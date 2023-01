Phát huy vai trò của MTTQ trong triển khai các phong trào thi đua yêu nước

Để hiện thực hóa mục tiêu xây dựng Sầm Sơn trở thành đô thị hiện đại, văn minh, một trong những nhiệm vụ quan trọng là tăng cường và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, nhằm tạo được sự đồng thuận cao trong toàn xã hội. Muốn vậy, trước hết cần phát huy vai trò của MTTQ trong công tác vận động Nhân dân thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, lao động, sáng tạo, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Sầm Sơn trao quà cho hộ nghèo trên địa bàn phường Quảng Vinh.

Nắm vững vai trò tiên phong trong công tác tập hợp quần chúng, nhờ đó trong những năm qua, Ủy ban MTTQ TP Sầm Sơn đã triển khai hiệu quả nhiều cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước theo hướng phát huy vai trò tự quản của Nhân dân, vai trò chủ trì của MTTQ. Điển hình trong đó phải kể đến cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Để cuộc vận động được triển khai sâu rộng, tạo sức lan tỏa sâu rộng, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ thành phố đã tham mưu cho Ban Thường vụ Thành ủy ban hành công văn chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TU, ngày 29-9-2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đảng với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” giai đoạn 2021-2025.

Cùng với đó, Ủy ban MTTQ các cấp tiếp tục phát huy vai trò tự quản của Nhân dân trong việc xây dựng và nhân rộng các mô hình “Khu dân cư tự quản về an toàn thực phẩm”; “Khu dân cư ứng xử văn minh du lịch”, “Khu dân cư sáng, xanh, sạch, đẹp”, mô hình “lắp camera an ninh”... Đồng thời, tích cực vận động 54 hộ dân tổ dân phố Khang Thái (phường Quảng Thọ) đồng ý kiểm kê, hiến đất giải phóng mặt bằng làm đường giao thông; vận động người dân tổ dân phố Văn Phú (phường Quảng Thọ) đóng góp 100 triệu đồng mở rộng đường giao thông liên thôn; tuyên truyền, vận động để 37 ngư dân khu vực bến thuyền Vinh Sơn (phường Trường Sơn) ổn định đời sống...

Nhằm phát huy sức sáng tạo của mỗi người dân trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, thời gian qua MTTQ các cấp trên địa bàn thành phố đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia các phong trào thi đua “Đoàn kết, sáng tạo”, góp phần nâng cao năng suất lao động, chất lượng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ hiệu quả. Đồng thời, vận động Nhân dân phát huy tiềm năng sẵn có, xây dựng thương hiệu và nâng cao giá trị hàng hóa địa phương; phối hợp với các ban, ngành tích cực giới thiệu, quảng bá các sản phẩm OCOP của thành phố bằng nhiều hình thức phong phú, hiệu quả. Ngoài ra, MTTQ thành phố đã và đang tích cực triển khai các chương trình, kế hoạch phối hợp với các ban, ngành nhằm tuyên truyền sâu rộng trong các tầng lớp Nhân dân về phòng chống tội phạm, mại dâm, phòng chống HIV/AIDS, phòng chống dịch COVID-19; các chương trình phòng chống mua bán trẻ em, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội trong tình hình mới. Đồng thời, tích cực tuyên truyền bảo vệ môi trường, xây dựng đô thị văn minh, xanh, sạch, đẹp thông qua “Tháng hành động vì môi trường”, Ngày “Môi trường thế giới” (5-6), chương trình biến đổi khí hậu... Đặc biệt, đã phối hợp với bộ đội biên phòng, các tổ đội khai thác đánh bắt hải sản xa bờ trên địa bàn tích cực tuyên truyền chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước về chủ quyền biển đảo, phân định vùng đánh bắt cá chung Vịnh Bắc bộ... Qua đó, giúp ngư dân nâng cao nhận thức, trách nhiệm và hạn chế vi phạm chủ quyền khi khai thác hải sản.

Để góp phần ổn định đời sống Nhân dân, nhất là các đối tượng yếu thế, người có hoàn cảnh khó khăn, trong năm 2022 Ủy ban MTTQ thành phố đã vận động hỗ trợ làm mới được 23 nhà Đại đoàn kết và sửa chữa 4 nhà, với tổng kinh phí 1,6 tỷ đồng. Trong đó, vận động các đơn vị, doanh nghiệp, các tổ chức, nhà hảo tâm trên địa bàn thành phố hỗ trợ làm mới 16 nhà cho hộ đặc biệt khó khăn; Ngân hàng BIDV và MTTQ tỉnh hỗ trợ 11 nhà. Cùng với đó, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ còn phối hợp với UBND thành phố, các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn trao 1.774 suất quà tết, tổng trị giá 576.800.000 đồng cho 710 hộ nghèo, 1.034 hộ cận nghèo, học sinh nghèo và các hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Ngoài ra, MTTQ các xã, phường cũng trích từ quỹ “Vì người nghèo” và phối hợp với UBND xã, phường, các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm tặng 2.464 suất quà, tổng trị giá 998.750.000 đồng cho các hộ nghèo, cận nghèo, hộ đặc biệt khó khăn trên địa bàn nhân dịp tết đến, xuân về.

