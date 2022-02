Huyện Như Xuân hướng tới trung tâm trồng cây ăn quả miền Tây xứ Thanh

Khép lại năm 2021 - năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng; năm đầu triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIII, đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020–2025 với quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, chủ động, sáng tạo, Đảng bộ chính quyền và Nhân dân các dân tộc huyện Như Xuân đã vượt qua khó khăn, đạt “mục tiêu kép” với 27/27 chỉ tiêu đều đạt và vượt kế hoạch.

Đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh về thăm và làm việc với huyện Như Xuân (tháng 11-2021). Ảnh: Minh Hiếu

Trong tổng số 27 chỉ tiêu có 14 chỉ tiêu vượt kế hoạch, 13 chỉ tiêu đạt kế hoạch, nổi bật là: Tổng giá trị sản xuất đạt 8.714,92 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng sản phẩm đạt 17%. Thu nhập bình quân đầu người đạt 37,03 triệu đồng, tăng 5,63 triệu đồng so với năm 2020, vượt kế hoạch... Chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM) tiếp tục được quan tâm chỉ đạo thực hiện, năm 2021 có thêm 1 xã và 6 thôn đạt chuẩn, vượt kế hoạch; đến nay trên địa bàn đã có 5 xã và 60 thôn đạt chuẩn; bình quân toàn huyện đạt 16,3 tiêu chí/xã, tăng 1 tiêu chí/xã so với năm 2020. Sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng tăng trưởng khá, giá trị đạt 3.807,9 tỷ đồng, tăng 20,41% so với cùng kỳ. Lĩnh vực văn hóa - xã hội chuyển biến tiến bộ, đời sống Nhân dân ổn định, đồng thuận cao, tin tưởng vào sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền. Công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 được triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả, cơ bản khống chế được dịch bệnh trên địa bàn. Quốc phòng - an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị có những chuyển biến tích cực. Đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, đại hội phụ nữ cấp cơ sở và cấp huyện.

Bước vào năm 2022, cùng với việc triển khai thực hiện toàn diện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng – an ninh, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, Ban Thường vụ Huyện ủy Như Xuân lựa chọn xây dựng và phát triển huyện Như Xuân trở thành một trong những trung tâm trồng cây ăn quả ở miền Tây của tỉnh là một trong những nhiệm vụ trọng tâm để tập trung chỉ đạo, theo kết luận của đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khi về thăm và làm việc với huyện Như Xuân vào tháng 11-2021.

Trong những năm gần đây, trên địa bàn huyện Như Xuân đã và đang bước đầu hình thành vùng trồng cây ăn quả tại các xã: Xuân Bình, Xuân Hòa, Bãi Trành với các loại cây ăn quả có múi như: cam, quýt, bưởi...; khu vực 6 Thanh phát triển mạnh các loại cây như: ổi, mít, bơ, thanh long mang lại giá trị kinh tế cao. Hiện nay trên địa bàn huyện có 1.196,6 ha cây ăn quả, trong đó: cam 211,9 ha, bưởi 92,85 ha, ổi 25 ha, xoài 11 ha... và một số loại cây trồng mới đưa vào thâm canh đó là: chanh leo 4 ha, xoài keo 38 ha...

Để xây dựng và phát triển huyện Như Xuân trở thành một trong những trung tâm trồng cây ăn quả ở miền Tây của tỉnh, Ban Thường vụ Huyện ủy Như Xuân tiếp tục nêu cao hơn nữa tinh thần năng động, sáng tạo, đổi mới tư duy, phong cách lãnh đạo, điều hành, xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm, tập trung chỉ đạo phát huy các tiềm năng, lợi thế về điều kiện thổ nhưỡng dọc hai bên đường Hồ Chí Minh để hình thành các vùng cây ăn quả tập trung... Trước hết, Ban Thường vụ Huyện ủy sẽ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt chương trình trọng tâm về Tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng NTM và giảm nghèo bền vững. Chỉ đạo, định hướng chuyển đổi cơ cấu cây trồng linh hoạt, phù hợp với nhu cầu, xu thế phát triển của thị trường và điều kiện sản xuất của từng địa phương. Chú trọng đầu tư thâm canh và áp dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất, thu hút đầu tư công nghệ vào thu hoạch, chế biến, bảo quản nông sản sau thu hoạch. Nhân rộng các mô hình liên kết, hợp tác có hiệu quả giữa nông dân với doanh nghiệp trong sản xuất, tiêu thụ sản phẩm; đẩy mạnh xây dựng thương hiệu, hình ảnh sản phẩm nông nghiệp chủ lực, có chất lượng, hiệu quả kinh tế cao theo tiêu chuẩn VietGAP, sản phẩm OCOP; nâng cao chất lượng và phát triển các sản phẩm đã đạt tiêu chuẩn OCOP... Tiếp tục hướng dẫn, chỉ đạo, triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách về tích tụ đất đai để tổ chức sản xuất nông nghiệp với quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao...

Nhằm thực hiện được mục tiêu đề ra, các cấp ủy và chính quyền từ huyện đến cơ sở tiếp tục nghiên cứu, ban hành chính sách hỗ trợ Nhân dân cải tạo vườn tạp, trồng cây ăn quả. Cùng với đó, quan tâm công tác thông tin thị trường, tổ chức hội chợ, triển lãm, đẩy mạnh quảng bá, xúc tiến thương mại, giới thiệu sản phẩm hoa quả tới các trung tâm thương mại, siêu thị, các cơ sở thu mua trong và ngoài tỉnh để tạo chuỗi cung cấp sản phẩm cây ăn quả của Như Xuân đến người tiêu dùng, đồng thời là cầu nối giữa người nông dân và doanh nghiệp, hình thành các chuỗi liên kết từ sản xuất đến chế biến, tiêu thụ, xuất khẩu sản phẩm.

Ban Thường vụ Huyện ủy tiếp tục chỉ đạo các phòng, ban chức năng phối hợp với các trung tâm, viện nghiên cứu và sản xuất giống trong nước để nghiên cứu các loại cây giống ăn quả phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng của Như Xuân; đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất, nâng cao hiệu quả trên một đơn vị diện tích đất canh tác; hướng dẫn, tạo điều kiện cho các xã, thị trấn tham gia đăng ký mỗi xã một sản phẩm OCOP và tư vấn thực hiện chỉ dẫn địa lý, xây dựng thương hiệu, nhãn hiệu sản phẩm, tạo điều kiện yên tâm cho người trồng cây ăn quả phát triển bền vững.

Nguyễn Bá Hùng

Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Như Xuân