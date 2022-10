Bổ sung nguồn lực kế cận cho Đảng: Nhận thức đúng - hành động quyết liệt (Bài 3) “Quả ngọt” từ sự quyết tâm

Phát triển tổ chức đảng (TCĐ) và đảng viên trong các doanh nghiệp (DN) là nhiệm vụ quan trọng, nhằm tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong các DN, đáp ứng yêu cầu thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH, hội nhập quốc tế. Bằng sự chỉ đạo quyết liệt, sáng tạo cùng với cách làm cụ thể, bài bản, khoa học, những năm qua, Đảng ủy Khối Cơ quan và DN tỉnh Thanh Hóa đã triển khai các giải pháp phù hợp với đặc thù của từng loại hình DN, tạo chuyển biến tích cực và thu được “quả ngọt” trong công tác phát triển TCĐ, đảng viên trong DN.

Công ty TNHH Sakurai Việt Nam là doanh nghiệp FDI có 45 người lao động là đảng viên nhưng chưa thành lập tổ chức Đảng.

TCĐ chưa tương xứng với quy mô, số lượng DN

Những năm qua, các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể trong tỉnh đã tập trung tuyên truyền, phổ biến, quán triệt sâu rộng các quan điểm, chủ trương của Đảng, Nhà nước về phát triển, thành lập mới TCĐ, đoàn thể trong DN. Trong đó nổi bật là Nghị định 98/2014/NĐ-CP của Chính phủ Quy định việc thành lập tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị - xã hội tại DN thuộc mọi thành phần kinh tế; Chỉ thị số 33-CT/TW ngày 18-3-2019 của Ban Bí thư Trung ương về tăng cường xây dựng TCĐ trong các đơn vị kinh tế tư nhân; Nghị quyết số 10-NQ/TU ngày 23-7-2018 của Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy về phát triển TCĐ, đoàn thể trong các DN trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2018-2020, định hướng đến năm 2025.

Tỉnh ủy Thanh Hóa và Đảng ủy Khối Cơ quan và DN tỉnh cùng các cấp ủy trực thuộc đã có nhiều giải pháp cụ thể, từng bước xây dựng, phát triển và củng cố hoạt động của các TCĐ trong các DN. Cùng với khuyến khích DN phát triển, đảm bảo quyền, lợi ích của người lao động (NLĐ), tỉnh luôn quan tâm tuyên truyền, vận động DN phối hợp với các cơ quan quản lý Nhà nước, TCĐ, các tổ chức chính trị - xã hội nơi DN đóng trụ sở, tôn trọng, tạo điều kiện và đảm bảo các quyền thành lập TCĐ, các tổ chức chính trị - xã hội của NLĐ tại DN. Thế nhưng, công tác phát triển Đảng trong các DN, nhất là trong các DN có vốn đầu tư nước ngoài, DN tư nhân vẫn còn nhiều khó khăn.

Theo báo cáo của các đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy về tình hình thực hiện Chỉ thị 33-CT/TW ngày 18-3-2019 của Ban Bí thư Trung ương về tăng cường xây dựng TCĐ trong các đơn vị kinh tế tư nhân, đến nay toàn tỉnh có 20.500 DN đang hoạt động, giải quyết việc làm thường xuyên cho trên 326.919 lao động. Toàn tỉnh có 20.344 DN dân doanh; 128 DN FDI, trong đó có 367 DN có TCĐ, chiếm 1,79% số DN toàn tỉnh, với tổng số 10.610 đảng viên. Số liệu thống kê cho thấy, số TCĐ còn thấp, chưa tương xứng với quy mô và số lượng DN trên địa bàn tỉnh.

Tìm hiểu vấn đề này tại Công ty TNHH Sakurai Việt Nam, đồng chí Nguyễn Hữu Quang, Chủ tịch Công đoàn công ty cho biết: Hiện nay, DN có 45 đảng viên. Ngoài tổ chức công đoàn, DN chưa thành lập được TCĐ là do DN FDI chủ yếu coi trọng đến hoạt động sản xuất kinh doanh. Bên cạnh đó, NLĐ khi được nhận vào làm việc không khai báo là đảng viên. Đặc biệt, khi đề bạt, cân nhắc NLĐ vào các vị trí, DN chỉ chú trọng đến trình độ tay nghề, năng lực lãnh đạo, tổ chức của NLĐ chứ ít quan tâm, thậm chí không quan tâm đến bằng cấp và NLĐ đó có là đảng viên hay không. Khi chủ DN không mặn mà với công tác chính trị, công tác Đảng thì cán bộ công đoàn cũng e ngại, không dám đề xuất nhiều lần.

Đồng chí Đỗ Hồng Quang, Phó Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan và DN tỉnh cho biết: Một trong những nguyên nhân chủ yếu dẫn đến số lượng TCĐ được thành lập trong các DN còn thấp là do nhận thức, trách nhiệm chưa đầy đủ của một số cấp ủy đảng, chính quyền đối với công tác phát triển TCĐ trong DN. Một số chủ DN chưa nhận thức đúng đắn vị trí, vai trò của TCĐ đối với sự phát triển bền vững của DN nên chưa mặn mà với việc thành lập TCĐ tại đơn vị. Chất lượng hoạt động ở một số TCĐ trong DN tư nhân chưa cao, phương thức lãnh đạo còn lúng túng, chưa rõ chức năng, nhiệm vụ của TCĐ; vẫn còn TCĐ ở DN tư nhân hoạt động mang tính hình thức, sinh hoạt không đều, chất lượng hạn chế, chưa xây dựng quy chế làm việc, quy chế phối hợp giữa TCĐ với chủ DN chưa rõ ràng, dẫn đến mối quan hệ giữa cấp ủy và chủ DN còn nhiều vướng mắc ảnh hưởng hoạt động của TCĐ. Năng lực của đội ngũ cán bộ làm công tác đảng ở các DN còn hạn chế; một bộ phận đảng viên còn ngại tham gia học tập nghị quyết, viết bài thu hoạch.

Khẳng định vai trò hạt nhân chính trị

Thực tế cho thấy, khi có TCĐ trong các DN đã mang lại nhiều lợi ích lớn, giúp hoạt động sản xuất kinh doanh của DN vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, tăng cường niềm tin và sự gắn bó của NLĐ đối với DN.

Được thành lập từ tháng 6 - 2017, Chi bộ Công ty TNHH Hoàng Tuấn đã khẳng định rõ nét vai trò lãnh đạo toàn diện các hoạt động của DN. Theo đồng chí Đỗ Văn Tác, Bí thư chi bộ công ty cho biết: Trước đây, khi chưa thành lập chi bộ, hoạt động sản xuất kinh doanh do ban giám đốc công ty điều hành trực tiếp. Tuy nhiên, một số công tác như đảm bảo an toàn lao động, thực hiện chính sách thai sản, ốm đau cho NLĐ vẫn còn có mặt hạn chế và chưa được quan tâm đúng mức. Việc tuyển dụng lao động vào làm việc chưa thực sự kỹ lưỡng ngay trong khâu đầu tiên; do đó, nhiều lao động chỉ làm việc trong thời gian ngắn, chưa thực sự gắn bó với DN. Từ khi thành lập chi bộ đến nay, hoạt động sản xuất kinh doanh, hoạt động của tổ chức công đoàn, công tác tổ chức cán bộ, tuyển dụng, sắp xếp, bố trí NLĐ của công ty đều đặt dưới sự lãnh đạo, bàn bạc, thống nhất trực tiếp của chi bộ. Vì vậy, khi đưa ra chủ trương đều có sự thống nhất cao để triển khai thực hiện. Trong các kỳ sinh hoạt chi bộ, những khó khăn, vướng mắc tại các phòng, ban được giải quyết kịp thời. Đặc biệt, khâu tuyển dụng NLĐ vào làm việc tại DN đã được thực hiện kỹ lưỡng ngay từ khâu sơ tuyển, hạn chế được tình trạng NLĐ bỏ việc; trình độ tay nghề của NLĐ được nâng lên, đời sống của NLĐ được bảo đảm. Những năm gần đây, DN đã có bước phát triển vượt bậc, sản xuất kinh doanh không ngừng phát triển và đã đạt được kết quả đáng phấn khởi thể hiện ở tất cả các mặt: Doanh thu, lợi nhuận và nộp ngân sách Nhà nước, các chỉ tiêu năm sau đều cao hơn năm trước. Hiện công ty tạo việc làm cho 300 lao động với mức thu nhập bình quân 9 triệu đồng/người/tháng.

Những năm qua, Đảng bộ Viễn thông Thanh Hóa làm tốt vai trò là hạt nhân chính trị lãnh đạo toàn diện các mặt của đơn vị. Hiện nay, Đảng bộ có 212 đảng viên (chiếm 51,21% số lao động) sinh hoạt ở 23 chi bộ. Để nâng cao vị thế, vai trò của tổ chức Đảng trong DN, Đảng ủy đã xây dựng quy chế hoạt động, quy định rõ chức năng, nhiệm vụ làm việc nghiêm túc, trách nhiệm của từng bộ phận để xây dựng mục tiêu, chiến lược phát triển của DN từng năm, từng quý, từng tháng. Đảng bộ và các chi bộ duy trì nền nếp thời gian sinh hoạt ổn định; thường xuyên cử các đồng chí bí thư hoặc phó bí thư cũng như các đồng chí ủy viên ban chấp hành về các chi bộ để dự sinh hoạt chi bộ định kỳ. Trong sinh hoạt, Đảng bộ đều xây dựng cơ chế trong sản xuất, kinh doanh trên tinh thần dân chủ được mở rộng; đồng thời phát huy trí tuệ của từng đảng viên để xây dựng các nghị quyết và cụ thể hóa bằng các chương trình hành động, kế hoạch ngắn, trung và dài hạn. Khi có sự thống nhất trong toàn đảng bộ và ban giám đốc, nhiệm vụ chuyên môn được quán triệt đến từng cán bộ, NLĐ tổ chức thực hiện trên tinh thần thẳng thắn, dân chủ và trách nhiệm.

Theo đánh giá của đồng chí Nguyễn Xuân Vĩnh, Ủy viên BTV Đảng ủy, Phó Giám đốc Viễn thông Thanh Hóa: Các đảng viên trong đảng bộ là lực lượng hạt nhân nòng cốt luôn tiên phong trong thực hiện các phong trào do đảng, công đoàn và DN phát động. Nhiều đảng viên là cán bộ quản lý nắm giữ các vị trí quan trọng hoặc là NLĐ điển hình tiêu biểu trong sản xuất, luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn cũng như các hoạt động phong trào tại DN. Hằng năm, Ðảng bộ đều tổ chức để từng chi bộ và các đảng viên đăng ký những việc làm theo Bác cụ thể, phù hợp với đặc thù công việc của từng bộ phận, từng người. Theo đó, đã có rất nhiều những công trình, phần việc, sáng kiến cải tiến kỹ thuật và cả những chương trình hoạt động xã hội từ thiện được đăng ký và thực hiện mang lại hiệu quả cao.

Do phát huy tốt vai trò lãnh đạo của TCĐ trong DN nên mọi hoạt động của Viễn thông Thanh Hóa luôn đảm bảo, kết quả sản xuất kinh doanh có sự bứt phá rõ rệt, đạt và vượt mức các chỉ tiêu đề ra; tiền lương và thu nhập của NLĐ tăng 5-7%/năm, thu nhập bình quân đạt 24 triệu đồng/người/năm. Từ năm 2018 đến nay, Đảng bộ Viễn thông Thanh Hóa đã tổ chức kết nạp 105 đảng viên mới, vượt chỉ tiêu đề ra. Nhiều năm liên tục, Đảng bộ Viễn thông Thanh Hóa được BTV Đảng ủy Khối Cơ quan và DN tỉnh công nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Nỗ lực cho thành quả khả quan

Thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TU ngày 23-7-2018 của BTV Tỉnh ủy về phát triển TCĐ, đoàn thể trong các DN trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2018 - 2020, định hướng đến năm 2025, BTV Đảng ủy Khối Cơ quan và DN tỉnh đã ban hành nghị quyết hằng năm về giao chỉ tiêu phấn đấu phát triển TCĐ, đảng viên các DN; chỉ đạo các cơ quan tham mưu khảo sát, đánh giá tình hình số lượng lao động là đảng viên đang làm việc thường xuyên tại các DN chưa có TCĐ, quan tâm công tác tuyên truyền, vận động các chủ DN tạo điều kiện để thành lập TCĐ. Đồng thời, BTV Đảng ủy Khối và các cấp ủy cơ sở đã triển khai thực hiện thí điểm thành lập mô hình TCĐ trong khu kinh tế, khu công nghiệp và trong DN FDI; quy chế phối hợp công tác giữa Đảng ủy Khối với Ban Quản lý Khu Kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp; tổ chức Hội thảo “Giải pháp đẩy mạnh công tác phát triển TCĐ, đoàn thể và phát triển đảng viên trong các DN trên địa bàn tỉnh”…

Tháng 6-2022, Đảng ủy Khối đã phối hợp với Công đoàn Khu Kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp tỉnh tiến hành khảo sát số lượng đảng viên làm việc tại DN trong các khu công nghiệp và một số DN trên địa bàn TP Thanh Hóa nhưng sinh hoạt đảng tại khu dân cư. Qua khảo sát bước đầu có 289 đảng viên đang làm việc và có hợp đồng lao động từ 12 tháng trở lên tại 24 DN (trong đó có 10/24 DN có vốn nước ngoài); đã tiến hành làm việc với 2 chủ DN có đảng viên đang trực tiếp làm việc tại DN (đang tiếp tục vận động, tuyên truyền và hướng dẫn các DN để thành lập TCĐ). Hiện nay, Đảng ủy Khối tiếp tục phối hợp với Công đoàn Khu Kinh tế nghi Sơn và các Khu công nghiệp tỉnh tiến hành khảo sát đảng viên đang làm việc tại các DN FDI; làm việc với các chủ DN và gặp gỡ nắm tâm tư, nguyện vọng của đảng viên. Tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, vận động các chủ DN, giúp các chủ DN nhận thức đúng về mục đích, ý nghĩa của việc thành lập TCĐ, đoàn thể trong DN; xây dựng phương án hoạt động sau khi thành lập được TCĐ.

Bằng sự chỉ đạo quyết liệt, sáng tạo cùng với cách làm cụ thể, bài bản, khoa học, công tác phát triển TCĐ, đảng viên trong DN đạt nhiều kết quả tích cực. Từ năm 2019 đến nay, BTV Đảng ủy Khối đã thành lập được 26 TCĐ DN; trong đó có 3 đảng bộ, 7 chi bộ cơ sở và 16 chi bộ thuộc đảng bộ cơ sở. Về phát triển đảng viên, năm 2021, toàn đảng bộ khối kết nạp được 798 đảng viên mới, đạt 266% kế hoạch BTV Tỉnh ủy giao; trong đó các đơn vị DN 300 đồng chí (DN Nhà nước 220 đồng chí, DN tư nhân 80 đồng chí). 9 tháng năm 2022, Đảng bộ Khối kết nạp 497 đảng viên mới, đạt 142% kế hoạch BTV Tỉnh ủy giao năm 2022, trong đó các đơn vị DN 114 đồng chí (DN Nhà nước 88 đồng chí, DN tư nhân 26 đồng chí). Đây là kết quả của quá trình nỗ lực và quyết tâm cao của cấp ủy, chính quyền các cấp; đồng thời cũng là minh chứng cho thấy, công tác phát triển Đảng dù khó đến mấy nhưng nếu thật sự đồng lòng thì mọi việc đều có thể tháo gỡ.

Phát triển Đảng là để tăng cường sức mạnh của TCĐ, cả về chất lẫn về lượng. Thời gian tới, để thực hiện hiệu quả hơn công tác phát triển Đảng trong DN, trước tiên cần sự vào cuộc quyết liệt và có trách nhiệm của cấp ủy đảng, chính quyền các cấp; phải tạo được sự thống nhất trong nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, người đứng đầu DN và công nhân, lao động đối với công tác xây dựng và phát triển TCĐ trong DN. Tại buổi khảo sát về công tác sinh hoạt đảng, phát triển đảng viên trong các DN tại Đảng ủy Khu Công nghiệp Lễ Môn, Đảng ủy Công ty CP Cấp nước Thanh Hóa và Đảng ủy Tổng Công ty Đầu tư xây dựng cầu đường, đồng chí Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh đề nghị Đảng ủy Khối Cơ quan và DN tỉnh cần thực hiện ngay một số nhiệm vụ đó là: Cần phải có kế hoạch để phối hợp chặt chẽ với Đảng ủy Khu Công nghiệp Lễ Môn, Liên đoàn Lao động tỉnh, Hiệp hội Doanh nghiệp… để nắm lại số lượng đảng viên đang làm việc tại các DN trong Khu Công nghiệp Lễ Môn. Cùng với đó phải xây dựng kế hoạch đến 31-12-2022 sẽ thành lập bao nhiêu TCĐ ở Khu Công nghiệp Lễ Môn. Sau khi khảo sát cần phải làm việc với chủ DN, gặp gỡ đảng viên để nắm tâm tư, nguyện vọng và vận động để thành lập các TCĐ. Đồng thời phân tích cho các chủ DN, nhất là người nước ngoài hiểu về vai trò của TCĐ trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt hoạt động sản xuất, kinh doanh, cũng như vận động quần chúng, công nhân chấp hành pháp luật, chấp hành kỷ luật, kỷ cương làm việc. Cùng với đó, phải làm tốt công tác tư tưởng để NLĐ có nguyện vọng phấn đấu vào Đảng. Trong đó cần phải có giải pháp để tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức cho quần chúng mong muốn vào Đảng để cống hiến; mở riêng lớp “cảm tình Đảng” cho khối DN, tổ chức học vào thứ bảy và chủ nhật; đồng thời tạo điều kiện tốt nhất cho các đối tượng học “cảm tình Đảng”...

Những kết quả đạt được thời gian qua cho thấy, cấp ủy các cấp đã có nhiều giải pháp thiết thực và nỗ lực, quyết tâm cao để phát triển đảng viên, thành lập TCĐ, cũng như tạo nguồn phát triển đảng viên trong các DN. Chính những kết quả đạt được trong công tác phát triển TCĐ và đảng viên trong DN đã góp phần quan trọng vào việc xây dựng Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Bài và ảnh: Thanh Huê