Xây dựng “nền tảng” vững chắc cho Đảng

Đỗ Hồng Quang, Phó Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh: Thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên trong các doanh nghiệp Đến hết năm 2021, toàn tỉnh có 367 doanh nghiệp có tổ chức đảng, chiếm 1,79% số doanh nghiệp toàn tỉnh, tổng số 10.610 đảng viên. Trong đó, trực thuộc Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh có 41 tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ) với 4.715 đảng viên. Nhìn chung, các tổ chức đảng trong doanh nghiệp đã phát huy tốt vai trò, góp phần thúc đẩy nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh, đảm bảo đời sống cho người lao động; xây dựng được mối liên hệ và niềm tin giữa các chủ thể chủ doanh nghiệp - người lao động – tổ chức đảng đối với sự nghiệp đổi mới do Đảng lãnh đạo. Tuy nhiên chất lượng hoạt động của một số TCCSĐ trong doanh nghiệp tư nhân còn thấp, phương thức lãnh đạo còn lúng túng; một số tổ chức đảng hoạt động còn hình thức, sinh hoạt tổ chức đảng chưa đúng quy định, chất lượng không cao, chưa thu hút được sự quan tâm, chú ý của chủ doanh nghiệp, đảng viên, người lao động... Để tiếp tục nâng cao chất lượng TCCSĐ và phát triển đảng viên trong các doanh nghiệp, trước hết cần đẩy mạnh và đổi mới công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm đối với công tác xây dựng và phát triển tổ chức đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp theo hướng thực chất, hiệu quả. Cốt lõi, nội hàm của việc thành lập, phát triển tổ chức đảng là góp phần quan trọng cho sự phát triển của doanh nghiệp theo đúng đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Coi trọng việc gặp gỡ, trao đổi và đối thoại trực tiếp giữa cấp ủy đảng, lãnh đạo đoàn thể với cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, người lao động và chủ doanh nghiệp. Cùng với đó, phát huy vai trò, trách nhiệm và sự đồng thuận của chủ doanh nghiệp trong việc phát triển tổ chức đảng, đoàn thể. Đồng thời, tiếp tục đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng trong doanh nghiệp. Ngoài ra, cần phát huy vai trò, trách nhiệm của các tổ chức đoàn thể trong việc phát triển tổ chức đảng trong các doanh nghiệp. Theo đó, các cấp ủy tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo các đoàn thể chăm lo xây dựng, củng cố tổ chức và bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của đoàn viên, hội viên. Thường xuyên tổ chức các phong trào, hoạt động để phát hiện những đoàn viên, hội viên ưu tú giới thiệu cho Đảng, rèn luyện đảng viên của Đảng. Lương Văn Hoàn, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Như Thanh: Huyện Như Thanh tập trung nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên Để nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ) và đảng viên, trong những năm qua, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ (BTV) Huyện ủy Như Thanh đã cụ thể hóa các chủ trương của Trung ương, của tỉnh. Đồng thời, ban hành các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, chương trình, kế hoạch về nâng cao chất lượng TCCSĐ và đảng viên. BTV Huyện ủy đã tập trung đổi mới công tác cán bộ, thực hiện bố trí người đứng đầu cấp ủy, chính quyền và một số chức danh chủ chốt cấp xã không phải người địa phương. Hiện nay đã bố trí được 96% số bí thư cấp ủy, chủ tịch UBND cấp xã không phải người địa phương, ngoài ra bố trí một số chức danh phó bí thư trực đảng ủy, phó chủ tịch UBND cấp xã không phải người địa phương. Cán bộ được điều động đã phát huy năng lực, đổi mới tư duy lãnh đạo, phương pháp điều hành và hiệu quả công việc cao hơn. Chú trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, đổi mới nội dung, phương thức sinh hoạt chi bộ. Thực hiện nhất thể bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn, khu phố, huyện có cơ chế hỗ trợ tăng thêm đối với bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn, khu phố. Đồng thời, hằng năm BTV Huyện ủy tổ chức gặp mặt bí thư chi bộ, trưởng thôn, khu phố, nhằm động viên, khích lệ đội ngũ, cũng như nắm bắt và tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc ngay tại cơ sở. Cùng với đó, công tác giáo dục tư tưởng, chính trị cho đảng viên được chú trọng, nắm chắc tình hình tư tưởng cán bộ, làm tốt công tác tuyên truyền, định hướng dư luận xã hội, nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng. Làm tốt công tác quản lý đảng viên, công tác bồi dưỡng, tạo nguồn phát triển đảng viên mới, quan tâm kết nạp học sinh các trường THPT đạt kết quả, thành tích học tập cao và đoàn viên, thanh niên ưu tú là tân binh vào Đảng; phân công nhiệm vụ cho đảng viên, đánh giá, xếp loại đảng viên hằng năm. Để nâng cao chất lượng TCCSĐ và đảng viên, thời gian tới cấp ủy từ huyện đến cơ sở tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chủ trương của Ban Chấp hành, BTV về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của TCCSĐ; xây dựng đội cán bộ lãnh đạo quản lý thực sự tiền phong, gương mẫu, có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức cách mạng trong sáng, có ý thức tổ chức kỷ luật, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ. Tiếp tục lựa chọn, bố trí bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn, khu phố những nơi có đủ điều kiện; làm tốt công tác tạo nguồn, kết nạp đảng viên, nâng tỷ lệ đảng viên trong đội ngũ trưởng, phó thôn và trưởng, phó các đoàn thể thôn, khu phố. Vũ Xuân Thành, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Định Tân (Yên Định): Thành công trong công tác xây dựng Đảng góp phần vào thành công trong xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu Trong công tác xây dựng Đảng hiện nay, một bộ phận cán bộ, đảng viên có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Do đó, để nâng cao chất lượng của tổ chức cơ sở đảng và đảng viên, trước hết mỗi đảng viên phải thực hiện nghiêm những quy định trong Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam, nghị quyết của Đảng. Đồng thời, phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất trong nội bộ Đảng và vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong công tác và đời sống sinh hoạt hàng ngày. “Đảng mạnh là do chi bộ tốt. Chi bộ tốt là do các đảng viên đều tốt”, đảng viên là hạt nhân chính trị, là cầu nối giữa Đảng với quần chúng Nhân dân. Do vậy phải chú trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng, phát huy tinh thần dân chủ, tinh thần tự phê bình và phê bình của mỗi đảng viên. Đảng bộ xã Định Tân hiện có 337 đảng viên, sinh hoạt tại 9 chi bộ, trong đó có 4 chi bộ thôn và 5 chi bộ sự nghiệp. Số đảng viên đông nên việc nâng cao tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống cho đảng viên là nhiệm vụ quan trọng. Bởi tư tưởng nhất quán sẽ tạo được sự đoàn kết thống nhất trong Đảng, phát huy được tính tiền phong, gương mẫu đi đầu trong mọi việc của đảng viên. Đây là một trong những thành công trong công tác xây dựng Đảng của đảng bộ xã, góp phần vào thành công trong xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu. Cùng với đó, việc duy trì và đổi mới, nâng cao chất lượng nội dung sinh hoạt chi bộ luôn được chú trọng. Trong sinh hoạt giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, đánh giá, xếp loại đảng viên thực chất, khách quan, công khai. Tăng cường kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện và chấn chỉnh những cán bộ, đảng viên có biểu hiện lệch lạc, nhất là thực hiện nhiệm vụ chức trách được giao. Đồng thời chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức và ý thức tổ chức kỷ luật cao. Trần Thị Thủy, (Hội LHPN tỉnh Thanh Hóa): Sẵn sàng nhận nhiệm vụ, không ngại khó, ngại khổ, tận tụy với công việc Thực hiện nhiệm vụ tổ chức phân công, là cán bộ văn phòng cơ quan Hội LHPN tỉnh, tôi luôn xác định phải nêu cao tính tiền phong, gương mẫu của người đảng viên, tinh thần xung kích của tuổi trẻ, sẵn sàng nhận nhiệm vụ, không ngại khó, không ngại khổ, trách nhiệm, tận tụy với công việc; tích cực, chủ động tham mưu cho Thường trực, Thường vụ Hội LHPN tỉnh triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua, cuộc vận động và các nhiệm vụ trọng tâm công tác hội. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, bản thân tôi không ngừng nâng cao kiến thức về chuyên môn nghiệp vụ, trình độ lý luận chính trị, ngoại ngữ, kiến thức và năng lực hoạt động thực tiễn, tiếp thu tri thức khoa học công nghệ hiện đại để vận dụng có hiệu quả vào quá trình công tác. Với tinh thần “Tham mưu giỏi, phục vụ tốt, trách nhiệm cao”, trong thực hiện nhiệm vụ công tác văn phòng Hội, tôi chủ động xây dựng kế hoạch, sắp xếp thời gian khoa học, hợp lý để hoàn thành tốt các nhiệm vụ chuyên môn được giao. Sắp xếp khoa học các văn bản đến, đi theo thứ tự để khi cần tra cứu nhanh hơn; theo dõi, đôn đốc các đơn vị thực hiện đúng thời gian báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ để xây dựng báo cáo hoạt động chung của tỉnh Hội; tích cực tham mưu công tác phòng chống tham nhũng, công tác thi đua khen thưởng, phong trào “dân vận khéo” trong hệ thống hội... Ngoài ra, trong hoạt động đoàn, tôi cùng với đoàn viên tích cực tham gia các phong trào, hoạt động của đoàn cấp trên và chi đoàn cơ quan đề ra, như nhận đỡ đầu 1 trẻ mô côi có hoàn cảnh khó khăn tại phường Đông Tân (TP Thanh Hóa); đảm nhận công trình thanh niên “Trồng, chăm sóc bồn hoa, cây cảnh”, dọn vệ sinh môi trường cơ quan; phối hợp với công đoàn, hội khuyến học cơ quan tổ chức các hoạt động chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng...