Xây dựng kế hoạch 30 ngày đêm thực hiện chiến dịch làm giàu, làm sạch cơ sở dữ liệu đất đai

Sáng 27/3, đồng chí Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, chủ trì hội nghị về kết quả thực hiện Kế hoạch số 515/KH-BCA-BNN&MT ngày 31/8/2025 của Bộ Công an - Bộ Nông nghiệp và Môi trường về việc triển khai thực hiện chiến dịch làm giàu, làm sạch cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai (gọi tắt là Kế hoạch 515) và tham mưu Kế hoạch 30 ngày đêm thực hiện chiến dịch làm giàu, làm sạch cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Đồng chí Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Tham dự hội nghị có đồng chí Cao Văn Cường, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện lãnh đạo các ngành có liên quan của tỉnh.

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp và trực tuyến tới điểm cầu các xã, phường trên địa bàn tỉnh.

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường báo cáo tại hội nghị.

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường, tính đến cuối tháng 3/2026, việc triển khai Kế hoạch 515 về xây dựng, hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn tỉnh ghi nhận những chuyển biến tích cực. Công tác cập nhật, chuẩn hóa thông tin từng bước được quan tâm, nhiều địa phương chủ động rà soát, bổ sung dữ liệu, góp phần nâng cao chất lượng quản lý Nhà nước về đất đai.

Điểm cầu trực tuyến các xã, phường trong tỉnh.

Tuy nhiên, quá trình thực hiện vẫn bộc lộ nhiều khó khăn, hạn chế. Đáng chú ý là sự chênh lệch giữa số liệu báo cáo và dữ liệu trích xuất trực tiếp từ hệ thống thông tin quốc gia về đất đai. Ở cấp độ xây dựng cơ sở dữ liệu, khối lượng thông tin đã được đưa lên hệ thống có xu hướng biến động, chưa thực sự ổn định. Nhóm dữ liệu “đúng - đủ - sạch - sống” dù có cải thiện nhưng tỷ lệ vẫn còn hạn chế, chưa đáp ứng yêu cầu đặt ra. Bên cạnh đó, số lượng dữ liệu chưa được làm sạch, chưa xác thực chủ sử dụng còn lớn, cần phải tập trung thực hiện.

Đại diện lãnh đạo xã Thiệu Hóa phát biểu tại điểm cầu.

Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu ở điểm cầu UBND tỉnh và các điểm cầu xã, phường trong tỉnh phân tích nguyên nhân tỷ lệ dữ liệu “đúng - đủ - sạch - sống” (nhóm 1) đạt thấp là do nhiều yếu tố. Trong đó, quá trình tích tụ, dồn điền đổi thửa cùng với việc đo đạc chưa hoàn chỉnh khiến nhiều trường hợp chưa thực hiện cấp đổi do nhu cầu người dân chưa cao.

Bên cạnh đó, thửa đất thuộc tổ chức, doanh nghiệp và đất do UBND cấp xã quản lý không nằm trong phạm vi thu thập của Kế hoạch 515, nhưng vẫn được tính trong tổng số, ảnh hưởng đến việc đánh giá tỷ lệ dữ liệu.

Ngoài ra, quá trình đồng bộ dữ liệu lần đầu lên hệ thống quốc gia thường phát sinh lỗi kỹ thuật, dẫn đến trùng lặp dữ liệu và gây sai lệch số liệu giữa báo cáo và thực tế.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Cường phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Cường yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường khẩn trương chủ trì xây dựng Kế hoạch 30 ngày tăng tốc làm giàu, làm sạch dữ liệu, trình UBND tỉnh ban hành. Trong đó trọng tâm là rà soát, phân loại dữ liệu nhóm 2, làm rõ nguyên nhân chưa đủ điều kiện chuyển lên nhóm 1; ưu tiên xử lý các thửa đất chỉ thiếu một loại thông tin như hồ sơ quét Giấy chứng nhận hoặc dữ liệu không gian.

Các xã, phường bố trí cán bộ thực hiện làm cả ngày cuối tuần để đạt kết quả cao nhất; cập nhật số liệu, báo cáo hàng ngày về Sở Nông nghiệp và Môi trường để tổng hợp. Chiều thứ 6 hằng tuần sẽ tổ chức họp giao ban toàn tỉnh để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.

Đồng chí Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh nhấn mạnh: Đất đai là lĩnh vực gắn bó thiết thực với đời sống hàng ngày của người dân và các tổ chức. Việc xây dựng dữ liệu đất đai có khối lượng công việc rất lớn, vì vậy đồng chí yêu cầu phải triển khai đồng bộ, quyết liệt chiến dịch 30 ngày cao điểm với tinh thần rõ người, rõ việc, rõ tiến độ và rõ kết quả. Mục tiêu xuyên suốt là nhanh chóng nâng cao số lượng thửa đất đạt tiêu chí “đúng - đủ - sạch - sống”, phục vụ hiệu quả công tác quản lý Nhà nước và cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai.

Thời gian tới, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các ngành có liên quan của tỉnh, các xã, phường tập trung triển khai, tăng tốc thực hiện theo chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh. Các đồng chí Bí thư Đảng ủy xã, phường cần đặc biệt quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ của địa phương. Các ngành có liên quan tập trung thực hiện nhiệm vụ theo sự chỉ đạo của UBND tỉnh và một số nhiệm vụ cụ thể đã được Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Cường chỉ đạo tại hội nghị. Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh và các chi nhánh bố trí nhân lực để tập trung thực hiện nhiệm vụ.

Các đồng chí Bí thư Đảng ủy xã, phường chịu trách nhiệm trước Ban Thường vụ Tỉnh ủy; thủ trưởng các sở ngành liên quan, Chủ tịch UBND các xã, phường chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về kết quả thực hiện các nhiệm vụ có liên quan của địa phương, đơn vị.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh ghi nhận sự nỗ lực của các ngành và địa phương trong thời gian qua và mong rằng các cơ quan, đơn vị nêu cao trách nhiệm, thực hiện bảo đảm tiến độ đề ra, kết quả hàng ngày, hàng tuần được nâng lên và cuối tháng 4/2026 đạt mục tiêu UBND tỉnh đề ra.

Hải Đăng