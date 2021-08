Huyện Cẩm Thủy: Phát huy vai trò gương mẫu, đi đầu của đảng viên

Những năm qua, các cấp ủy đảng trên địa bàn huyện Cẩm Thủy đã phát huy hiệu quả vai trò “gương mẫu, đi đầu” của đội ngũ đảng viên trong mọi phong trào thi đua ở cơ sở. Những đảng viên làm kinh tế giỏi, nhiệt tình với công việc chung của cộng đồng đang là nguồn cổ vũ, động viên, tấm gương để các tầng lớp Nhân dân học tập, làm theo và góp phần tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới (XDNTM) ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số trong huyện.

Chị Cao Thị Luyện, trưởng thôn Quý Thịnh, xã Cẩm Quý – điển hình về phát triển kinh tế gia đình để các đảng viên và người dân noi theo.

Theo đường Hồ Chí Minh, chúng tôi về xã Cẩm Quý với lời hẹn của anh Cao Văn Tuyên, Bí thư Đảng ủy xã. Những năm trước đây, Cẩm Quý còn nhiều khó khăn, cơ sở hạ tầng thiếu đồng bộ, nhất là hệ thống đường giao thông về các thôn, xóm. Nhưng hôm nay, vùng đất này đã “thay da, đổi thịt”.

Anh Tuyên phấn khởi, cho biết: “Xã Cẩm Quý có tiềm năng về đất đai, thuận lợi cho phát triển các mô hình kinh tế nông nghiệp. Cùng với phát triển kinh tế lâm nghiệp, vài năm gần đây, cây bí đao và cây gai xanh đã trở thành cây trồng chủ lực của xã. Trong đó, cây bí đao có 53,9 ha; cây gai xanh có 16,35 ha. Giá trị thu nhập từ trồng trọt trong 7 tháng năm 2021 của xã ước đạt 51,6 tỷ đồng. Với tinh thần “đảng viên đi trước làng nước theo sau”, đảng ủy xã đã chỉ đạo các chi bộ phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu của đội ngũ đảng viên trong xây dựng các mô hình phát triển sản xuất, kinh doanh để bà con học tập, làm theo. Bởi thế, chuyện cán bộ, đảng viên gương mẫu, đi đầu trong phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo trên địa bàn xã giờ không còn hiếm”.

Chị Cao Thị Luyện, đảm nhận vai trò người “vác tù và” thôn Quý Thịnh từ năm 2019 đến nay. Không chỉ làm tốt vai trò cán bộ thôn, người phụ nữ dân tộc Mường này còn là điển hình về phát triển kinh tế gia đình để các đảng viên và người dân noi theo. Hỏi chuyện, chị Luyện chia sẻ: “Xuất phát từ việc muốn cải thiện thu nhập cho gia đình, năm 2015 tôi đã đầu tư cải tạo 35 ha đất rừng để xây dựng mô hình trang trại tổng hợp. Sau hơn 5 năm miệt mài lao động, tôi cùng gia đình đã phủ xanh toàn bộ diện tích đất rừng bằng keo, xoan, luồng, mía nguyên liệu. Giờ đây những cây keo, cây xoan, cây luồng đã đến kỳ cho thu hoạch”.

Vốn là người phụ nữ năng động, năm 2018 khi cây gai xanh bén rễ trên vùng đất Cẩm Thủy, chị Luyện đã chuyển đổi 3,7 ha đất kém hiệu quả sang trồng loài cây này. Cách đây khoảng 2 tháng, chị đã hợp tác với Công ty May Lê Anh, đóng trên địa bàn huyện Nông Cống để mở xưởng may ngay tại gia đình. Trước mắt, xưởng may của chị đang giải quyết việc làm cho 25 lao động, với mức thu nhập bình quân 4 triệu đồng/người/tháng. Hiện mỗi năm gia đình chị Luyện có thu nhập hơn 500 triệu đồng từ trang trại tổng hợp và cây gai xanh. Người trưởng thôn “miệng nói tay làm” đã tạo được uy tín đối với đảng viên và quần chúng Nhân dân, nên việc triển khai các chủ trương, nghị quyết của Đảng và các chương trình phát triển kinh tế tại thôn Quý Thịnh cũng vì thế mà nhanh chóng có hiệu quả. Nhiều hộ dân nhờ học theo chị Luyện đã có cuộc sống khấm khá hơn. Năm 2020, thu nhập bình quân đầu người của thôn đạt 46 triệu đồng, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 0,035%.

Chi bộ thôn Đồng Lão nhiều năm liền là chi bộ “mạnh” của xã Cẩm Ngọc nhờ người đứng đầu “mạnh” và nội bộ đoàn kết. Anh Lê Xuân Nguyên, bí thư chi bộ tươi cười gặp chúng tôi khi chi bộ kết thúc buổi sinh hoạt định kỳ. Buổi sinh hoạt định kỳ tháng 8 này, chi bộ tập trung bàn bạc nội dung XDNTM kiểu mẫu và chuyển đổi cơ cấu cây trồng, nhằm nâng cao thu nhập cho người dân. Năm 2017, thôn Đồng Lão đã “về đích” thôn NTM. Để đưa Đồng Lão trở thành thôn NTM, chi bộ thôn đã họp nhiều cuộc để bàn bạc, tìm giải pháp sát đúng, hiệu quả nhất. Với tinh thần đảng viên là những hạt nhân “khơi nguồn” để cổ vũ, tạo sức lan tỏa đến quần chúng Nhân dân, chi bộ thôn đã thống nhất chủ trương “đảng viên đi trước” trong việc đóng góp ngày công, kinh phí, hiến đất làm đường giao thông. Bắt tay vào triển khai, gia đình anh Nguyên và các đảng viên trong chi bộ đã tiên phong đóng góp 350.000 đồng/khẩu để đầu tư đổ bê tông 1,5 km đường giao thông nội đồng. Việc làm này đã tạo sức lan tỏa thiết thực bởi tiếp sau đó gần 200 hộ dân trong thôn đã đồng thuận đóng góp mỗi khẩu 350.000 đồng để bê tông hóa toàn bộ tuyến đường giao thông nội đồng. Triển khai nghị quyết của chi bộ thôn về nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM, năm 2020, Nhân dân thôn Đồng Lão còn hiến 1.500m2 đất để mở rộng tuyến đường trục chính của thôn. Ngoài tuyến đường giao thông nội đồng, bà con trong thôn còn hưởng ứng tự nguyện hiến cây, hiến đất, đóng góp kinh phí nâng cấp, mở rộng đường giao thông nông thôn, cứng hóa hệ thống kênh mương nội đồng, sửa chữa nhà văn hóa. Không chỉ đi đầu trong hiến cây, hiến đất, ngày công xây dựng đường giao thông, các đảng viên ở thôn Đồng Lão còn là những người xung phong thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng từ trồng rau màu kém hiệu quả sang trồng cây gai xanh, xây dựng vườn hộ.

Huyện Cẩm Thủy hiện có 6.305 đảng viên. Thực hiện Quy định số 08-QĐi/TW của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII) về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, Ban Thường vụ Huyện ủy Cẩm Thủy đã ban hành quy chế hoạt động trong cơ quan đảng, chính quyền và quy định rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân. Đồng thời, tập trung chỉ đạo các đảng viên, chi bộ trực thuộc nghiêm túc triển khai Quy định số 08-QĐi/TW. Từ sự gương mẫu, đi đầu của đội ngũ đảng viên đã tạo động lực, niềm tin vào sự lãnh đạo của cấp ủy đảng, chính quyền trong huyện, qua đó, góp phần tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội. Nhờ vậy, đến cuối năm 2020, thu nhập bình quân đầu người của huyện đạt 38,3 triệu đồng, tỷ lệ hộ nghèo giảm đáng kể, bộ mặt các vùng nông thôn có nhiều đổi mới. Đó là nền tảng vững chắc đưa Cẩm Thủy trở thành huyện NTM vào năm 2025.

Bài và ảnh: Hòa Bình