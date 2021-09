Vai trò của công đoàn trong giám sát, phản biện xã hội

Những năm qua, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh đã chủ động, tích cực phối hợp với các sở, ban, ngành, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội tổ chức nhiều hoạt động giám sát, phản biện xã hội về thực hiện pháp luật lao động nhằm bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động (NLĐ), góp phần phát huy vai trò của tổ chức công đoàn trong hoạt động tham gia xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh.

Công nhân Công ty TNHH Winners Vina (huyện Nga Sơn) trong ca sản xuất.

Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh đã chỉ đạo các cấp công đoàn thường xuyên giám sát và tích cực phối hợp kiểm tra, thanh tra việc thực hiện các chế độ, chính sách có liên quan đến công nhân, viên chức, lao động tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp (DN) trên địa bàn tỉnh; chỉ đạo phối hợp giải quyết dứt điểm các vụ việc tranh chấp lao động, ngừng việc tập thể, bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho NLĐ. Từ năm 2015 đến nay, LĐLĐ tỉnh phối hợp với Ủy ban MTTQ tỉnh và các đơn vị có liên quan thực hiện 676 cuộc kiểm tra, giám sát (trong đó cấp tỉnh 75 cuộc, cấp huyện 372 cuộc, cấp cơ sở 229 cuộc). Giám sát tập trung ở các nội dung: việc thực hiện Bộ luật Lao động, thực hiện chế độ, chính sách cho đoàn viên, NLĐ; việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; công tác an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ... tại 115 cơ quan, đơn vị, DN và 32 công đoàn cấp trên cơ sở... Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở đã tổ chức được 293 cuộc làm việc với các DN về việc ký kết, thực hiện hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể, việc trả lương, thưởng, định mức lao động, chế độ làm thêm giờ, chế độ phép, nghỉ lễ, nghỉ tết; việc trích nộp BHXH và chi trả chế độ BHXH, công tác an toàn vệ sinh lao động, thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, tổ chức hội nghị NLĐ, hội nghị đối thoại... Tham gia cùng với chuyên môn, chính quyền địa phương, MTTQ các huyện, thị xã, thành phố rà soát, giám sát, nắm bắt kết quả việc thực hiện Nghị quyết số 42/NQ-CP và Quyết định số 15/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 (trong đó có đối tượng công nhân, lao động bị tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động hoặc nghỉ việc không hưởng lương do đại dịch COVID-19 ảnh hưởng đến tình hình sản xuất, kinh doanh của đơn vị, DN). Đặc biệt, thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP, ngày 1-7-2021 của Chính phủ, Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg, ngày 7-7-2021 của Thủ tướng Chính phủ; Kế hoạch số 174/KH-UBND, ngày 20-7-2021 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP, Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg quy định về thực hiện một số chính sách hỗ trợ NLĐ, người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh, các cấp công đoàn trong tỉnh đã tăng cường phối hợp với các sở, ngành liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố tích cực tuyên truyền, thực hiện chính sách hỗ trợ NLĐ, người sử dụng lao động gặp khó khăn do dịch bệnh COVID-19.

Thông qua giám sát, phối hợp giám sát, LĐLĐ tỉnh đã đề nghị ngân hàng lắp thêm cây ATM, đề nghị ngành điện ưu tiên cấp điện cho DN trong Khu Công nghiệp Lễ Môn; đề nghị Công an tỉnh, công an các huyện, thị xã, thành phố tăng cường bảo đảm an ninh các khu công nghiệp. LĐLĐ tỉnh phối hợp với BHXH tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội giải quyết dứt điểm chế độ nghỉ dưỡng sức cho 168 công nhân, lao động tại Công ty TNHH Winners Vina; đề nghị Công ty TS Vina chi trả trên 700 triệu đồng tiền nghỉ ốm, thai sản cho công nhân; kiến nghị Sở Lao động - Thương binh và Xã hội xử lý DN tăng giờ làm thêm quá quy định, nợ đọng tiền BHXH, vi phạm chế độ, chính sách pháp luật lao động; hướng dẫn các DN phối hợp cùng công đoàn cơ sở tham gia xây dựng cách tính lương theo Nghị định 05/NĐ-CP của Chính phủ.

Thực hiện hoạt động phản biện xã hội, các cấp công đoàn tổ chức cho đoàn viên, NLĐ tham gia góp ý kiến vào dự thảo Luật An toàn, vệ sinh lao động; Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo; Luật Tín ngưỡng, tôn giáo... Các ý kiến tham gia của các cấp công đoàn luôn sát với thực tiễn và được các cấp, các ngành chấp thuận bổ sung, sửa đổi trong các dự thảo.

Đồng chí Hà Xuân Thành, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh khẳng định: Hoạt động giám sát, phản biện xã hội của các cấp công đoàn trong thời gian qua đã mang lại hiệu quả thiết thực trong việc góp phần cho các cơ quan, đơn vị, DN thực hiện ngày càng tốt hơn chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; quy chế dân chủ ở cơ sở; các chế độ, chính sách đối với đoàn viên, NLĐ. Qua giám sát, phản biện xã hội, các cấp công đoàn đã phản ánh được tâm tư, nguyện vọng, đời sống, việc làm của đoàn viên, NLĐ và thực tế hoạt động của các cơ quan, đơn vị, DN, giúp cho tổ chức công đoàn ngày càng thực hiện tốt hơn vai trò, chức năng của mình trong việc đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, NLĐ.

