Mua và đọc báo Đảng ở huyện Lang Chánh

Nhận thức được vai trò, tầm quan trọng của báo Đảng trong tuyên truyền, phổ biến các quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cũng như động viên cổ vũ phong trào thi đua yêu nước, lao động sản xuất của các tầng lớp Nhân dân... những năm qua, Thường trực Huyện ủy huyện Lang Chánh luôn quan tâm công tác đưa báo Đảng đến với cán bộ, đảng viên và đồng bào các dân tộc huyện nhà.

Cán bộ, hội viên Hội Cựu chiến binh huyện Lang Chánh đọc các ấn phẩm của Báo Thanh Hóa.

Là huyện miền núi còn nhiều khó khăn về kinh tế, giao thông đi lại khó khăn, song việc trang bị báo Đảng đến các tổ chức đảng, chi bộ, cơ quan, ban, ngành trong toàn huyện vẫn được chú trọng và bảo đảm số lượng. Đồng chí Phạm Thị Oanh, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Lang Chánh, cho biết: Việc sử dụng báo và tạp chí của Đảng luôn được các cấp ủy đảng trên địa bàn huyện quan tâm và coi đó là thông tin quan trọng, chính thống trong công tác tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần nâng cao trình độ, nhận thức cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân. Chính vì vậy, những năm qua, Đảng bộ huyện Lang Chánh luôn quán triệt sâu sắc nội dung chỉ thị, kết luận của Trung ương, của tỉnh về việc tăng cường mua và đọc báo, tạp chí của Đảng. Đồng thời, chỉ đạo các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể từ huyện đến cơ sở thực hiện tốt việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng. Hiện nay, ngoài số lượng báo được hỗ trợ, các ban, ngành trong huyện đã phối hợp với bưu điện huyện đặt mua và sử dụng báo, tạp chí của Đảng, bảo đảm đủ số lượng cho các chi bộ đảng, cung cấp kịp thời cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Hiện, 100% tổ chức cơ sở đảng, chi bộ, cơ quan, ban, ngành trên địa bàn huyện đều đặt mua, sử dụng báo Thanh Hóa và báo Nhân Dân. Tại các nhà văn hóa thôn đều xây dựng được tủ sách với đầy đủ các đầu báo theo quy định để cán bộ, đảng viên và Nhân dân có nhu cầu tìm đọc, cập nhận thông tin mới... Tính từ đầu năm 2021 đến nay, số lượng đặt mua và sử dụng báo ở các tổ chức, cơ sở đảng trong huyện đạt trên 43.500 tờ báo Thanh Hóa, hơn 41.100 tờ báo Nhân Dân. Cùng với báo Đảng, số lượng độc giả thường xuyên mua, đọc báo Đời sống và Pháp luật, Quân đội Nhân dân, Tiền phong, Dân tộc và Phát triển, Kinh tế nông thôn... cũng đang tăng dần.

Qua tìm hiểu được biết, hằng năm, Đảng bộ xã Tân Phúc luôn quan tâm chỉ đạo việc đặt mua báo Nhân Dân, báo Thanh Hóa ở các chi bộ thôn; đồng thời, yêu cầu các chi bộ thực hiện nghiêm túc việc lưu giữ báo để luân chuyển cho nhiều người đọc, nhằm kịp thời nắm bắt thông tin thời sự, chủ trương của Đảng, Nhà nước. Hiện tại, 9/9 chi bộ thôn, 5 chi bộ cơ quan, trường học đều thực hiện tốt việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng. Ngoài những tờ báo được hỗ trợ, một số tổ chức hội, như hội nông dân, hội phụ nữ, hội cựu chiến binh còn đặt mua thêm một số báo khác như: Báo Nông Nghiệp, Nông thôn ngày nay, Dân tộc và Phát triển... Những tờ báo này đã góp phần nâng cao nhận thức, nắm bắt thông tin và là cẩm nang để cán bộ làm công tác mặt trận vận dụng tuyên truyền, vận động người dân trong lao động, sản xuất xây dựng đời sống văn hóa. Đồng chí Hà Văn Ban, Bí thư Chi bộ thôn Tân Phong, xã Tân Phúc, cho hay: “Hằng ngày, chi bộ thôn đều nhận được các loại báo, như báo Nhân Dân, báo Thanh Hóa... Theo đó, những thông tin về công tác xây dựng Đảng, xây dựng nông thôn mới ở các địa phương, các mô hình phát triển kinh tế đến những thông tin về tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của tỉnh đều được cán bộ thôn và người dân cập nhật thường xuyên. Cũng từ việc đọc báo, cán bộ, đảng viên biết chọn lựa thông tin hữu ích vận dụng vào thực tiễn lãnh đạo, chỉ đạo, hỗ trợ người dân phát triển kinh tế, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội”. Được biết, không chỉ ở xã Tân Phúc, nhiều địa phương khác trên địa bàn huyện Lang Chánh đã và đang duy trì tốt việc đặt mua và đọc báo Đảng, như: xã Trí Nang, Đồng Lương, Giao An, Giao Thiện...

Không chỉ là “món ăn tinh thần” đối với cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong tỉnh nói chung, huyện Lang Chánh nói riêng, báo Đảng còn là “cầu nối” giữa ý Đảng với lòng dân, là tiếng nói quan trọng của Đảng trong sự nghiệp lãnh đạo của mình. Với ý nghĩa đó, Đảng bộ huyện Lang Chánh xác định mua và đọc báo Đảng vừa là nhu cầu, vừa là trách nhiệm của tổ chức cơ sở đảng. Đọc báo Đảng không chỉ để nắm bắt tình hình thời sự trong tỉnh, trong nước, học hỏi, áp dụng cách làm hay, sáng tạo của các địa phương khác, mà thông qua các chuyên mục, như: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, “Xây dựng Đảng” và một số chuyên mục hữu ích khác sẽ tạo sự chuyển biến mạnh mẽ từ nhận thức đến hành động, tu dưỡng rèn luyện phẩm chất đạo đức của cán bộ, đảng viên và Nhân dân, góp phần mang lại kết quả tốt trong công tác xây dựng Đảng, chính quyền và phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Bài và ảnh: Phong Sắc