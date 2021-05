Đảng bộ xã Xuân Thiên nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng

Xác định chi bộ là nền tảng của Ðảng, hạt nhân chính trị lãnh đạo ở cơ sở, việc đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ là một nội dung quan trọng được Đảng bộ xã Xuân Thiên (Thọ Xuân) tập trung triển khai thực hiện nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ) và đảng viên.

Một góc phố Đầm, xã Xuân Thiên.

Thực hiện nhiệm vụ này, thời gian qua Đảng bộ xã Xuân Thiên đã gương mẫu trong việc phân công các đảng ủy viên về dự sinh hoạt tại các chi bộ thôn để kịp thời chỉ đạo các chi bộ xây dựng kế hoạch, chương trình, giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả, chất lượng sinh hoạt chi bộ. Với cách làm trên, đến nay việc sinh hoạt của các chi bộ dần đi vào nền nếp, tỷ lệ đảng viên tham gia sinh hoạt đạt gần 90%. Các chi bộ cũng thường xuyên tổ chức được các nội dung sinh hoạt theo chuyên đề gắn với các vấn đề nổi cộm tại địa phương như: Xây dựng nông thôn mới; an ninh trật tự; bảo hiểm y tế, an toàn vệ sinh thực phẩm... Đơn cử như tại các buổi sinh hoạt chuyên đề của chi bộ thôn Quảng Phúc, đồng chí Phan Thanh Dũng, bí thư đảng ủy xã, đánh giá: Với đặc thù của địa phương chủ yếu là phát triển sản xuất nông nghiệp, nên hầu hết các buổi sinh hoạt chuyên đề, chi bộ đều thảo luận, lựa chọn chuyên đề sinh hoạt phù hợp, phân công những đồng chí chi ủy, đảng viên có trách nhiệm, năng lực chuẩn bị nội dung sinh hoạt. Trước khi sinh hoạt, có thông báo trước nội dung sinh hoạt chuyên đề, thời gian sinh hoạt để đảng viên nghiên cứu và chủ động thảo luận. Trong sinh hoạt, đồng chí bí thư chi bộ và đồng chí được phân công chủ trì, hướng dẫn đảng viên thảo luận. Chính vì vậy, nội dung của các buổi sinh hoạt chuyên đề luôn đạt kết quả tốt. Thông qua sinh hoạt chi bộ cũng đã phát huy trí tuệ của đảng viên qua bầu không khí dân chủ, hiểu biết lẫn nhau, qua đó, củng cố niềm tin của đảng viên vào sự lãnh đạo của Đảng và xuất hiện ngày càng nhiều đảng viên gương mẫu, tiên phong trên nhiều lĩnh vực, là những tấm gương sáng để quần chúng học tập, noi theo.

Thôn Quảng Ích 1 và thôn Quảng Ích 2 nằm gần trung tâm xã Xuân Thiên, rất năng động trong phát triển kinh tế - xã hội, song cũng tiềm ẩn nhiều phức tạp về tình hình an ninh trật tự. Do vậy, việc tổ chức tuyên truyền cho cán bộ, đảng viên, quần chúng Nhân dân Chỉ thị 48-CT/TW ngày 22-10-2010 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm; Chỉ thị 09-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới luôn được đảng bộ xã quan tâm, đẩy mạnh. Qua đó, ý thức tham gia giữ gìn an ninh trật tự của người dân được nâng cao, tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn cơ bản được kiểm soát chặt chẽ. 4 tiêu chí về ma túy, tội phạm, mại dâm và tai nạn giao thông đã giảm qua các năm. Trong lãnh đạo, các chi bộ thôn Quảng Ích 1, thôn Quảng Ích 2 cũng quan tâm công tác giảm nghèo, nâng cao đời sống Nhân dân. Đặc biệt, được cấp ủy, các ban, ngành, đoàn thể động viên, có các giải pháp giúp đỡ nên đến nay tỷ lệ hộ nghèo trong các thôn đều giảm dần, phần lớn người dân đều có mức thu nhập từ trung bình và khá trở lên. Cùng với đó, các chi bộ thôn cũng thường xuyên phối hợp với các gia đình để quản lý, giáo dục con em, nhất là các em trong độ tuổi đến trường không sa đà vào các trò chơi điện tử và các tệ nạn xã hội. Kết quả, năm 2020 chi bộ thôn Quảng Ích 1 và chi bộ thôn Quảng Ích 2 đã lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, an ninh - quốc phòng; công tác xây dựng Đảng và hoạt động của các đoàn thể. Các chi bộ luôn có sự đoàn kết thống nhất, nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình; giữ vững và phát huy nguyên tắc tập trung dân chủ, kịp thời cụ thể hóa và triển khai tổ chức thực hiện hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng. Đảng viên trong chi bộ luôn gương mẫu, được Nhân dân tin tưởng và ủng hộ.

Đảng bộ xã Xuân Thiên có 16 chi bộ, 279 đảng viên. Những năm qua, công tác xây dựng, củng cố tổ chức đảng được ban chấp hành đảng bộ xã thường xuyên quan tâm, chỉ đạo thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp để nâng cao sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị. Trong đó, việc không ngừng tự xây dựng, chỉnh đốn, đổi mới phương thức lãnh đạo và chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân là những nội dung được các cấp ủy chi bộ trong toàn đảng bộ xã chú trọng thực hiện. Đồng chí Phan Thanh Dũng, bí thư đảng ủy xã, nhấn mạnh: Từ việc đề ra các giải pháp nâng cao chất lượng TCCSĐ và đảng viên, công tác xây dựng Đảng của đảng bộ xã đã đạt nhiều kết quả tích cực. Qua phân tích chất lượng TCCSĐ và đảng viên hằng năm, phần lớn số TCCSĐ của đảng bộ xã đều đạt trong sạch vững mạnh; tỷ lệ đảng viên vi phạm khuyết điểm phải thi hành kỷ luật giảm qua các năm.

Bài và ảnh: Lê Phượng