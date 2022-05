Đối thoại với Nhân dân: Gỡ vướng mắc, tạo đồng thuận

Tăng cường tiếp xúc, đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với MTTQ, các đoàn thể xã hội và Nhân dân là hoạt động được TP Thanh Hóa tổ chức thường xuyên. Thông qua đối thoại, những bức xúc, vướng mắc của Nhân dân được cấp ủy, chính quyền từ thành phố đến phường, xã giải quyết kịp thời, tạo sự đồng thuận, thống nhất cao trong xã hội, củng cố được niềm tin trong Nhân dân.

Nhờ làm tốt công tác đối thoại, Nhân dân phố Sơn Vạn, phường Đông Hải đã đồng ý hiến đất, mở rộng đường giao thông.

Giữa thời buổi giá đất lên cao nhưng 174 hộ dân phố Sơn Vạn, phường Đông Hải đã đồng ý hiến gần 10.000m2 đất ở cùng nhiều công trình, tài sản trên đất, tương đương khoảng 50 tỷ đồng để mở rộng tuyến đường lên 7m, với chiều dài hơn 3km và đưa vào sử dụng cuối năm 2021. Thành công này là do cấp ủy, chính quyền phường Đông Hải đã làm tốt việc đối thoại với Nhân dân. Thông qua các buổi đối thoại, phường Đông Hải đã nhấn mạnh tầm quan trọng và những lợi ích nhiều mặt của việc mở rộng các tuyến đường; đồng thời để cho Nhân dân được bàn bạc, được quyết định một cách dân chủ và đồng thuận hiến đất. Điều đáng nói là nhiều gia đình hiến đất với diện tích lớn lên đến 90m2, có hộ phải hiến đến 1/3 ngôi nhà và công trình trên đất... Nhờ làm tốt công tác đối thoại, Nhân dân đã tiếp tục hiến đất và phường Đông Hải đang triển khai giai đoạn 2, mở rộng thêm 23 tuyến đường lớn nhỏ ở phố Sơn Vạn.

Năm 2018, Dự án Đại lộ Đông – Tây TP Thanh Hóa đoạn từ Quốc lộ 1A đến thị trấn Rừng Thông (Đông Sơn) được triển khai thực hiện. Phường Phú Sơn có 134 hộ dân bị ảnh hưởng. Để thực hiện dự án, đảng ủy, UBND, MTTQ và các đoàn thể chính trị trong phường đã tích cực tuyên truyền, vận động Nhân dân đồng thuận, nhận bồi thường giải phóng mặt bằng và bàn giao cho chủ đầu tư. Đến nay, dự án đã hoàn thành nhưng lại bộc lộ một số điểm bất hợp lý ảnh hưởng lớn đến đời sống sinh hoạt của các hộ dân khu dân cư Phú Thọ 1 (đoạn Phú Vinh, Phú Quý) và cơ quan, tổ chức nằm ở phía Bắc Đại lộ Đông – Tây. Người dân đã phản ánh lên UBND phường về một số nội dung như: Cao độ nền đường thiết kế so với cao độ nền dân cư hiện trạng là quá lớn; thiết kế hệ thống vuốt nối với các đường dân sinh không hợp lý, độ dốc cao gây rất nhiều khó khăn, nguy hiểm cho việc di chuyển của Nhân dân; nhiều vị trí sát với nhà dân, người dân khó khăn trong việc ra vào nhà; tình trạng ngập, nước tràn vào nhà dân xảy ra dù lượng mưa chưa lớn... Sau khi Nhân dân có ý kiến phản ánh, đầu năm 2022, phường Phú Sơn đã tổ chức đối thoại với Nhân dân để tuyên truyền, vận động, giải thích, đồng thời có văn bản đề nghị Chủ tịch UBND TP Thanh Hóa, Sở Giao thông – Vận tải chỉ đạo các đơn vị liên quan kiểm tra, có phương án, kế hoạch để giải quyết cho Nhân dân.

Đồng chí Mai Văn Xuân, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Phú Sơn, cho biết: “Đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với MTTQ, các đoàn thể xã hội và Nhân dân là việc làm được phường Phú Sơn tổ chức thường xuyên. Thông qua đối thoại giúp lãnh đạo phường lắng nghe tâm tư, nguyện vọng và tiếp thu ý kiến đề xuất, kiến nghị của Nhân dân, những vấn đề thuộc thẩm quyền sẽ được phường giải đáp ngay tại buổi đối thoại, những vấn đề không thuộc thẩm quyền hoặc cần kiểm tra, làm rõ, chủ tịch UBND phường sẽ trả lời sớm cho người dân được biết. Đây cũng là dịp để Nhân dân tham gia đóng góp ý kiến, cùng chính quyền tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc từ cơ sở, từ đó tạo sự đồng thuận trong thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng, chính quyền ở địa phương”.

Cuối năm 2021, UBND phường Quảng Tâm tổ chức hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu chính quyền với MTTQ, các đoàn thể và Nhân dân. Tại hội nghị, đại diện Nhân dân các phố đã kiến nghị một số nội dung: Yêu cầu doanh nghiệp xăng dầu Thu Hương xây lại đường mương cho Nhân dân phố Quang Trung sau khi cây xăng đã hoàn thành; quan tâm xử lý đường điện tại phố Quang Trung thường xuyên bị chập, cháy; vấn đề lộn xộn, ùn tắc giao thông trước cổng trường mầm non và trường tiểu học kéo dài nhiều năm chưa được xử lý triệt để; đường điện dân dụng nhiều đoạn kéo qua mái nhà dân tiềm ẩn nguy hiểm; một số diện tích trồng lúa ở phố Tiến Thành kém năng suất do không được cung cấp nước đầy đủ... Tại buổi đối thoại, đồng chí Lưu Doãn Ơn, Chủ tịch UBND phường Quảng Tâm đã nghiêm túc lắng nghe, tiếp thu tất cả các ý kiến, kiến nghị của Nhân dân. Những kiến nghị thuộc thẩm quyền giải quyết của phường được đồng chí giải trình ngay tại hội nghị, một số kiến nghị không thuộc thẩm quyền giải quyết, UBND phường đã báo cáo UBND thành phố và các phòng, ban liên quan của thành phố để sớm trả lời cho Nhân dân.

Để tạo sự đồng thuận trong Nhân dân, năm 2021 đồng chí Lê Anh Xuân, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Thanh Hóa đã có 2 buổi đối thoại trực tiếp với đại diện 181 hộ dân phố Tân Nam, phường Nam Ngạn liên quan đến phản ánh của người dân mặt bằng quy hoạch 08/QĐ-UBND mua đất của Công ty CP Kim loại màu Bắc Hà từ năm 2007 đến nay chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; đối thoại với Nhân dân 2 xã Hoằng Đại, Hoằng Quang, Công ty CP Vn Water Hoằng Hóa về tình hình thực hiện dự án nước sạch. Trong năm, Chủ tịch UBND thành phố cũng đã đối thoại 1 lần với gần 40 hộ dân xung quanh khu đất được UBND tỉnh giao cho giáo họ An Lộ xây dựng nhà thờ tại phố Xuân Minh, phường Đông Hải... 34 phường, xã trên địa bàn thành phố cũng tổ chức đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với MTTQ, các đoàn thể xã hội và Nhân dân theo định kỳ. Ngoài ra, cấp ủy, chính quyền từ thành phố đến cơ sở còn đối thoại đột xuất với Nhân dân khi có những vụ việc phức tạp, những vướng mắc, bất cập nảy sinh. Cùng với đối thoại, cấp ủy, chính quyền từ thành phố đến cơ sở đã thực hiện tốt công tác tiếp dân, giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo. Thông qua đối thoại và tiếp công dân, thành phố đã kịp thời giải quyết các kiến nghị, phản ánh, những vấn đề bức xúc trong Nhân dân, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn TP Thanh Hóa.

Trong nhiều cách lắng nghe, tiếp thu ý kiến của Nhân dân thì việc đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Nhân dân là cách làm dân chủ, mang lại hiệu quả. Vì vậy, cấp ủy, chính quyền từ thành phố đến phường, xã tiếp tục nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của công tác đối thoại với Nhân dân. Đồng thời phát huy vai trò, sự chủ động, tích cực của MTTQ, các đoàn thể xã hội trong công tác đối thoại; đổi mới, đa dạng các hình thức tổ chức trên tinh thần thẳng thắn, xây dựng và cầu thị để hoạt động đối thoại ngày càng hiệu quả, thiết thực.

Bài và ảnh: Tố Phương