothanhhoa.vn) - Dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 kéo dài 5 ngày là thời điểm nhu cầu đi lại, vui chơi, sinh hoạt của người dân tăng cao, kéo theo nguy cơ xảy ra tai nạn và những tình huống cấp cứu đột xuất. Để bảo đảm công tác khám, chữa bệnh diễn ra liên tục, các bệnh...
Đảm bảo khám, chữa bệnh liên tục, an toàn trong nghỉ lễ Quốc khánh 2/9

Đảm bảo khám, chữa bệnh liên tục, an toàn trong nghỉ lễ Quốc khánh 2/9

Y tế - Sức khỏe
Nhằm bảo đảm công tác y tế phục vụ nhân dân trong dịp nghỉ 5 ngày lễ Quốc khánh 2/9, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) đã có văn bản gửi các bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế và thuộc trường đại học; Sở Y tế các tỉnh, thành phố tổ chức trực 24/24 giờ đủ 4 cấp, bảo đảm công tác...
Để có những giọt máu an toàn

Để có những giọt máu an toàn

Y tế - Sức khỏe
(Baothanhhoa.vn) - Mỗi đơn vị máu được truyền đến người bệnh là một phần hy vọng được trao gửi. Trước khi trở thành nguồn sống cho người bệnh, mỗi đơn vị máu phải trải qua một quy trình nghiêm ngặt với nhiều khâu: tiếp nhận, định danh, xét nghiệm, xử lý, bảo quản và...
Đầu tư hạ tầng cho các bệnh viện vùng cao biên giới

Đầu tư hạ tầng cho các bệnh viện vùng cao biên giới

Y tế - Sức khỏe
(Baothanhhoa.vn) - Ở những địa bàn miền núi, biên giới còn nhiều khó khăn, việc nâng cao năng lực y tế tại chỗ có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Các dự án đầu tư, nâng cấp Bệnh viện Đa khoa Mường Lát và Quan Sơn đang từng bước hoàn thiện hạ tầng, bổ sung trang thiết bị,...

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