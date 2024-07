Nỗi lo cầu treo bản Chiềng

Mùa mưa lũ lại đến, người dân xã Phú Sơn, huyện Quan Hóa lại lo lắng khi cây cầu treo ở bản Chiềng dù đã xuống cấp nhưng hàng ngày vẫn phải “cõng” hàng trăm lượt phương tiện giao thông di chuyển qua lại.

Các chủ phương tiện di chuyển qua cầu lo lắng trước nguy cơ mất an toàn.

Cầu treo bản Chiềng

Là cây cầu nối trung tâm xã Phú Sơn, huyện Quan Hóa với Quốc lộ 15 nên lưu lượng, mật độ các phương tiện giao thông di chuyển qua cầu rất lớn.

Nhiều hạng mục bị mối mục

Cầu treo bản Chiềng, xã Phú Sơn được đầu tư và đưa vào vận hành từ năm 2010. Quá trình sử dụng, do ảnh hưởng của đợt mưa bão năm 2018, khiến nhiều hạng mục bị hư hỏng. Ngày 31/8/2023, UBND huyện Quan Hóa đã ban hành Quyết định số 1429/QĐ-UBND phê duyệt báo cáo kinh tế-kỹ thuật xây dựng công trình: Sửa chữa cầu treo bản Chiềng, xã Phú Sơn, huyện Quan Hóa.

Dự án có tổng mức đầu tư 415 triệu đồng; nguồn vốn khuyến khích phát triển giao thông nông thôn năm 2023 và ngân sách huyện; do Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Quan Hóa thực hiện quản lý dự án.

Do nguồn kinh phí đầu tư cho công trình hạn chế nên giải pháp sửa chữa chỉ ưu tiên một số hạng mục (gồm: tháo dỡ thay thế gỗ lát mặt cầu; thay thế 4 dầm ngang bị biến dạng; bổ sung lan can bị thiếu...). Về cơ bản, những sửa chữa trên là chưa đủ để đảm bảo an toàn phục vụ cho nhu cầu giao thương phát triển kinh tế, xã hội; giao thông đi lại của 2.700 người dân xã Phú Sơn và 2 bản của xã Phú Thanh. Người dân nơi đây kiến nghị sớm được đầu tư một cây cầu cứng thay thế.

Cận cảnh cây cầu treo bản Chiềng, xã Phú Sơn, huyện Quan Hóa

Đình Giang