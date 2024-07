Xử lý dứt điểm tình trạng nuôi cá lồng, bè tự phát

Theo Ban Quản lý cảng cá Thanh Hóa, đơn vị đang phối hợp với các cơ quan liên quan để xử lý dứt điểm tình trạng nuôi trồng thủy sản trái phép trong khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá Lạch Bạng theo chỉ đạo của UBND tỉnh.

Tình trạng lấn chiếm mặt nước của các hộ nuôi cá lồng, bè tự phát trong khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá Lạch Bạng.

Xử lý nghiêm những trường hợp cố tình vi phạm

Báo Thanh Hóa điện tử ngày 17/6/2024 có bài “Nỗi lo ách tắc khu neo đậu tàu thuyền tránh trú bão” phản ánh tình trạng bồi lắng bởi hàng trăm lồng nuôi cá, bè nuôi hàu, bãi nuôi ngao tự phát của người dân các phường Hải Thanh, Bình Minh (thị xã Nghi Sơn) thuộc khu vực sông Lạch Bạng và khu neo đậu tránh trú bão cho tàu thuyền nghề cá Lạch Bạng đang dấy lên mối lo ngại trước mùa mưa bão.

Ngày 24/6/2024, UBND tỉnh Thanh Hóa đã có văn bản số 8870/UBND-NN về việc xử lý dứt điểm tình trạng nuôi trồng thủy sản trái phép trong khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá Lạch Bạng.

Theo đó, yêu cầu UBND thị xã Nghi Sơn chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, tổ chức tuyên truyền, vận động các hộ gia đình, cá nhân khẩn trương tháo dỡ, di dời lồng bè nuôi trồng thủy sản tự phát ra khỏi khu neo đậu tránh trú bão tàu cá Lạch Bạng, để đảm bảo an toàn cho tàu cá ra vào, neo đậu tại khu neo đậu tránh trú bão.

Xử lý nghiêm những trường hợp cố tình vi phạm, ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự, gây mất an toàn cho người, phương tiện ra vào, neo đậu tránh trú bão.

Các bè nuôi vẹm, hàu lấn chiếm mặt nước.

Thực hiện công tác quản lý nuôi cá lồng đảm bảo theo quy định của pháp luật, các quy hoạch được cấp thẩm quyền phê duyệt. Tổ chức triển khai thực hiện Đề án phát triển nuôi cá lồng tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 theo Quyết định số 4716/QĐ-UBND, ngày 28/12/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Phối hợp với các sở, ngành liên quan hướng dẫn các tổ chức, hộ dân nuôi cá lồng trên địa bàn thực hiện nghiêm túc các thủ tục giao, thuê mặt nước, xin cấp phép nuôi trồng thủy sản, đăng ký xác nhận nuôi cá lồng và bảo vệ môi trường theo quy định.

Yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo Ban Quản lý cảng cá Thanh Hóa khẩn trương hoàn thành hồ sơ giao đất, mặt nước tại khu vực cảng cá Lạch Bạng trình cấp thẩm quyền theo quy định. Quản lý chặt chẽ, tuyệt đối không để phát sinh các trường hợp lấn chiếm khu vực mặt nước, mặt đất tại khu cảng cá và khu neo đậu tránh trú bão tàu cá Lạch Bạng. Phối hợp với chính quyền địa phương và các đơn vị có liên quan kịp thời tháo dỡ các lồng, bè nuôi thủy sản tự phát tại khu neo đậu tránh trú bão để đảm bảo an toàn cho tàu cá neo đậu.

Tăng cường công tác quản lý nhà nước tại các khu vực cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá trên địa bàn toàn tỉnh, kịp thời chấn chỉnh hoạt động của Ban Quản lý cảng cá đảm bảo công tác quản lý, khai thác, vận hành sử dụng cảng cá, khu neo đậu theo đúng quy định của pháp luật, góp phần cùng cả nước sớm gỡ cảnh báo Thẻ vàng của EC về chống khai thác IUU.

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh chỉ đạo Đồn Biên phòng Hải Hòa phối hợp với UBND thị xã Nghi Sơn, Ban Quản lý cảng cá Thanh Hóa tuyên truyền, vận động các hộ gia đình, cá nhân tháo dỡ, di dời lồng bè nuôi trồng thủy sản tự phát ra khỏi khu vực Khu neo đậu tránh trú bão tàu cá Lạch Bạng để đảm bảo an toàn, thuận lợi cho người và phương tiện ra vào cảng cá, neo đậu tránh trú bão. Đồng thời, thực hiện tốt công tác đảm bảo an ninh, trật tự tại khu vực cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá Lạch Bạng.

Chưa chấp hành việc tháo dỡ, di dời theo như bản cam kết

Ông Lê Văn Thăng, Giám đốc Ban Quản lý cảng cá Thanh Hóa, cho biết: Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh Thanh Hóa, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND Thị xã Nghi Sơn, Ban Quản lý cảng cá Thanh Hóa đã tiếp tục ra Thông báo số 194/TB-BQLCCTH, ngày 6/7/2024 về việc tháo dỡ, di dời các lồng bè nuôi thủy sản tại Khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá Lạch Bạng.

Nhiều lần Ban quản lý Cảng cá Thanh Hóa ra thông báo gửi đến các hộ nuôi cá lồng, bè tự phát thực hiện tháo dỡ theo cam kết.

Theo đó, để tạo điều kiện thuận lợi cho tàu thuyền ra, vào tránh trú được an toàn trong mùa mưa bão, cũng như thực hiện Dự án nạo vét, thanh thải dải đá ngầm luồng tàu, khu vực cảng cá và khu neo đậu tránh trú bão tàu thuyền nghề cá Lạch Bạng. Đồng thời, giải quyết dứt điểm các tổ chức, cá nhân vi phạm lấn chiếm khu vực lòng sông Bạng sai quy định. Đảm bảo an toàn công trình khu neo đậu, an toàn cho người và tàu cá hoạt động trong khu neo đậu, đặc biệt là trong mùa mưa bão. Ban Quản lý cảng cá Thanh Hóa thông báo đến các chủ hộ nuôi lồng, bè tự phát thực hiện tháo dỡ, di dời toàn bộ lồng, bè nuôi thủy sản ra khỏi vùng nước khu neo đậu tránh trú bão Lạch Bạng (tại các phường Hải Thanh, Bình Minh).

Nghiêm cấm việc tập kết vật liệu (luồng, thùng phi, phao,...) để làm lồng, bè mới và không sửa chữa, thay thế mới các lồng bè cũ. Các lồng, bè đã thu hoạch, hư hỏng chủ hộ nuôi kéo lên bờ, tự tháo dỡ vận chuyển ra ngoài khu vực khu neo đậu.

Trước đó, Ban Quản lý cảng cá Thanh Hóa đã ra Thông báo số 166/TB-BQLCCTH, ngày 28/10/2023; Thông báo số 227/TB-BQLCCTH, ngày 11/12/2023 và Thông báo số 132/TB-BQLCCTH, ngày 20/5/2024 về việc tháo dỡ, di dời các lồng bè nuôi thủy sản tại khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá Lạch Bạng theo bản cam kết của các hộ đã ký ngày 22/6/2023 giữa chính quyền địa phương và Ban Quản lý cảng cá Thanh Hóa sau khi kết thúc vụ nuôi năm 2023. Tuy nhiên đến nay các chủ hộ nuôi lồng, bè vẫn chưa chấp hành việc tháo dỡ, di dời theo như bản cam kết đã ký.

Đình Giang