Xu hướng du lịch 2026 gọi tên “công viên chủ đề”

Dữ liệu từ nền tảng du lịch hàng đầu thế giới Trip.com cho thấy, công viên chủ đề là lựa chọn hàng đầu của du khách trong năm 2026. Tại Việt Nam, hệ thống Sun World vừa được Klook vinh danh là “Thương hiệu tham quan và giải trí hàng đầu Việt Nam năm 2025” được xem như đại diện tiêu biểu của xu hướng này, với mạng lưới công viên chủ đề trải dài từ núi cao đến biển đảo.

Theo dữ liệu đặt vé tham quan và trải nghiệm của Trip.com trong giai đoạn từ ngày 1/12/2025 đến 31/1/2026, công viên chủ đề là nhóm điểm đến được du khách lên kế hoạch ghé thăm nhiều nhất cho năm 2026, vượt qua cả các danh thắng thiên nhiên và điểm tham quan truyền thống. Thống kê này phản ánh rõ sự dịch chuyển trong hành vi tiêu dùng du lịch: du khách ngày càng ưu tiên các điểm đến “tất cả trong một”, nơi có thể kết hợp vui chơi, giải trí, biểu diễn, ẩm thực và nghỉ dưỡng trong cùng một hành trình. Khi quỹ thời gian du lịch ngày càng rút ngắn, công viên chủ đề trở thành lời giải tối ưu cho nhu cầu trải nghiệm đa dạng, liên tục và có tính gắn kết cao.

Tại Việt Nam, xu hướng du lịch giải trí gắn với công viên chủ đề được thể hiện rõ nét qua hệ thống Sun World – chuỗi công viên và tổ hợp vui chơi giải trí do Sun Group phát triển. Đầu năm 2026, Sun World được nền tảng du lịch và trải nghiệm hàng đầu thế giới Klook vinh danh là “Thương hiệu tham quan và giải trí hàng đầu Việt Nam năm 2025”, dựa trên các tiêu chí về mức độ phổ biến, chất lượng trải nghiệm, tần suất đặt vé và đánh giá của người dùng quốc tế.

Hệ thống Sun World hút khách trong và ngoài nước bằng những show diễn đẳng cấp quốc tế.

Theo ghi nhận từ Klook, các sản phẩm thuộc hệ sinh thái Sun World thường xuyên nằm trong nhóm trải nghiệm tham quan được tìm kiếm và đặt vé nhiều nhất tại Việt Nam, đặc biệt trong mùa cao điểm du lịch và các kỳ nghỉ dài ngày. Việc đồng thời được Trip.com phản ánh qua dữ liệu đặt vé và được Klook trao giải thưởng uy tín cho thấy sức hút của mô hình công viên chủ đề tại Việt Nam đang tăng trưởng thực chất, dựa trên nhu cầu tiêu dùng rõ nét.

Ra mắt từ năm 2017, Sun World nhanh chóng xây dựng danh mục công viên chủ đề, tổ hợp vui chơi giải trí và quần thể văn hóa – tâm linh trải dài khắp ba miền. Điểm khác biệt của hệ thống này nằm ở định hướng phát triển: thay vì nhân bản các mô hình quốc tế, mỗi công viên Sun World được thiết kế gắn với đặc trưng cảnh quan, văn hóa và câu chuyện bản địa của từng vùng đất.

Hệ thống Sun World cũng ghi dấu ấn với các công trình cáp treo đạt kỷ lục thế giới.

Tại miền Bắc, Sun World Fansipan Legend (Sa Pa) ghi dấu ấn với tuyến cáp treo ba dây có độ chênh cao kỷ lục thế giới, trở thành sản phẩm được du khách quốc tế tìm kiếm nhiều trên các nền tảng du lịch trực tuyến, đặc biệt vào mùa đông và dịp lễ. Các lễ hội văn hóa Tây Bắc cùng không gian Bản Mây tại chân nhà ga cáp treo góp phần kéo dài thời gian lưu trú và gia tăng chi tiêu trải nghiệm của du khách tại Sa Pa.

Tại Quảng Ninh, Sun World Ha Long duy trì lượng khách nội địa và quốc tế ổn định quanh năm nhờ hệ sinh thái giải trí đa dạng gồm Công viên Rồng, Công viên nước Typhoon và tuyến cáp treo Nữ Hoàng. Trên các nền tảng đặt vé, tổ hợp này thường xuyên nằm trong nhóm sản phẩm giải trí gia đình được đánh giá cao, đặc biệt trong các kỳ nghỉ hè.

Cùng định hướng phát triển giải trí gắn với cảnh quan, Sun World Cat Ba (Hải Phòng) thu hút sự quan tâm của truyền thông quốc tế với tuyến cáp treo sở hữu trụ cáp cao nhất thế giới. Trong khi đó, Sun World Ha Nam (Ninh Bình) tạo dấu ấn khác biệt khi trở thành công viên nước đầu tiên tại Việt Nam lấy cảm hứng từ nghệ thuật múa rối nước, mở ra một cách tiếp cận mới cho công viên chủ đề mang bản sắc văn hóa.

Không khí lễ hội sôi động giúp Sun World Ba Na Hills duy trì sức hút ổn định với du khách.

Tại miền Trung, Sun World Ba Na Hills (Đà Nẵng) là điểm đến tiêu biểu của du lịch giải trí Việt Nam, khi Cầu Vàng liên tục xuất hiện trong các danh sách biểu tượng du lịch thế giới. Bên cạnh đó, hệ sinh thái trải nghiệm vận hành xuyên suốt từ ngày sang đêm – với các show diễn, lễ hội theo mùa, ẩm thực và cảnh quan – giúp Ba Na Hills duy trì sức hút ổn định trên các nền tảng du lịch trực tuyến.

Ở phía Nam, Sun World Ba Den Mountain nổi bật với quần thể tượng Phật quy mô lớn trên ngọn núi cao nhất Nam Bộ, kết hợp cùng các hoạt động ứng dụng công nghệ cao như không gian triển lãm Phật giáo hologram hay nhạc nước tại khu vực tượng Bồ Tát Di Lặc. Trong khi đó, Sun World Hon Thom (Phú Quốc) tiếp tục giữ vị thế là một trong những điểm giải trí biển đảo được đặt vé nhiều trên các nền tảng du lịch trực tuyến, với tuyến cáp treo ba dây dài nhất thế giới và hệ thống trò chơi sôi động tại công viên nước Aquatopia.

Sun World Ba Den Mountain ghi dấu ấn khác biệt với mô hình du lịch tâm linh kết hợp trải nghiệm.

Dự kiến vào ngày 12/2/2026, hệ thống Sun World sẽ tiếp tục mở rộng với sự ra mắt của Sun World Vung Tau tại TP.HCM, bổ sung thêm một điểm đến giải trí quy mô lớn cho khu vực phía Nam.

Khi dữ liệu cho thấy công viên chủ đề đang trở thành xu hướng chủ đạo của du lịch năm 2026, mô hình du lịch giải trí tích hợp đang bước vào giai đoạn tăng trưởng mới. Với mạng lưới công viên chủ đề ngày càng mở rộng và định hướng phát triển dựa trên bản sắc văn hóa bản địa, hệ thống Sun World không chỉ đón đầu xu thế, mà còn góp phần định hình vị thế của Việt Nam trên bản đồ du lịch giải trí khu vực trong những năm tới.

