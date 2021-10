Xã Thành Hưng: Đổi mới nội dung sinh hoạt chi bộ để xây dựng đảng bộ vững mạnh

Những năm qua, Đảng bộ xã Thành Hưng đã tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt theo quy định của Đảng. Và đây cũng là giải pháp để nâng cao năng lực lãnh đạo của các tổ chức cơ sở đảng và xây dựng đảng bộ xã trong sạch, vững mạnh.

Nhờ sự lãnh đạo của chi bộ thôn Trường Thành, các mô hình vườn hộ đã hình thành, mang lại thu nhập cho người dân.

Chi bộ thôn Trường Thành có 25 đảng viên đang sinh hoạt. Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Đảng mạnh là do chi bộ tốt. Chi bộ tốt là do các đảng viên đều tốt”, chi bộ thôn đã tập trung thực hiện các giải pháp trong việc đổi mới nội dung sinh hoạt chi bộ (SHCB) định kỳ hàng tháng. Ông Phạm Hồng Phong, phó bí thư chi bộ, trưởng thôn Trường Thành, cho biết: “thôn Trường Thành vốn có truyền thống trồng rau màu. Để khuyến khích người dân sản xuất an toàn theo tiêu chuẩn VietGAP, chi bộ thôn đã tổ chức nhiều cuộc họp bàn bạc, tìm phương án chỉ đạo sát đúng, hiệu quả nhất. Đầu năm 2019, khi thôn Trường Thành triển khai xây dựng nông thôn mới (NTM) kiểu mẫu, chi bộ đã gắn việc thực hiện các tiêu chí về phát triển kinh tế và khuôn viên nông hộ với nâng cao chất lượng cây rau màu. Tại mỗi kỳ SHCB những nội dung về ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất rau an toàn ở các khu đồng và vườn hộ đều được đưa ra thảo luận, thống nhất trong chi ủy, chi bộ. Đặc biệt là việc lựa chọn các gia đình có điều kiện đất đai, nhân lực để xây dựng vườn hộ”. Từ việc đổi mới nội dung SHCB sát với thực tiễn và hợp lòng dân, đến nay, thôn Trường Thành đã xây dựng được hơn 3 ha rau an toàn và 15 vườn hộ theo tiêu chí NTM kiểu mẫu. “Nhờ sản xuất áp dụng khoa học kỹ thuật và theo định hướng của thị trường nên thu nhập từ trồng rau an toàn của người dân tương đối ổn định. Bình quân đạt từ 80 đến 100 nghìn đồng/hộ/ngày. Bên cạnh đó, trong thôn cũng có 5 vườn hộ có thu nhập hàng năm từ 75 đến 100 triệu đồng/500m2; 10 vườn hộ còn lại thu nhập bình quân hàng năm hơn 26 triệu đồng/500m2. Nhờ vậy, thu nhập bình quân đầu người của thôn năm 2020 đạt 61,3 triệu đồng và Trường Thành không còn hộ nghèo” - ông Phong phấn khởi cho biết thêm.

Tương tự, những năm gần đây, Chi bộ thôn Liên Hưng luôn lấy việc đổi mới nội dung, hình thức SHCB để nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị ở cơ sở. Trên cơ sở các chỉ thị, văn bản hướng dẫn của Trung ương, tỉnh, huyện và sự chỉ đạo trực tiếp của Đảng ủy xã Thành Hưng, Chi bộ thôn Liên Hưng đã tập trung xây dựng kế hoạch, nội dung SHCB định kỳ hàng tháng. Trong đó, trọng tâm là công tác lãnh đạo, chỉ đạo Nhân dân thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng NTM kiểu mẫu và tạo nguồn phát triển đảng viên. Năm 2020, chi bộ thôn đã ban hành nghị quyết chuyên đề về “Xây dựng NTM kiểu mẫu” trên địa bàn thôn Liên Hưng. Để nghị quyết đi vào cuộc sống, chi bộ thôn đã lồng ghép đưa nội dung xây dựng NTM kiểu mẫu vào sinh hoạt định kỳ hàng tháng. Tại mỗi kỳ sinh hoạt, các đảng viên trong chi bộ đều thảo luận, đóng góp ý kiến về phương án, cách thức tổ chức, chỉ đạo thực hiện hiệu quả nhất các tiêu chí NTM kiểu mẫu. Cán bộ, đảng viên trong chi bộ luôn nêu cao tinh thần gương mẫu “đi trước, làm trước” trong việc đóng góp ngày công, kinh phí xây dựng các công trình phúc lợi nông thôn để người dân tin, nghe và làm theo. Nhờ sự sáng tạo này thôn Liên Hưng đã khơi dậy được sức dân để bê tông hóa gần 5 km đường giao thông, cứng hóa hơn 8,7 km đường trục chính nội đồng; kiên cố 8,6 km/9,4 km kênh mương; sửa chữa, nâng cấp nhà văn hóa thôn với quy mô 200 chỗ ngồi, có sân thể thao, khuôn viên cây xanh... Đến cuối năm 2020, Liên Hưng đã được công nhận thôn NTM kiểu mẫu.

Đảng bộ xã Thành Hưng có 12 chi bộ, với 265 đảng viên đang sinh hoạt. Trong đó, có 6 chi bộ nông thôn, 6 chi bộ cơ quan, đơn vị. Bám sát Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư về “Nâng cao chất lượng SHCB”, Hướng dẫn số 09-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương về “Nội dung SHCB” và Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương “Một số vấn đề về nâng cao chất lượng SHCB”, đảng ủy xã đã tập trung chỉ đạo các chi bộ thực hiện nghiêm túc chế độ sinh hoạt. Đồng thời, thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức SHCB, bằng việc lồng ghép những vấn đề về phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng NTM, NTM kiểu mẫu, nâng cao đời sống Nhân dân, nhất là Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” vào sinh hoạt. Bên cạnh đó, đảng ủy xã cũng phân công các đồng chí đảng ủy viên phụ trách, theo dõi và dự sinh hoạt với các chi bộ trực thuộc để trực tiếp chỉ đạo, bàn bạc tìm ra giải pháp phù hợp trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị tại cơ sở; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát kỷ luật Đảng gắn với đánh giá xếp loại tổ chức cơ sở đảng, đảng viên hàng năm. Qua đánh giá, xếp loại tổ chức cơ sở đảng, đảng viên năm 2020, Đảng bộ xã Thành Hưng có 3 chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 8 chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ, 1 chi bộ do mới thành lập nên chưa đủ thời gian để đánh giá, xếp loại; 30 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 147 đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, các đảng viên còn lại đều hoàn thành nhiệm vụ.

Chất lượng sinh hoạt của các chi bộ đổi mới và nâng lên không chỉ góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng, mà còn là nền tảng để xây dựng Đảng bộ xã Thành Hưng trong sạch, vững mạnh.

Bài và ảnh: Trần Thanh