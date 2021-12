Phụ nữ Thanh Hóa chủ động sáng tạo trong thời kỳ hội nhập

Phát huy truyền thống quê hương Bà Triệu anh hùng, với phương châm “lấy hạnh phúc và lợi ích của phụ nữ làm mục tiêu”, “lấy sự hài lòng của phụ nữ làm thước đo chất lượng, hiệu quả hoạt động hội”, nhiệm kỳ 2016-2021, các tầng lớp phụ nữ trong tỉnh đã đoàn kết, năng động, sáng tạo, nỗ lực thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, đạt và vượt kế hoạch 9/9 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh lần thứ XVII đề ra. Phong trào phụ nữ và hoạt động công tác hội tỉnh Thanh Hóa luôn dẫn đầu trong phong trào phụ nữ cả nước.

Đồng chí Ngô Thị Hồng Hảo, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh cùng lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy, huyện Như Xuân trò chuyện, động viên hội viên phụ nữ tiêu biểu dự đại hội đại biểu phụ nữ huyện, nhiệm kỳ 2021-2026 – đơn vị chỉ đạo điểm cấp huyện. (ảnh chụp đầu năm 2021). Ảnh: Lê Hà

Nổi bật là các cấp hội đã đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo tinh thần chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XVIII) về “Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2015-2020”. Việc đổi mới được thực hiện từ công tác tuyên truyền đến việc triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, của hội phù hợp với đặc điểm từng vùng miền, đối tượng, thích ứng với bối cảnh chuyển đổi số theo hướng “dễ nhớ, dễ hiểu, dễ thực hiện”, nhằm nâng cao nhận thức, chuyển biến hành động cho hội viên, phụ nữ. Thông qua nhiều hình thức, như: biên soạn tài liệu, sân khấu hóa, nói chuyện chuyên đề, hội thảo, hội thi, phiên tòa giả định, các kênh truyền thông của hội... tổ chức hội đã kịp thời định hướng dư luận xã hội, chủ động đề xuất, tham gia giải quyết các vấn đề liên quan đến phụ nữ..., góp phần thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” gắn với “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”... Hàng năm đã có 100% cán bộ, hội viên và trên 95% phụ nữ được tuyên truyền, phổ biến chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tích cực rèn luyện phẩm chất đạo đức phụ nữ “Tự tin – Tự trọng – Trung hậu – Đảm đang”.

Với phương châm hoạt động hướng về cơ sở, mang lại lợi ích thiết thực cho hội viên, phụ nữ, tổ chức hội các cấp tập trung thực hiện khâu đột phá “Tăng cường hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế gắn với đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và công tác bảo vệ môi trường theo tinh thần Nghị quyết số 04-NQ/TU và số 05-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. Các cấp hội luôn đồng hành, hỗ trợ các tầng lớp phụ nữ, nhất là phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, phụ nữ đồng bào dân tộc thiểu số để giảm nghèo, làm giàu chính đáng. Nhiệm kỳ 2016-2021, Hội LHPN tỉnh đã tham mưu, đề xuất thành công 99 đề án, dự án, kế hoạch và lồng ghép với huy động các nguồn vốn qua thực hiện các phong trào “Phụ nữ chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Phụ nữ sáng tạo - khởi nghiệp”, cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”...; hoạt động ủy thác với ngân hàng chính sách xã hội, tín chấp với ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn, các nguồn vốn tổ chức tín dụng đạt 9.521 tỷ đồng cho 189.910 lượt phụ nữ vay phát triển kinh tế, giảm nghèo; giúp hơn 82.307 lượt phụ nữ nghèo về vốn, giống, ngày công trị giá trên 114 tỷ đồng; hỗ trợ xây dựng 153 mô hình phát triển kinh tế do phụ nữ làm chủ, trong đó thành lập mới 62 HTX (vượt chỉ tiêu 42 HTX). Các cấp hội đã hỗ trợ hơn 10.800 phụ nữ khởi sự kinh doanh và khởi nghiệp; vận động xây/sửa 685 “Mái ấm tình thương” cho phụ nữ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; phối hợp dạy nghề cho 49.118 lao động nữ (vượt chỉ tiêu đề ra 24.118 lao động ), đồng thời chủ động liên kết với các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, Hiệp hội Doanh nhân nữ và Câu lạc bộ Nữ doanh nhân tỉnh tham gia các hoạt động hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, thu nhập ổn định. Bằng nhiều giải pháp đồng bộ, linh hoạt, sáng tạo, nhiệm kỳ qua, các cấp hội đã giúp 15.075 hộ phụ nữ làm chủ thoát nghèo, góp phần vào chương trình giảm nghèo chung của tỉnh xuống còn 3,27%.

Hoạt động chăm lo hỗ trợ hội viên, phụ nữ xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, là mục tiêu hướng tới của các chương trình, hoạt động hội. Các cấp hội đã tập trung nâng cao kiến thức, kỹ năng tổ chức cuộc sống, chăm sóc sức khỏe, giáo dục tiền hôn nhân, nuôi dạy con, hỗ trợ tiếp cận dịch vụ chăm sóc trẻ an toàn, bảo vệ, giáo dục trẻ... ngày càng thực chất hơn. Qua đó giúp các chị làm tốt vai trò người vợ, người mẹ, người thầy đầu tiên, là điểm tựa tinh thần vững chắc, gắn kết các thành viên trong gia đình, cùng chăm lo xây dựng gia đình hạnh phúc.

Phát huy truyền thống “Tương thân tương ái”, các cấp hội ngày càng thể hiện rõ vai trò, trách nhiệm với cộng đồng, thực hiện tốt công tác an sinh xã hội. Tổ chức hội đã huy động gần 150 tỷ đồng thiện nguyện của hội viên, phụ nữ Thanh Hóa trao hỗ trợ quà, tiền mặt cho hàng ngàn phụ nữ, trẻ em, gia đình khó khăn. Đặc biệt, trong công tác phòng, chống dịch COVID-19, các cấp hội đã huy động, quyên góp hàng trăm tấn hàng trao tặng Nhân dân trong tỉnh và các tỉnh vùng tâm dịch; trao tặng gần 100.000 suất cơm “không đồng” cho người dân các khu vực cách ly và thực hiện Chương trình “Triệu phần quà san sẻ yêu thương” tổng trị giá trên 35 tỷ đồng.

“Ở đâu có phụ nữ, ở đó có hoạt động hội”, công tác xây dựng củng cố phát triển tổ chức hội vững mạnh, thu hút hội viên tham gia sinh hoạt được coi là nhiệm vụ then chốt. Bằng sự quyết liệt trong chỉ đạo, linh hoạt trong thực hiện, hoạt động hội đã đi vào thực chất, thu hút nhiều chị tham gia tổ chức hội. Nhiệm kỳ 2016-2021, các cấp hội thu hút 56.547 hội viên tham gia sinh hoạt hội (vượt 15.547 hội viên so với chỉ tiêu đề ra), nâng tổng số lên 580.371 hội viên toàn tỉnh; đã có 21.582 lượt cán bộ hội được đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, lý luận, nghiệp vụ công tác hội, công tác xã hội (vượt chỉ tiêu); 100% cán bộ chuyên trách cấp tỉnh, chủ tịch hội LHPN cấp huyện, cán bộ chuyên trách cấp huyện và chủ tịch hội LHPN cơ sở đạt chuẩn theo quy định (đạt chỉ tiêu đề ra). Các cấp hội giới thiệu để Đảng xem xét, kết nạp 5.824 nữ quần chúng ưu tú vào Đảng và đã có 57 cán bộ hội chuyên trách các cấp trưởng thành từ công tác hội được điều động, luân chuyển tham gia các vị trí lãnh đạo trong hệ thống chính trị. Tỷ lệ cán bộ nữ tham gia cấp ủy đảng, cơ quan dân cử, cơ quan hành chính Nhà nước ở tất cả các cấp đều tăng so với nhiệm kỳ trước: cấp xã đạt 22,7% (tăng 4,04%); cấp huyện đạt 18,27% (tăng 2,77%), cấp tỉnh đạt 10,8% (tăng 2,23%). Nữ ĐBQH khóa XV đạt 21,43%; nữ đại biểu HĐND tỉnh đạt 20% (tăng 2,11%), cấp huyện đạt 28,87% (tăng 2,99%), cấp cơ sở đạt 27,29% (tăng 3,42%).

Hoạt động đối ngoại, hợp tác quốc tế được mở rộng và đi vào chiều sâu. Quan hệ hữu nghị hợp tác với phụ nữ các nước được mở rộng. Hội LHPN Thanh Hóa đã ký kết biên bản thỏa thuận với Hội Phụ nữ TP Seongnam (Hàn Quốc) về xúc tiến các chương trình giao lưu, tiến hành các dự án vì nhân quyền, vì sức khỏe phụ nữ và con cái, nâng cao vị thế của phụ nữ, cải thiện quan hệ giữa hai giới và tình hình bất bình đẳng giới. Thực hiện có hiệu quả biên bản ghi nhớ giữa Hội LHPN tỉnh Thanh Hóa và Hội LHPN tỉnh Hủa Phăn (nước CHDCND Lào), góp phần tăng cường tình đoàn kết hữu nghị Việt - Lào.

Có thể khẳng định nhiệm kỳ qua, phong trào phụ nữ và hoạt động công tác hội toàn tỉnh đã có bước phát triển mới. Các tầng lớp phụ nữ đã từng bước khẳng định được vai trò, vị trí của mình trong gia đình và xã hội. Tiếp tục kế thừa truyền thống và phát huy tinh thần “Đoàn kết, sáng tạo, khát vọng vươn lên, hội nhập, phát triển”, nhiệm kỳ 2021-2026, Hội LHPN tỉnh phát động phong trào thi đua “Xây dựng người phụ nữ Thanh Hóa thời đại mới yêu nước, nhân ái, tự lực, tự cường, khát vọng vươn lên”; thực hiện cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch, góp phần vun đắp giá trị gia đình Việt Nam” và 2 khâu đột phá: Hỗ trợ phụ nữ nâng cao năng lực, ứng dụng công nghệ thông tin, tiếp cận chính quyền số, kinh tế số, xã hội số; đồng hành xây dựng chi hội, tổ phụ nữ vững mạnh. Phấn đấu trong nhiệm kỳ giúp ít nhất 2.800 hộ có phụ nữ thoát nghèo, thoát cận nghèo; vận động, hỗ trợ thành lập mới 250 doanh nghiệp nữ, 10 HTX có phụ nữ tham gia quản lý; thu hút hội viên tham gia tổ chức hội đạt 90% trở lên. Đến năm 2026, 100% cơ sở hội, cán bộ hội chuyên trách các cấp ứng dụng công nghệ thông tin và sử dụng thành thạo các phần mềm cơ bản trong công tác hội. Hội LHPN tỉnh giữ vững đơn vị xuất sắc trong phong trào phụ nữ cả nước.

Để đạt được mục tiêu trên, hội LHPN các cấp trong tỉnh quyết tâm thực hiện phương châm: “Trung ương định hướng chiến lược, tỉnh vận dụng sáng tạo, huyện đồng hành cơ sở, xã nắm chắc hội viên, chi thấu hiểu phụ nữ”. Qua đó, cán bộ, hội viên, phụ nữ phát huy thế mạnh của mình, thực hiện khát vọng vươn lên, xây dựng gia đình hạnh phúc, góp phần tích cực thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, đến năm 2025 trong nhóm các tỉnh dẫn đầu cả nước - một cực tăng trưởng mới ở phía Bắc của Tổ quốc, tạo nền tảng vững chắc đến năm 2030 trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại.

Những phần thưởng cao quý trong nhiệm kỳ 2016-2021 - Năm 2020 Hội LHPN tỉnh Thanh Hóa được Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua: Đã hoàn thành xuất sắc toàn diện nhiệm vụ công tác, dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước năm 2020 của tỉnh Thanh Hóa. - 5 năm (2016, 2017, 2018, 2019, 2020) Hội LHPN tỉnh được Hội LHPN Việt Nam tặng Cờ thi đua đơn vị xuất sắc, tiêu biểu. - 3 năm (2016, 2018, 2020) Hội LHPN tỉnh được UBND tỉnh tặng Cờ thi đua đã có thành tích xuất sắc dẫn đầu phong trào thi đua. - Năm 2017, Hội LHPN tỉnh đạt giải đặc biệt cuộc thi “Tuyên truyền viên giỏi Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XII” do Trung ương Hội LHPN Việt Nam tổ chức. - Năm 2018, Hội LHPN tỉnh đạt giải đặc biệt Cuộc thi “Ý tưởng truyền thông về an toàn thực phẩm” do Trung ương Hội LHPN Việt Nam tổ chức. - Được Chủ tịch nước tặng 3 Huân chương Lao động các loại; 116 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 1 giải thưởng Nữ doanh nhân ASEAN tiêu biểu; 2 cá nhân đạt Giải thưởng Kova (hạng mục sống đẹp); nhiều tập thể, cá nhân được tặng Bằng khen của các bộ, ngành và Trung ương Hội. (Ban Tuyên giáo Hội LHPN tỉnh)

Ngô Thị Hồng Hảo

Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Thanh Hóa