Hiệu quả từ những mô hình dân vận khéo ở Hội Nông dân phường Quảng Cư

Trên khu phố Minh Cát, phường Quảng Cư (TP Sầm Sơn), những thiết bị camera an ninh được lắp đặt và đưa vào sử dụng đã hơn 1 tháng nay. Đây là một trong những mô hình dân vận khéo của hội nông dân phường được hội viên và Nhân dân đồng lòng, hưởng ứng cao, cũng là mô hình dân vận khéo đầu tiên về an ninh trật tự trong các cấp hội nông dân thành phố.

Mô hình “Dân vận khéo tuyên truyền, vận động lắp camera giám sát an ninh trật tự tự quản” được Hội Nông dân phường Quảng Cư (TP Sầm Sơn) triển khai trên tuyến phố Minh Cát.

Hội Nông dân phường Quảng Cư có 1.448 hội viên. Những năm qua, để thực hiện hiệu quả phong trào thi đua “Dân vận khéo”, hội đã xây dựng kế hoạch và triển khai tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, hội viên về vai trò của công tác dân vận. Được sự chỉ đạo, hướng dẫn của Hội Nông dân TP Sầm Sơn về xây dựng mô hình “Dân vận khéo” trên các lĩnh vực, Hội Nông dân phường Quảng Cư đã nghiên cứu, tổ chức các mô hình thực sự sát với tình hình địa phương, phù hợp với nguyện vọng của hội viên và Nhân dân.

Chủ tịch Hội Nông dân phường Quảng Cư Nguyễn Văn Biên cho biết: “Tháng 7-2021, hội nông dân phường ra mắt mô hình “Dân vận khéo tuyên truyền, vận động lắp camera giám sát an ninh trật tự tự quản”. Theo đó, 4 camera giám sát đã được lắp đặt tại khu phố Minh Cát, nối từ đường Hoàng Hoa Thám đến đường Nguyễn Sỹ Dũng với chiều dài 400m. Màn hình quan sát được đặt tại nhà trưởng khu phố. Hội nông dân phường thành lập ban quản lý với 7 thành viên, do đồng chí chủ tịch hội nông dân phường làm trưởng ban trực tiếp quản lý, vận hành hệ thống camera phục vụ cho công tác bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn”.

Với nguồn vốn xã hội hóa 100%, mô hình khi đi vào thực tế nhận được sự đồng thuận cao của hội viên và Nhân dân. Ngoài chức năng giám sát hoạt động về an ninh trật tự, hệ thống camera còn giúp địa phương quản lý việc sử dụng vỉa hè, lòng lề đường; phát hiện các trường hợp đổ rác không đúng quy định gây ô nhiễm môi trường, vi phạm trật tự an toàn giao thông... để có biện pháp ngăn ngừa, xử lý kịp thời. Đây cũng là giải pháp nhằm thực hiện tốt phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, góp phần xây dựng đô thị văn minh, hiện đại.

Ngoài định hướng nhân rộng mô hình “Dân vận khéo tuyên truyền, vận động lắp camera giám sát an ninh trật tự tự quản”, Hội Nông dân phường Quảng Cư đang tiếp tục triển khai mô hình dân vận khéo thứ 2 về hỗ trợ thẻ bảo hiểm y tế cho học sinh cận nghèo 2 trường tiểu học và THCS trên địa bàn phường. Dự kiến sẽ ra mắt mô hình vào tháng 10-2021.

Là người trăn trở với những mô hình dân vận khéo sao cho vừa mang màu sắc nông dân, vừa thực sự có ý nghĩa đối với hội viên và người dân địa phương, Chủ tịch Hội Nông dân phường Quảng Cư Nguyễn Văn Biên cho biết: “Các mô hình đều xuất phát từ nhu cầu thực tiễn của đời sống, chính vì vậy, được hội viên và Nhân dân đồng tình, hưởng ứng và sẵn sàng đóng góp công sức. Sau khi ra mắt, hội sẽ duy trì các mô hình này trong suốt nhiệm kỳ. Cuối nhiệm kỳ tổng kết, đánh giá lại kết quả đạt được để có định hướng trong giai đoạn tiếp theo. Qua thực hiện các mô hình dân vận khéo, công tác phát triển hội viên, chất lượng hoạt động của tổ chức hội không ngừng được nâng cao”.

Đồng chí Phạm Gia Ất, Chủ tịch Hội Nông dân TP Sầm Sơn, đánh giá: “Mô hình “Dân vận khéo tuyên truyền, vận động lắp camera giám sát an ninh trật tự tự quản” do Hội Nông dân phường Quảng Cư thực hiện là mô hình đầu tiên về an ninh trật tự; phù hợp với định hướng và chủ trương của thành phố. Nhận thấy tính thiết thực, hiệu quả của mô hình này, trong thời gian tới, các cấp hội nông dân thành phố sẽ tiếp tục huy động nguồn xã hội hóa, xây dựng thêm nhiều tuyến đường lắp đặt camera giám sát an ninh trật tự, góp phần đảm bảo an toàn xã hội, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân cũng như chất lượng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”.

Cùng với những mô hình đã và đang được triển khai ở phường Quảng Cư, nhiều mô hình khác như: dân vận khéo trong công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm ở phường Quảng Tiến, dân vận khéo trong công tác đảm bảo vệ sinh môi trường, khơi thông mương tưới tiêu nước ở xã Quảng Hùng... đang góp phần từng bước xây dựng hình ảnh Sầm Sơn là một đô thị du lịch hiện đại, phát triển và bình yên. Qua phong trào này, vai trò của hội nông dân cũng như hệ thống dân vận trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị, xã hội ở cơ sở tiếp tục được khẳng định.

Bài và ảnh: Phương Chi