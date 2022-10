Tăng cường phòng ngừa tham nhũng qua công tác thanh tra ở huyện Hà Trung

Thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, thời gian qua huyện Hà Trung đã bám sát mục tiêu “ngăn chặn, từng bước đẩy lùi tham nhũng, lãng phí” từ đó có sự chuyển biến tích cực, góp phần ổn định an ninh chính trị, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, nâng cao đời sống Nhân dân...

Thanh tra huyện Hà Trung thực hiện công tác thanh tra thường xuyên việc quản lý đất đai tại xã Hà Bắc.

Năm 2021, qua thanh tra chuyên đề về quản lý, cho thuê đất công ích và việc lập hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) nông nghiệp tại 2 xã Hoạt Giang và Lĩnh Toại, đã phát hiện những khuyết điểm chủ yếu sau: Việc UBND xã Hoạt Giang đề nghị UBND huyện phê duyệt chồng lấn 1,933 ha đất công ích năm 2019 đã được quy hoạch sử dụng vào mục đích đất ở năm 2014 là không đúng quy định. Có 3 hộ vi phạm trên đất công ích từ những năm 2008 về trước sử dụng đất không đúng mục đích (xây dựng nhà cấp 4, nhà tạm, chuồng trại chăn nuôi, đào ao). Việc lập hồ sơ cấp đổi GCNQSDĐ nông nghiệp còn chậm, đạt tỷ lệ chưa cao. UBND hai xã chưa có phương án xử lý đối với một số hộ đã được cấp đổi giấy GCNQSDĐ nông nghiệp theo dự án đo đạc địa chính năm 2015 do thay đổi vị trí thửa, tờ bản đồ và xứ đồng. UBND xã Lĩnh Toại không ký hợp đồng thuê đất nhưng để 3 hộ tự sản xuất trên đất công ích với diện tích 11.644m2. 13/21 hộ gia đình, cá nhân xã Lĩnh Toại vi phạm xây dựng công trình trên đất công ích với diện tích 2.413m². Trong đó, có 12/13 hộ vi phạm từ trước năm 2014, 1/13 hộ vi phạm năm 2015. UBND xã Lĩnh Toại sử dụng nguồn thu từ việc cho thuê thầu quỹ đất công ích để chi không đúng đối tượng với số tiền 4 triệu đồng... Qua thanh tra hoạt động quản lý, đầu tư xây dựng cơ bản tại xã Hà Đông đối với công trình đường giao thông nội đồng và công trình cầu thôn Tiên Thôn đã phát hiện những khuyết điểm chủ yếu sau: Tổng giá trị phải giảm trừ, không thanh toán số tiền là 3,5 triệu đồng của công trình đường giao thông nội đồng xã Hà Đông do thi công thiếu khối lượng so với thiết kế được phê duyệt. Qua đó, đã kiến nghị thu hồi số tiền 30,7 triệu đồng; giảm trừ thanh toán số tiền 3,5 triệu đồng. Để khắc phục những hạn chế, sai sót đã được thanh tra huyện chỉ ra, đảng ủy 3 xã: Hoạt Giang, Lĩnh Toại và Hà Đông đã chỉ đạo UBND xã khắc phục, sửa chữa dứt điểm những vi phạm đã nêu trong các kết luận, tập trung ở lĩnh vực đất đai.

Theo báo cáo của Thanh tra huyện Hà Trung, thời gian qua thanh tra huyện đã thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Thanh tra tỉnh và UBND huyện trong việc xác định các nội dung của kế hoạch thanh tra trong năm. Các cuộc thanh tra đã phát hiện những hạn chế trong quản lý để kịp thời chấn chỉnh, khắc phục, chỉ đạo các đơn vị có sai sót trong công tác quản lý tài chính, ngân sách; việc quản lý, cho thuê đất công ích, lập hồ sơ cấp giấy GCNQSDĐ nông nghiệp, việc quản lý, đầu tư xây dựng và trách nhiệm của chủ tịch UBND xã trong việc thực hiện Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, tố cáo, Luật Phòng, chống tham nhũng. Công tác kiểm tra việc thực hiện các kết luận thanh tra đã được quan tâm thực hiện. UBND huyện đã ban hành thông báo kết quả kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra chấp hành pháp luật về quản lý đất phát triển kinh tế trang trại và chuyển đổi đất lúa kém hiệu quả tại 3 xã và các văn bản đôn đốc thực hiện các kết luận trên.

Trong năm 2021 và 9 tháng 2022, thanh tra huyện đã tiến hành thanh tra trực tiếp 25 cuộc tại 25 đơn vị. Trong đó nổi bật là thanh tra hoạt động quản lý và sử dụng ngân sách của các trường mầm non thị trấn Hà Trung, Hà Bình, Hà Lĩnh, Hà Thanh, Hà Vân; Trường THCS xã Hà Long, Hà Lĩnh, thị trấn Hà Trung…; thanh tra việc chấp hành pháp luật về đất đai tại các xã: Hoạt Giang, Lĩnh Toại và Hà Đông; thanh tra việc thực hiện các dự án đầu tư xây dựng tại các xã: Hà Bắc, Yến Sơn… Qua thanh tra đã ban hành 24 kết luận; kiến nghị thu hồi số tiền vi phạm hơn 73 triệu đồng nộp lại ngân sách Nhà nước, kiến nghị giảm trừ thanh toán số tiền hơn 2,5 triệu đồng; kiến nghị xử lý hành chính đối với 3 tập thể, 6 cá nhân.

Cùng với việc phát hiện sai phạm, Thanh tra huyện Hà Trung cũng thường xuyên đôn đốc việc thực hiện kết luận sau thanh tra. Đồng thời, có nhiều kiến nghị, góp ý giúp cho các cấp có thẩm quyền đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm; thực hiện công khai, minh bạch trong các lĩnh vực đất đai, tài chính, quản lý đầu tư xây dựng các dự án sử dụng ngân sách Nhà nước và trong công tác tuyển dụng, quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ; sửa đổi, bổ sung quy chế, chính sách, pháp luật để hoàn thiện cơ chế quản lý, tạo lập hành lang pháp lý và môi trường lành mạnh cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp cũng như ổn định an sinh xã hội trên địa bàn... Theo đó, cơ bản các kết luận thanh tra được thực hiện đầy đủ, nghiêm túc. Sau thanh tra đã khắc phục được nhiều khuyết điểm, yếu kém, xử lý kịp thời các hành vi vi phạm và tổ chức kiểm điểm, rút kinh nghiệm các tập thể, cá nhân có hành vi vi phạm.

Để nâng cao hơn nữa vai trò lãnh đạo của các cấp ủy đảng, tăng cường hiệu quả, hiệu lực quản lý Nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, thời gian tới thanh tra huyện tiếp tục duy trì thực hiện thanh tra theo kế hoạch đã được phê duyệt, chủ động tham mưu tiến hành thanh tra vụ việc khi phát hiện dấu hiệu vi phạm pháp luật. Trong đó, tập trung thanh tra trách nhiệm người đứng đầu trong việc chấp hành pháp luật về khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng, kỷ luật, kỷ cương hành chính; việc chấp hành pháp luật về đất đai; hoạt động quản lý, sử dụng ngân sách và thu đóng góp của học sinh, hội cha mẹ học sinh các trường mầm non, tiểu học, THCS; hoạt động quản lý, đầu tư xây dựng cơ bản… Quá trình tiến hành thanh tra tuân thủ quy trình, bảo đảm chính xác, trung thực, công khai, dân chủ, kịp thời, đúng pháp luật và không làm cản trở hoạt động bình thường của đối tượng được thanh tra. Tích cực tham gia xây dựng các văn bản pháp luật của ngành, chủ động tham mưu và tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ đột xuất khi được giao. Đồng thời, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo phối hợp đồng bộ trong công tác phát hiện, xử lý hành vi tham nhũng, góp phần răn đe, giáo dục và ngăn ngừa hành vi tham nhũng.

Bài và ảnh: Phan Nga