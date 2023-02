Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hóa hải quan

Bám sát chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao, Cục Hải quan Thanh Hóa đã và đang triển khai đồng bộ và toàn diện các nhiệm vụ công tác cải cách hành chính, trong đó trọng tâm là đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính (TTHC) với phương châm “lấy người dân, doanh nghiệp là trung tâm, là chủ thể và là mục tiêu, động lực; lấy sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp để đánh giá hiệu quả”. Qua đó góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh, lợi ích quốc gia, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Cán bộ, công chức Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Thanh Hóa giải quyết thủ tục hành chính cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu hàng hóa.

Ngay sau những ngày nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, không khí làm việc tại Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Thanh Hóa đã nhộn nhịp, khẩn trương trở lại. Tại phòng giải quyết TTHC, cán bộ, công chức của chi cục tập trung giải quyết thủ tục xuất nhập khẩu hàng hóa cho các doanh nghiệp. Quản lý hoạt động xuất nhập khẩu của hơn 200 doanh nghiệp tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh, số lượng hồ sơ TTHC phải giải quyết rất lớn, trung bình khoảng 300 hồ sơ/ngày làm việc, có những thủ tục phải giải quyết trong thời hạn 2 giờ đồng hồ, nên áp lực công việc của cán bộ giải quyết TTHC là rất lớn.

Ông Ngô Văn Thành, Chi cục trưởng Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Thanh Hóa, cho biết, trong thời gian qua, chi cục đã thực hiện đồng bộ các giải pháp đẩy mạnh cải cách hành chính, hiện đại hóa hải quan, và xem đây là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, liên tục, nhằm tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu hàng hóa, thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh. Ngoài việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện dịch vụ công trực tuyến toàn trình cho 100% các thủ tục hải quan trên hệ thống dịch vụ công trực tuyến, Cổng thông tin một cửa quốc gia, chi cục đã bố trí cán bộ có kinh nghiệm trực tiếp giải quyết thủ tục hải quan cho doanh nghiệp. Chi cục thường xuyên lắng nghe, kịp thời giải đáp, tháo gỡ những vướng mắc mới phát sinh, thúc đẩy hoạt động xuất nhập khẩu...

Xác định cải cách TTHC là nhiệm vụ trọng tâm trong hoạt động cải cách hành chính, thời gian qua, Cục Hải quan Thanh Hóa đã triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp, xem đây là một trong những tiêu chí thi đua, đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các đơn vị thuộc trực thuộc và người đứng đầu. Theo đó các đơn vị trong ngành đã niêm yết công khai đầy đủ bộ TTHC, chế độ, chính sách pháp luật về hải quan và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan tại trụ sở, địa điểm làm thủ tục hải quan để người dân, doanh nghiệp được biết và thực hiện đúng quy định, hạn chế sai sót cho doanh nghiệp trong quá trình làm thủ tục hải quan. Đồng thời thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức thực hiện công tác giải quyết TTHC. Chủ động phân công công chức có kinh nghiệm, kiến thức pháp luật để hướng dẫn trực tiếp người khai hải quan, người nộp thuế, hỗ trợ giải đáp vướng mắc của doanh nghiệp; thành lập tổ hỗ trợ, xử lý vướng mắc về thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu của doanh nghiệp.

Cùng với đó, Cục Hải quan Thanh Hóa đã duy trì thông suốt, khai thác hiệu quả hệ thống thông quan tự động VNACCS/VCIS, nhằm giảm thời gian thông quan hàng hóa cho các doanh nghiệp. Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý văn bản đi, văn bản đến của đơn vị, thực hiện xử lý văn bản trên môi trường điện tử, giúp tiết kiệm thời gian, giảm thiểu giấy tờ. Triển khai thực hiện kế hoạch ‘‘Nộp thuế điện tử qua ngân hàng phối hợp thu và thông quan 24/7” và chương trình nộp thuế điện tử doanh nghiệp nhờ thu. Phối hợp thu ngân sách, bảo lãnh thuế bằng phương thức điện tử với các ngân hàng thương mại nhằm nâng cao hiệu quả quản lý ngân sách Nhà nước, áp dụng hiệu quả đề án nộp thuế điện tử và thông quan 24/7, tăng cường thanh toán không dùng tiền mặt, tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế, rút ngắn thời gian luân chuyển chứng từ, tránh rủi ro cho doanh nghiệp và cơ quan hải quan.

Đáng chú ý, Cục Hải quan Thanh Hóa đã triển khai thực hiện đề án hải quan thông minh, mở rộng cơ chế một cửa quốc gia và một cửa ASEAN theo lộ trình của Tổng cục Hải quan. Thực hiện dịch vụ công trực tuyến toàn trình cho 100% các thủ tục hải quan ở cấp cục và chi cục trên hệ thống dịch vụ công trực tuyến, Cổng thông tin một cửa quốc gia. Từ ngày 15-12-2021 đến 14-12-2022, số lượng TTHC được giải quyết qua dịch vụ công trực tuyến là 127.465/142.383 hồ sơ, đạt tỷ lệ 89,5%, tăng 2,5% so với chỉ tiêu giao của UBND tỉnh. Số lượng hồ sơ giải quyết đúng hạn đạt 100%.

Bên cạnh đó, Cục Hải quan Thanh Hóa và các chi cục hải quan cửa khẩu đã thường xuyên tổ chức hội nghị định kỳ đối thoại với các doanh nghiệp có hoạt động xuất nhập khẩu trên địa bàn quản lý. Thông qua những hội nghị này, ngoài tuyên truyền các chủ trương, chính sách mới có liên quan đến hoạt động xuất nhập khẩu, đơn vị đã kịp thời nắm bắt và giải quyết các vướng mắc, khó khăn của các doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hải quan.

Với nhiều nỗ lực cố gắng trong công tác cải cách TTHC, tạo thuận lợi tối đa cho hoạt động xuất nhập khẩu trên địa bàn quản lý, Cục Hải quan Thanh Hóa được xếp hạng thứ 2/25 về Chỉ số năng lực cạnh tranh trong khối các đơn vị sở, ban, ngành cấp tỉnh năm 2021 (công bố năm 2022); xếp hạng thứ 2 về Chỉ số theo dõi, đánh giá kết quả cải cách hành chính năm 2021 do Tổng cục Hải quan công bố năm 2022. Đặc biệt, trong năm 2022, cục đã hoàn thành vượt sâu chỉ tiêu thu nộp ngân sách Nhà nước, đạt 19.250 tỷ đồng (tính đến 13-12-2022), bằng 156% so với năm 2021, vượt 75% so với với chỉ tiêu giao của Bộ Tài chính (11.000 tỷ đồng); vượt 10% so với chỉ tiêu giao phấn đấu lần 2 của Tổng cục Hải quan (17.500 tỷ đồng).

Ông Lê Xuân Huế, Cục trưởng Cục Hải quan Thanh Hóa, cho biết, trong thời gian tới, cục tiếp tục triển khai đồng bộ và toàn diện các nhiệm vụ công tác cải cách hành chính, trong đó trọng tâm là đẩy mạnh cải cách TTHC trong lĩnh vực hải quan liên quan trực tiếp đến người dân, doanh nghiệp; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công cho người dân và doanh nghiệp, từng bước xây dựng và hoàn thiện hải quan số..., tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho hoạt động xuất nhập khẩu trên địa bàn quản lý, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025, cùng các kế hoạch, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của tỉnh trong năm 2023 và giai đoạn 2021 - 2025.

Bài và ảnh: Đồng Thành