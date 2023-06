Dân vận khéo, giữ gìn an ninh trật tự từ cơ sở

Những năm gần đây phong trào thi đua "Dân vận khéo” trong bảo đảm an ninh trật tự (ANTT) được Công an tỉnh phát động đã có nhiều chuyển biến tích cực, thu hút ngày càng nhiều người dân hưởng ứng. Qua đó, từng bước đẩy lùi các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, góp phần ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương.

Công an thị trấn Hồi Xuân (Quan Hóa) phối hợp tổ chức chương trình “Đổi quà tặng lấy súng săn và hung khí nguy hiểm”.

Để thực hiện có hiệu quả công tác dân vận, Công an huyện Quảng Xương đã tập trung quán triệt, triển khai các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Nhà nước, Bộ Công an, Giám đốc Công an tỉnh về tăng cường công tác dân vận trong tình hình mới đến cán bộ, đảng viên, chiến sĩ gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; xây dựng phong cách người Công an Nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì Nhân dân phục vụ; nâng cao nhận thức về vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của dân vận nói chung, dân vận trong lực lượng công an nói riêng để mỗi cán bộ, chiến sĩ nắm vững và làm tốt công tác vận động quần chúng.

Thiếu tá Nguyễn Văn Hải, Phó trưởng Công an huyện Quảng Xương cho biết: Trong công tác dân vận, công an các cấp huyện Quảng Xương luôn xác định thường xuyên phối hợp với MTTQ và các tổ chức chính trị, xã hội, các ban, ngành, đoàn thể thực hiện có hiệu quả chương trình phối hợp; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động Nhân dân nâng cao nhận thức về quan điểm, chủ trương của Đảng, phát huy vai trò làm chủ trong đảm bảo ANTT. Đồng thời, chủ động nắm tình hình tại cơ sở, kịp thời phát hiện và tham mưu giải quyết những vấn đề phức tạp về ANTT; quan tâm xây dựng, củng cố, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; vận động Nhân dân tích cực tham gia đấu tranh, tố giác tội phạm; duy trì phát huy hiệu quả các hoạt động xã hội từ thiện, tình nguyện giúp đỡ Nhân dân...

Theo thống kê của Công an huyện Quảng Xương, toàn huyện đã xây dựng và duy trì hoạt động có hiệu quả trên 20 mô hình “Dân vận khéo” trong bảo đảm ANTT, như: “Dòng họ tự quản về ANTT”; “Camera với ANTT”; “Xứ đạo bình yên”... Thông qua các mô hình, quần chúng Nhân dân đã cung cấp cho lực lượng công an hàng trăm nguồn tin có giá trị về ANTT. Nhờ đó, các vụ việc liên quan đến ANTT và những mâu thuẫn trong nội bộ Nhân dân cơ bản đã được phát hiện và giải quyết dứt điểm, không để phát sinh “điểm nóng” và các mâu thuẫn kéo dài, góp phần phòng ngừa, đấu tranh làm giảm tội phạm, giữ vững ổn định về ANTT trên địa bàn huyện.

Xác định tầm quan trọng của công tác dân vận, nhất là trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, bên cạnh việc tập trung huy động tối đa lực lượng triển khai các phương án bảo đảm ANTT, đẩy mạnh tuần tra vũ trang, Công an xã Tế Thắng (Nông Cống) đã phối hợp với các ngành, đoàn thể xây dựng triển khai các mô hình dân vận khéo đạt hiệu quả, qua đó đã huy động được sức mạnh tổng hợp của Nhân dân trong phòng, chống tội phạm, giữ gìn ANTT ở cơ sở. Để công tác đảm bảo ANTT, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã đi vào nền nếp, hằng năm Công an xã Tế Thắng tham mưu cho Đảng ủy, HĐND, UBND xây dựng các chương trình, kế hoạch, như: kế hoạch phòng, chống gây rối bạo loạn; phòng, chống các loại tội phạm; chiến đấu phòng thủ... sát với tình hình thực tế tại địa phương. Bên cạnh đó, ban chỉ đạo ANTT xã củng cố các tổ ANTT, an ninh xã hội; vận động Nhân dân tham gia xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, ANTT, gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”; Đề án 1212 của Ban Chỉ đạo 138 tỉnh về phòng, chống tội phạm giết người, tội phạm gây thương tích... Phối hợp chặt chẽ với các tổ chức, đoàn thể của địa phương ký kết các chương trình phối hợp bảo đảm ANTT, thường xuyên tổ chức giao ban, rút kinh nghiệm và đề ra các biện pháp khắc phục kịp thời. Các thôn xây dựng quy ước, hương ước, thực hiện tốt nếp sống văn minh, góp phần phòng ngừa, không để phát sinh tội phạm và tệ nạn xã hội. Đến nay, toàn xã có 9/9 thôn và các cơ quan, trường học đạt tiêu chuẩn an toàn về ANTT. Bên cạnh đó, công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ được đảm bảo. Vì vậy, tình hình ANTT, an toàn xã hội trên địa bàn xã luôn ổn định, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống cho người dân.

Để phong trào thi đua “Dân vận khéo” thiết thực, hiệu quả, công an các đơn vị, địa phương luôn bám sát địa bàn, lựa chọn nội dung, hình thức hoạt động phù hợp, hiệu quả; phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương và các lực lượng trong quá trình triển khai thực hiện. Nội dung thi đua “Dân vận khéo” tập trung vào việc xây dựng, nhân rộng các mô hình về tuyên truyền, vận động quần chúng tham gia tố giác tội phạm; tham gia phòng, chống ma túy nơi cư trú; xây dựng cụm dân cư an toàn về phòng cháy, chữa cháy; xây dựng nông thôn mới; thực hiện cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho công dân trong việc cấp căn cước công dân; giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo; không học và truyền đạo trái phép... Đến nay, công an toàn tỉnh đã xây dựng, duy trì gần 500 mô hình “Dân vận khéo”. Nhiều mô hình đã được nhân rộng trên địa bàn mang lại hiệu quả thiết thực như mô hình: “Nhà trường an toàn về ANTT”; “Cổng trường an toàn giao thông”; “Tổ an ninh công nhân”... Từ hoạt động của các mô hình “Dân vận khéo” đã giúp lực lượng công an thực hiện tốt chức năng quản lý Nhà nước về trật tự an toàn xã hội. Qua đó, giúp cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị trên địa bàn tỉnh.

Bài và ảnh: Quốc Hương