Xử phạt 130 triệu đồng một doanh nghiệp khai thác khoáng sản

Ngày 26/9/2024, UBND tỉnh có Quyết định số 3878 /QĐ-XPHC xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty CP sản xuất vật liệu xây dựng Nam Thành, địa chỉ tại phường Trường Thi, TP Thanh Hóa đã thực hiện các hành vi vi phạm hành chính: Khai thác khoáng sản có tổng diện tích vượt ra ngoài ranh giới khu vực được phép khai thác (theo bề mặt) vượt từ 0,1 ha đến dưới 0,5 ha (vượt 0,4262 ha), tại Mỏ đất san lấp và thu hồi khoáng sản đi kèm tại xã Phượng Nghi, huyện Như Thanh, với mức xử phạt vi phạm hành chính 130 triệu đồng.

Ảnh minh họa

Đồng thời, tước quyền sử dụng Giấy phép khai thác khoáng sản số 219/GP-UBND do UBND tỉnh Thanh Hóa cấp ngày 29/5/2017; thời gian tước 5 tháng 8 ngày, tính từ ngày quyết định xử phạt này có hiệu lực thi hành. Buộc Công ty CP sản xuất vật liệu xây dựng Nam Thành thực hiện các giải pháp đưa các khu vực đã khai thác vượt ra ngoài phạm vi được phép khai thác về trạng thái an toàn; chi trả kinh phí đo đạc cho Đoàn Mỏ - Địa chất Thanh Hóa; nộp lại số lợi bất hợp pháp do thực hiện vi phạm hành chính đối với hành vi vi phạm là 36.746.964 đồng.

Tổng số tiền Công ty CP sản xuất vật liệu xây dựng Nam Thành phải nộp vào ngân sách Nhà nước là 166.746.964 đồng.

Ngân Hà