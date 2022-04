Đảng bộ huyện Thiệu Hóa thực hiện các chương trình trọng tâm, khâu đột phá

Đồng chí Lê Đình Thùy, bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn 7, xã Thiệu Lý (Thiệu Hóa) phấn khởi cho chúng tôi biết: Với phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân hưởng thụ”, chỉ trong thời gian ngắn xây dựng thôn nông thôn mới (NTM) kiểu mẫu, Nhân dân thôn 7 đã về đích năm 2021. Trong đó, nhiều tiêu chí được thực hiện tốt, như xây dựng cơ sở hạ tầng, các công trình phúc lợi; chuyển đổi cơ cấu kinh tế, cơ cấu cây trồng, vật nuôi. Nhân dân thôn 7 đã chuyển đổi được 16,9 ha vùng chuyên sản xuất giống lúa nếp hương, xã kết nối bao tiêu sản phẩm. Thu nhập bình quân đầu người đạt 69 triệu đồng/năm, không có hộ nghèo. Đặc biệt là huy động nội lực trong dân thông qua xã hội hóa chiếm hơn 80%.

Nhân dân xã Thiệu Thành tích cực chuyển đổi sản xuất các loại rau màu mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Thành công trong xây dựng thôn NTM kiểu mẫu của thôn 7 đã góp phần thực hiện có hiệu quả 2 chương trình trọng tâm của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Thiệu Lý, nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra, là: xây dựng NTM nâng cao và phát triển nông nghiệp, quy mô lớn, ứng dụng khoa học công nghệ cao, phấn đấu xây dựng xã Thiệu Lý về đích NTM nâng cao năm 2023. Hiện cơ cấu kinh tế địa phương chuyển dịch đúng hướng, các ngành nghề dịch vụ thương mại phát triển với 140 hộ, hơn 200 lao động làm việc nước ngoài; cơ sở hạ tầng cơ bản được đầu tư nâng cấp, diện mạo NTM có nhiều chuyển biến tích cực cả về chất và lượng, tạo động lực cho Nhân dân tiếp tục phấn đấu xây dựng và phát triển quê hương.

Đối với Đảng bộ thị trấn Thiệu Hóa, để sớm đưa nghị quyết vào cuộc sống, ngay sau đại hội đảng bộ thị trấn nhiệm kỳ 2020-2025, đảng ủy đã triển khai thực hiện các chương trọng tâm, khâu đột phá. Nổi bật là thực hiện chương trình trọng tâm về phát triển kết cấu hạ tầng gắn với xây dựng đô thị văn minh. Năm 2021, thị trấn đã tập trung xây mới, cải tạo, nâng cấp 32 công trình; quyết liệt, xử lý lấn chiếm hành lang an toàn giao thông dọc Quốc lộ 45 và các tuyến đường trong khu dân cư; giải tỏa, sắp xếp lại việc buôn bán chợ chiều ở các ngã ba, ngã tư; gỡ bỏ biển, bảng quảng cáo, tổ chức cắt tỉa cây xanh che chắn tầm nhìn ảnh hưởng đến an toàn giao thông, mỹ quan đô thị. Cùng với đó, thực hiện chương trình trọng tâm phát triển nông nghiệp quy mô lớn ứng dụng công nghệ cao, thị trấn Thiệu Hóa đã xây dựng được 4,1 ha nhà màng, 16 ha trồng rau an toàn theo tiêu chuẩn VietGAP...

Kết quả mà các địa phương đạt được đã và đang góp phần thực hiện các chương trình trọng tâm được đề ra trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025, gồm: Phát triển nông nghiệp sạch, quy mô lớn, ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao theo chuỗi giá trị, có giá trị gia tăng cao gắn với xây dựng NTM nâng cao; chương trình phát triển công nghiệp gắn với phát triển đô thị và các khâu đột phá: Xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ trọng tâm là xây dựng hạ tầng cụm công nghiệp và hạ tầng đô thị; cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, trọng tâm là giải phóng mặt bằng, cải cách hành chính.

Ðể sớm hiện thực hóa các chương trình trọng tâm, khâu đột phá trên cũng chính là cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Ðảng bộ huyện đi vào cuộc sống, Ban Chấp hành Ðảng bộ huyện Thiệu Hóa đã thông qua chương trình hành động và xây dựng chương trình làm việc toàn khóa, chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa; phân công từng đồng chí trong Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện ủy phụ trách các lĩnh vực, các chi bộ, đảng bộ trực thuộc để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ đã đề ra, đề cao vai trò của bí thư cấp ủy, người đứng đầu cơ quan, đơn vị khi tổ chức triển khai thực hiện nghị quyết. Ðồng thời phát huy tính tự giác, sáng tạo của cán bộ, đảng viên trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

Với những cố gắng nỗ lực, năm 2021, huyện Thiệu Hóa đã chuyển đổi được 38,6 ha đất kém hiệu quả sang cây có giá trị kinh tế, ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất 146,4 ha, xây dựng 24.000m2 nhà màng, nhà lưới sản xuất rau màu; 100% xã về đích NTM; đôn đốc các nhà thầu, chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện giải phóng mặt bằng chuẩn bị đầu tư thi công 108 dự án, trong đó có một số dự án lớn, trọng điểm; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, thu hút một số tập đoàn vào đầu tư, như: các Tập đoàn Hua Li (Đài Loan), Hoa Năng, Hưng Việt, Lan Chi... Riêng quý I-2022, các chương trình trọng tâm, khâu đột phá càng được cấp ủy, chính quyền huyện quan tâm, chú trọng nhằm tạo đà để hoàn thành chỉ tiêu nhiệm vụ 6 tháng đầu năm. Do đó, sản xuất nông nghiệp và xây dựng NTM được Ban Thường vụ Huyện ủy tập trung lãnh đạo, tổ chức thực hiện hiệu quả và được Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh ký Quyết định 205/QĐ-TTg ngày 15-2-2022 công nhận huyện Thiệu Hóa đạt chuẩn NTM. Huyện đã xây dựng kế hoạch tổ chức Lễ công bố quyết định công nhận huyện NTM, dự kiến cuối tháng 4-2022. Hội đồng OCOP cấp tỉnh đã chấm điểm và công nhận 2 sản phẩm: dưa chuột Baby (thị trấn Thiệu Hóa) 4 sao và cơm cháy Ánh Dương (xã Tân Châu) 3 sao. Tổng vốn đầu tư phát triển trên địa bàn đạt 783,63 tỷ đồng, khởi công 5 dự án; thành lập mới 10 doanh nghiệp...

Tiếp tục giữ vững đoàn kết, thống nhất trong Đảng, xây dựng đảng bộ trong sạch, vững mạnh, khắc phục ảnh hưởng do đại dịch COVID-19, Đảng bộ huyện Thiệu Hóa tiếp tục nỗ lực khai thác và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, giữ vững tiêu chí huyện NTM, phấn đấu đến năm 2025 đạt huyện khá, đến năm 2030 đứng trong nhóm các huyện dẫn đầu của tỉnh.

Bài và ảnh: Lê Hà