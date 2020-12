Học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020- 2025

Cùng với các điểm cầu khác trong toàn tỉnh, tại TP Thanh Hóa, để hội nghị học tập, quán triệt triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 đạt hiệu quả cao nhất và bảo đảm công tác phòng, chống dịch COVID-19, Thành ủy TP Thanh Hóa đã chia thành 3 điểm cầu học trực tuyến. Điểm cầu phòng họp trực tuyến Thành ủy do đồng chí Lê Anh Xuân, Bí thư Thành ủy TP Thanh Hóa chủ trì. Điểm cầu Trung tâm hội nghị thành phố do đồng chí Phạm Thị Việt Nga, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Thanh Hóa chủ trì. Điểm cầu hội trường Trung tâm Chính trị thành phố do đồng chí Chủ tịch Hội LHPN thành phố chủ trì. Tại điểm cầu 34 phường, xã, Bí thư Đảng ủy các phường, xã chủ trì hội nghị. Thành phần tham dự gồm các đồng chí ủy viên Ban chấp hành đảng bộ; trưởng, phó các đoàn thể và toàn thể đảng viên cơ quan. Tùy theo số lượng đảng viên và cơ sở vật chất của đảng bộ, các phường, xã tổ chức học tập tập trung qua truyền hình trực tiếp của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Đối với các đảng bộ, chi bộ trực thuộc Thành ủy tổ chức hội nghị học tập qua truyền hình trực tiếp của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa tại hội trường của đơn vị. Đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy chủ trì hội nghị, toàn thể cán bộ, đảng viên của các đơn vị tham gia. Tổng số điểm cầu học tập trực tuyến và truyền hình trực tiếp của thành phố là 375 điểm, gồm 3 điểm cầu trực tuyến kết nối từ điểm cầu Tỉnh ủy, 34 điểm cầu trực tuyến kết nối từ điểm cầu Thành ủy đến các phường, xã và 338 điểm học tập qua truyền hình trực tiếp của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa tại hội trường các công sở phường, xã, đơn vị, doanh nghiệp và các nhà văn hóa thôn, phố với gần 20.000 đảng viên tham dự. Trong thời gian học tập Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025, Ban Thường vụ Thành ủy TP Thanh Hóa tổ chức các đoàn đi kiểm tra việc triển khai học tập ở các điểm cầu, các đơn vị, bảo đảm việc học tập nghị quyết đạt hiệu quả cao nhất. Tại thị xã Nghi Sơn, gần 11.000 đảng viên đã tham gia học tập Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 tại hội trường lớn trung tâm thị xã, điểm cầu 31 phường, xã và nhiều điểm lẻ ở các trường học, nhà văn hóa phố thôn với tinh thần nghiêm túc. Một số điểm dân cư, nhiều đảng viên còn tập trung tại hộ gia đình để học nghị quyết qua truyền hình trực tuyến. Cán bộ, đảng viên thị xã Nghi Sơn học nghị quyết. Tại điểm cầu Công an tỉnh, hơn 1.000 cán bộ, chiến sỹ Công an tỉnh học tập Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025. Tại huyện Thọ Xuân, hơn 11.000 đảng viên, người dân đã tham gia học nghị quyết tại các điểm cầu trên địa bàn với tinh thần tiếp thu nghiêm túc. Trong đó, số điểm cầu trực tuyến gồm 33 điểm với 1.735 đảng viên tham dự; số điểm cầu trực tiếp qua kênh Đài Truyền thanh - Truyền hình tỉnh gồm 364 điểm với 8.920 đảng viên và 1.738 người dân. Điểm cầu tại Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa. Toàn huyện Thạch Thành, 7.500 cán bộ, đảng viên tham gia học tập nghị quyết, đạt tỷ lệ 100%. Tại điểm cầu cơ quan Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh, cán bộ, đảng viên đã tham gia học nghị quyết với tinh thần nghiêm túc. Ngoài ra, còn tổ chức 17 điểm cầu trực tuyến 3.364 cán bộ, đảng viên tham dự; 145 đơn vị tổ chức học qua sóng phát thanh truyền hình với sự tham gia của 9.800 cán bộ, đảng viên. Tại huyện Hoằng Hóa có 1 điểm cầu trực tuyến cấp huyện, 37 điểm cầu trực tuyến xã, thị trấn, 382 điểm cầu học qua truyền hình. Tổng số cán bộ, đảng viên tham gia học tập nghị quyết là 10.222 đồng chí.