Kỷ niệm 34 năm Ngày thành lập Hội Cựu chiến binh Việt Nam (6/12/1989 - 6/12/2023): Chung sức xây dựng nông thôn mới

Với mục tiêu “Mỗi cơ sở hội có ít nhất một công trình, phần việc do cựu chiến binh (CCB) đảm nhận; mỗi hội viên có việc làm thiết thực trong XDNTM”, các cấp hội CCB trong tỉnh đã đóng góp nhiều công sức, trí tuệ cùng với cấp ủy, chính quyền địa phương hoàn thành các tiêu chí NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu.

Đường giao thông xã Đông Tiến (Đông Sơn) được mở rộng nhờ sự tham gia tích cực của cán bộ, hội viên CCB.

Hiến 571m2 đất nông nghiệp, lại thêm một khoản phát sinh là tiền mua vật liệu, tiền công xây lại tường rào dài gần 150m, thế nhưng CCB Thiều Canh Thê, thôn Triệu Xá 2, xã Đông Tiến (Đông Sơn) vẫn tự nguyện thực hiện. Nhìn bức tường rào thoáng mới được xây dựng cách đây không lâu, CCB Thiều Canh Thê phấn khởi cho biết: “Khi mở rộng đường, chúng tôi là những người được hưởng lợi trực tiếp nên gia đình tôi đã tiên phong thực hiện. Thấy tôi hiến đất diện tích lớn, nhà nhà xung quanh nhìn nhau rồi cùng tháo dỡ tường rào, bàn giao mặt bằng cho xã. Tuyến đường thảm nhựa liên xã này trước đây vốn hẹp chỉ hơn 4m, nay đã rộng lên tới 9m, rất thoáng đãng và sạch sẽ, ai đi qua cũng thấy phấn khởi”.

Hai năm qua, phong trào hiến đất XDNTM nâng cao là điểm nhấn nổi bật được cán bộ, hội viên CCB xã Đông Tiến thực hiện. 335 hội viên CCB trong xã đã hiến hơn 5.200m2 đất cùng nhiều công trình, tài sản trên đất để mở rộng đường đi. Từ những tấm gương tiêu biểu như hội viên Thiều Canh Thê, Nguyễn Xuân Thành, Nguyễn Bá Hân... người dân trong xã đã đồng thuận làm theo, tạo không khí thi đua XDNTM nâng cao ở Đông Tiến rất sôi nổi.

Căn cứ vào chủ trương của Huyện ủy, kế hoạch của UBND huyện, Hội CCB huyện Đông Sơn đã chủ động đăng ký thực hiện 2 tiêu chí quan trọng là giao thông nông thôn và an ninh trật tự. Ông Nguyễn Minh Ánh, Chủ tịch Hội CCB huyện Đông Sơn cho biết: “Cái khó nhất ở Đông Sơn là các xã đã hoàn thành NTM, nhiều tuyến đường mở rộng chưa được bao lâu lại phải “chạy” theo chuẩn mới, người dân liên tục phải hiến đất làm đường và đầu tư kinh phí để xây dựng lại cổng, tường rào nên nhiều người không đồng tình. Vì thế, mọi nỗ lực tuyên truyền, vận động từ hội viên đến Nhân dân được chúng tôi thực hiện theo phương châm “Mưa dầm thấm sâu”. Cán bộ, hội viên CCB phải tiên phong làm trước mới tạo được sức lan tỏa trong cộng đồng dân cư”. Năm 2023, các cấp Hội CCB huyện Đông Sơn đã tuyên truyền, vận động Nhân dân hiến được 30.840m2 đất để làm đường giao thông. Trong đó, riêng cán bộ, hội viên CCB đã hiến 10.940m2 đất và xây dựng được 15,73m tường rào thoáng. Đối với tiêu chí an ninh trật tự, các cấp hội đã phối hợp với công an thực hiện tuần tra, canh gác giữ gìn an ninh trật tự nhân các ngày lễ, tết và các sự kiện quan trọng của địa phương. Đồng thời, nhận quản lý, giáo dục, cảm hóa 115 đối tượng lầm lỗi tại địa bàn dân cư và đã cảm hóa thành công 34 đối tượng hoàn lương. Duy trì hoạt động của 16 tổ “CCB tham gia gìn giữ trật tự an toàn giao thông” với 90 hội viên tham gia.

Để góp sức xây dựng huyện Triệu Sơn đạt huyện NTM nâng cao vào năm 2024, Hội CCB huyện đã đăng ký và đảm nhận những phần việc cụ thể, phù hợp. Ông Hà Quang Hạnh, Chủ tịch Hội CCB huyện Triệu Sơn cho biết: “Lâu nay, việc vận động người dân hiến đất XDNTM không phải nơi nào cũng thuận lợi bởi có những gia đình không đồng tình. Thế nhưng, với tinh thần chủ động, sáng tạo, các cơ sở hội đã triển khai nhiều cách làm hiệu quả. Đặc biệt, thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/HU của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về “Tăng cường công tác lãnh đạo của cấp ủy đối với vận động Nhân dân hiến đất mở đường giao thông nông thôn trên địa bàn huyện”, mỗi cán bộ, hội viên CCB đã trở thành những hạt nhân tiêu biểu ở mỗi xóm, làng, từ đó lan tỏa thành phong trào hiến đất mạnh mẽ để những con đường mới thênh thang cứ thế được nối dài”.

Trong năm 2023, huyện Triệu Sơn có hàng nghìn cán bộ, hội viên CCB tình nguyện hiến 98.000m2 đất, xây dựng được 112 km tường rào thoáng. Có những hội viên xây dựng cổng và tường rào trị giá hàng trăm triệu đồng vẫn phá bỏ để hiến đất; có gia đình lại hiến đất tới 2 - 3 lần, rất đáng ghi nhận và biểu dương. Không chỉ hiến đất, hội viên CCB các xã còn đóng góp kinh phí làm được 86 km đường “Điện chiếu sáng”. Dọc hai bên các tuyến đường rộng dài và sạch đẹp, những cột điện cao áp được lắp đặt mới đã thắp sáng cả một vùng nông thôn giàu sức sống.

Thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết XDNTM, đô thị văn minh”, hội CCB các huyện, thị xã, thành phố đã “nhận một việc” do cấp ủy giao hoặc đăng ký với chính quyền địa phương thực hiện một tiêu chí NTM cụ thể và tổ chức thực hiện với nhiều cách làm riêng. Đến nay, toàn tỉnh đã có hàng chục nghìn gia đình CCB tham gia hiến đất với diện tích 892.385m2, đóng góp hơn 10 tỷ đồng và hàng vạn ngày công để mở rộng, nâng cấp đường giao thông, hè phố, làm nhà văn hóa, khu thể thao thôn, tổ dân phố. Cùng với đó, các cơ sở hội đã thành lập được 220 “Câu lạc bộ CCB bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm” với 2.227 hội viên tham gia. Thực hiện mô hình “CCB bảo vệ môi trường ngoài đồng ruộng”, các cấp hội đã vận động đóng góp, xây dựng được hơn 2.000 thùng chứa rác thải ngoài đồng ruộng. Định kỳ tổ chức thu gom, vận chuyển bao bì, chai lọ đựng thuốc bảo vệ thực vật về nơi quy định để xử lý. Nhiều phần việc do CCB đảm nhận như “Đoạn đường CCB tự quản về an ninh trật tự”, an toàn giao thông; trồng và chăm sóc “Hàng cây CCB”; “Xây dựng cột cờ, tủ sách pháp luật nhà văn hóa thôn, tổ dân phố”..., đã góp phần cùng các địa phương hoàn thành các tiêu chí XDNTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu.

Với những việc làm thiết thực và ý nghĩa, các cấp hội CCB trong tỉnh đã tạo được dấu ấn rõ nét trong đời sống xã hội. Phát huy phẩm chất bộ đội Cụ Hồ, các cấp hội tiếp tục lựa chọn, đảm nhận những phần việc cụ thể, phù hợp với từng địa phương để góp sức tạo dựng nên diện mạo NTM văn minh, hiện đại và đáng sống.

Bài và ảnh: Tố Phương