Đồng hành trên mặt trận mới

Trở về cuộc sống đời thường sau những năm tháng cống hiến tuổi xuân bảo vệ độc lập, tự do của dân tộc, những cựu chiến binh (CCB) huyện Thiệu Hóa hôm nay tiếp tục giữ vững bản lĩnh người lính Cụ Hồ trên mặt trận mới - mặt trận chống đói nghèo, đóng góp công sức, trí tuệ vào công cuộc xây dựng và phát triển quê hương.

Hội CCB huyện Thiệu Hóa trao giấy khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi” giai đoạn 2016-2021.

Xã Thiệu Chính là điểm sáng của huyện Thiệu Hóa trong thực hiện phong trào “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi” giai đoạn 2016-2020. Nhiều tấm gương CCB tiêu biểu vượt khó vươn lên xóa nghèo, làm giàu chính đáng đã được biểu dương, khen thưởng. Nổi lên trong số những điển hình ấy là tấm gương thương binh 2/4 Nguyễn Văn Minh với mô hình trồng dưa Kim Hoàng hậu trong nhà màng hiệu quả, thu nhập hơn 100 triệu đồng/năm; thương binh 4/4 Nguyễn Xuân Thơ, với mô hình kinh tế tổng hợp cá - lúa, cá giống và trồng cây ăn quả thu nhập mỗi năm từ 350 đến 400 triệu đồng. Bác Lữ Đoàn Kế, Chủ tịch Hội CCB xã Thiệu Chính cho biết: “Với tinh thần dám nghĩ, dám làm, xã Thiệu Chính có 11 mô hình kinh tế hiệu quả do CCB làm chủ trên nhiều lĩnh vực như chăn nuôi, trồng trọt, kinh doanh... Mỗi hội viên chọn hướng đi riêng trong phát triển kinh tế, nhưng tất cả đều có điểm chung là nghị lực, quyết tâm vươn lên xây dựng đời sống no đủ và đóng góp vào sự phát triển của địa phương”.

Phần lớn hội viên CCB huyện Thiệu Hóa đều gắn bó với đồng ruộng. Để giúp hội viên phát triển kinh tế từ chính đồng đất địa phương, 5 năm qua, hội CCB các xã, thị trấn đã phối hợp với trung tâm học tập cộng đồng tổ chức 160 lớp tập huấn chuyển giao khoa học - công nghệ trong nông nghiệp cho 6.500 lượt hội viên. Các cấp hội cũng chủ động bám sát chương trình phát triển kinh tế, các chính sách kích cầu của Nhà nước, của hội CCB và địa phương để vận động cán bộ, hội viên đầu tư phát triển các mô hình kinh tế. Cùng với tổ chức cho cán bộ, hội viên tham quan, học tập kinh nghiệm các mô hình sản xuất, kinh doanh hiệu quả, hội CCB các xã, thị trấn đã tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương tạo điều kiện cho hội viên được nhận khoán, nhận thầu đất đồng, bến bãi phát triển trang trại, gia trại. Hội CCB huyện cũng ký hợp đồng nhận ủy thác với các ngân hàng hơn 55 tỷ đồng cho hội viên vay vốn phát triển kinh tế; duy trì hiệu quả nguồn vốn vay 120 của Trung ương Hội và quỹ nội bộ để cho hội viên vay với lãi suất thấp. Để giúp nhau trong quá trình sản xuất cũng như tiêu thụ sản phẩm, tạo sự đoàn kết, gắn bó mật thiết trong hội viên, các cấp hội đã thành lập 18 câu lạc bộ “giúp nhau phát triển kinh tế” cấp xã và 1 câu lạc bộ doanh nhân cấp huyện; thành lập các tổ, nhóm CCB tự nguyện giúp nhau về vốn phát triển kinh tế và phát động phong trào trao tặng con giống, hạt giống tạo sinh kế đối với hội viên nghèo...

Với sự giúp đỡ của các cấp hội, sự nỗ lực vượt khó của mỗi cán bộ, hội viên, đến nay huyện Thiệu Hóa có 29 công ty, doanh nghiệp vừa và nhỏ do CCB làm chủ (tăng 18 công ty, doanh nghiệp so với năm 2016); 214 trang trại, gia trại (tăng 42 trang trại, gia trại so với năm 2016), 178 mô hình phát triển dịch vụ nông nghiệp, cơ khí, điện, nước... làm ăn hiệu quả. Nhiều tập thể hội đã khẳng định rõ vị trí, vai trò tiên phong, gương mẫu trong sản xuất, kinh doanh. Điển hình như mô hình nuôi cá bột, cá giống ở xã Minh Tâm ban đầu chỉ có 1 - 2 hộ nuôi đến nay đã nhân rộng lên hơn 20 hộ. Phong trào nuôi chim bồ câu của hội CCB các xã Thiệu Thành, Thiệu Vũ, Thiệu Chính ban đầu chỉ có 20 - 30 hộ tham gia, đến nay đã phát triển lên hàng trăm hộ, trong đó có nhiều hộ nuôi với số lượng lớn lên 2.000 đến 3.000 đôi; phong trào làm nhà màng trồng rau sạch, trồng hoa, cây cảnh của Hội CCB thị trấn Thiệu Hóa đã được nhân rộng ra nhiều địa phương ở Thiệu Vận, Thiệu Thành, Thiệu Nguyên, Thiệu Toán... Nhiều cá nhân là chủ công ty, doanh nghiệp, trang trại, gia trại làm ăn hiệu quả, doanh thu hằng năm lên đến hàng trăm, hàng tỷ đồng, tạo việc làm cho nhiều hội viên, con em hội viên CCB. Điển hình như doanh nghiệp mây tre đan xuất khẩu của CCB Phạm Thị Mỳ, xã Thiệu Long với nguồn vốn đầu tư 2,5 tỷ đồng đã tạo việc làm cho hàng nghìn lao động trong và ngoài huyện; Công ty TNHH Thương mại - dịch vụ Thanh Đức của hội viên Hoàng Viết Đức, thị trấn Thiệu Hóa chuyên thu gom và sản xuất chế biến tơ tằm, tạo việc làm thường xuyên cho 15 - 20 lao động; trang trại nuôi lợn của hội viên Trịnh Văn Diễn, xã Thiệu Long thường xuyên nuôi trên 200 lợn mẹ và 300 lợn thịt, do nắm chắc kỹ thuật và làm tốt công tác phòng dịch nên những năm qua đàn lợn luôn phát triển, thu nhập có năm lên tới hàng tỷ đồng...

Qua 5 năm thực hiện phong trào “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”, tỷ lệ hộ nghèo trong tổ chức hội CCB giảm từ 3,7% (năm 2016) xuống còn 0,3% (năm 2021); hộ cận nghèo giảm từ 6,7% (năm 2016) xuống còn 3,3% (năm 2021). Toàn huyện có 10 xã và 137 chi hội không còn hộ CCB nghèo. Tỷ lệ hộ khá, giàu tăng từ 40% (năm 2016) lên 70% (năm 2021), đời sống của cán bộ, hội viên ngày càng được nâng lên. Ông Trần Thiên Thanh, Chủ tịch Hội CCB huyện Thiệu Hóa cho biết: “Đạt được kết quả này, các cấp hội đã triển khai rất tích cực, sâu rộng nhiều biện pháp, cách làm phong phú, động viên được đông đảo hội viên tham gia với quyết tâm cao. Vì vậy, số hộ CCB nghèo giảm rõ rệt, số hộ khá và giàu tăng lên. Nhiều hội viên có hoàn cảnh khó khăn đã vươn lên trở thành chủ các công ty, doanh nghiệp, các trang trại, gia trại. Số lượng và quy mô sản xuất, kinh doanh do CCB làm chủ ngày càng mở rộng đã đóng góp tích cực vào sự tăng trưởng kinh tế cũng như chương trình xây dựng nông thôn mới của địa phương”.

Bài và ảnh: Tố Phương