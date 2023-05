Cựu chiến binh huyện Yên Định: Vì nghĩa tình đồng đội

Với tinh thần không để ai bị bỏ lại phía sau, các cấp hội cựu chiến binh (CCB) huyện Yên Định luôn phát huy truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, tích cực tham gia các hoạt động vì nghĩa tình đồng đội, hỗ trợ nhau phát triển sản xuất, nâng cao chất lượng cuộc sống.

Lãnh đạo Hội CCB huyện thăm trang trại Hương Quê của CCB Trịnh Xuân Nam.

Trang trại Hương Quê của CCB Trịnh Xuân Nam ở xã Yên Ninh đã trở thành địa chỉ để nhiều cán bộ, hội viên CCB gặp gỡ, giao lưu, chia sẻ và giúp đỡ nhau trong phát triển kinh tế, tiêu thụ sản phẩm. Anh Nam chia sẻ: “Sau khi nghỉ BHXH, năm 2016, tôi về quê gây dựng trang trại gần 10.000m2 trồng các loại cây ăn quả bưởi, vải nhãn, mít... và chăn nuôi lợn, gà. Khoảng 5 năm trở lại đây, trang trại duy trì nguồn thu tương đối ổn định, tạo việc làm thường xuyên cho 16 lao động và hàng chục lao động thời vụ. Hàng năm, trang trại Hương Quê trích một phần lợi nhuận thực hiện các hoạt động từ thiện nhân đạo trị giá 50 triệu đồng”.

Giúp hội viên khó khăn thoát nghèo là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Hội CCB huyện. Hiện nay, toàn huyện còn 42 hội viên cần được hỗ trợ làm mới và sửa chữa nhà ở, hội đã xây dựng kế hoạch mỗi năm hỗ trợ làm mới và sửa chữa từ 8 - 10 nhà cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn, đồng thời tranh thủ thêm sự quan tâm của hội cấp trên, các nhà hảo tâm hỗ trợ thêm 1 đến 2 hội viên xây nhà. Do đó, chỉ tiêu đề ra hàng năm luôn đạt và vượt, giúp nhiều hội viên đơn thân, hội viên khó khăn có nhà ở và tích cực tham gia sinh hoạt hội. Đây cũng là hai trong số rất nhiều việc làm vì nghĩa tình đồng đội của tổ chức hội CCB cũng như hội viên trên địa bàn huyện với mục tiêu phấn đấu năm 2023 sẽ giúp 19 hộ giảm nghèo, 152 hộ giảm cận nghèo; tăng số hộ khá và giàu 7.433 hộ, chiếm 70,26%, tăng 0,76% so với cùng kỳ.

Để đạt mục tiêu trên, Hội CCB huyện Yên Định đã chỉ đạo các cấp hội tích cực triển khai thực hiện nhiệm vụ trọng tâm là đẩy mạnh phong trào thi đua “CCB gương mẫu”; “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”, tham gia có hiệu quả Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới (NTM), đô thị văn minh; đẩy mạnh công tác “Đền ơn đáp nghĩa”, tri ân đồng đội, gia đình chính sách, người có công; chủ động tuyên truyền các chủ trương, chính sách mới của Đảng, Nhà nước, các chính sách vay vốn phát triển sản xuất đẩy mạnh phong trào giúp nhau phát triển kinh tế, giúp nhau giảm nghèo bằng nhiều việc làm cụ thể, thiết thực...

Với những cố gắng nỗ lực, trong 5 năm (2017-2022) các cấp hội CCB huyện đã kết nối với ngân hàng cho hội viên vay vốn sản xuất, tổng dư nợ lên tới 67 tỷ 500 triệu đồng, giúp hội viên phát triển sản xuất, kinh doanh; giúp hội viên tiếp cận với các đề án, dự án, cơ chế, chính sách phát triển kinh tế của tỉnh, huyện... Với những việc làm thiết thực, các cấp hội CCB huyện đã giúp 373 hộ giảm nghèo, 509 hộ cận nghèo thoát nghèo; số hộ CCB khá, giàu tăng 1.276 hộ; 12/26 xã, thị trấn không có hộ hội viên nghèo. Theo thống kê, toàn huyện có 6 câu lạc bộ CCB giúp nhau phát triển kinh tế, 24 trang trại (theo tiêu chí mới), 382 gia trại, 58 doanh nghiệp, 1.113 hộ làm dịch vụ đều do cán bộ, hội viên CCB trực tiếp và tham gia quản lý; duy trì xây dựng quỹ làm nhà “Nghĩa tình CCB” và đã có 25/26 cơ sở hội có quỹ bình quân gần 1,5 triệu đồng/hội viên để hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa cho hội viên khó khăn về nhà ở...

Thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM, các cấp hội CCB trên địa bàn huyện đã đảm nhận tuyến đường tự quản, thực hiện tiêu chí an ninh trật tự; tham gia cùng các tổ chức đoàn thể chỉnh trang đường làng, ngõ xóm, kênh mương, hiến đất làm đường, đóng góp tiền mặt và ngày công xây dựng nhà văn hóa, mở rộng, nâng cấp đường giao thông nông thôn; tích cực dọn vệ sinh đài tưởng niệm liệt sĩ các xã, thị trấn, trồng thêm hoa, cây xanh tạo cảnh quan khang trang, sạch đẹp hơn... để cùng cấp ủy, chính quyền phấn đấu trong năm 2023, huyện Yên Định có thêm 1 xã đạt NTM kiểu mẫu và 8 xã đạt NTM nâng cao. Nhiều mô hình của CCB đã đi vào cuộc sống, như: Câu lạc bộ “CCB tự quản bảo vệ môi trường”, câu lạc bộ “CCB giúp nhau làm kinh tế”, “Chi hội CCB tự quản về an ninh trật tự”, tổ “CCB tham gia đảm bảo an toàn giao thông", “Chi hội cầu phao an toàn”, “Chi hội bến đò an toàn”...

Phát huy truyền thống yêu nước, các cấp hội CCB huyện Yên Định cũng luôn coi trọng giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ. Tăng cường phối hợp tổ chức các hoạt động tri ân ngày càng đi vào chiều sâu, tạo dấu ấn của tổ chức hội với hội viên, đồng thời tham gia giải quyết các chế độ, chính sách kịp thời, bảo đảm quyền, lợi ích chính đáng cho hội viên.

Bài và ảnh: Lê Hà