Bổ sung nguồn lực kế cận cho Đảng: Nhận thức đúng - hành động quyết liệt (Bài 2) - “Luồng gió mới” từ Chỉ thị 05

Với sự nghiêm túc, trách nhiệm từ khâu lãnh đạo, tạo nguồn đến kết nạp, toàn tỉnh có 7.400 quần chúng ưu tú được đứng vào hàng ngũ của Đảng trong năm 2021 và 9 tháng năm 2022. Đây là “quả ngọt” rất đáng phấn khởi, minh chứng cho những nỗ lực không ngừng của các cấp ủy đảng từ tỉnh đến cơ sở khi đồng lòng khắc phục mọi khó khăn để gieo những “hạt giống đỏ”, bổ sung nguồn sinh lực mới cho Đảng.

6 tháng đầu năm 2022, TP Thanh Hóa có 12 học sinh THPT được kết nạp vào Đảng.

Được mùa “hạt giống đỏ”

Nhiều năm qua, công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng và phát triển đảng viên luôn được Ban Thường vụ Tỉnh ủy quan tâm chỉ đạo thường xuyên, nhưng thực tiễn triển khai và kết quả chưa đạt được như kỳ vọng. Để gỡ khó, cũng là phá bỏ những rào cản, đồng thời quyết tâm đưa công tác phát triển Đảng ngày càng đi vào chiều sâu, ngày 28-5-2021, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Chỉ thị số 05-CT/TU về “Tăng cường công tác phát triển đảng viên của Đảng bộ tỉnh trong thời gian tới”. Đây được xem là văn bản “mở đường”, là “luồng gió mới” cho nhiệm kỳ 2020-2025 để các địa phương, cơ quan, đơn vị, trường học vào cuộc một cách quyết liệt, toàn diện, rốt ráo hơn nữa đối với công tác phát triển đảng viên.

Vượt qua những khó khăn của một xã miền núi, Xuân Khang đã vươn lên nằm trong “tốp” những đảng bộ sớm đạt và vượt chỉ tiêu kết nạp đảng viên của huyện Như Thanh. Phấn khởi khoe với chúng tôi, đồng chí Mã Văn Hùng, Bí thư Đảng ủy xã Xuân Khang, cho biết: “Điểm mấu chốt để Xuân Khang thành công chính là việc thẳng thắn chỉ rõ những lực cản đang hiện hữu ở địa phương để tập trung bàn các giải pháp tháo gỡ. Sau khi phân tích rõ nguyên nhân, Ban Chấp hành Đảng bộ xã giao nhiệm vụ cho từng đảng ủy viên, đồng thời giao chỉ tiêu cụ thể cho từng chi bộ. Ban Thường vụ Đảng ủy xã cũng giao đoàn thanh niên tổ chức nhiều phong trào thi đua, qua đó phát hiện những “nguồn sáng” để bồi dưỡng, tạo nguồn. Nhiệm kỳ 2020-2025, xã Xuân Khang đặt ra mục tiêu kết nạp 40 đảng viên mới, bình quân mỗi năm kết nạp 8 đảng viên. Thế nhưng, năm 2021 và 6 tháng đầu năm 2022 đã kết nạp được 15 đảng viên. 6 tháng cuối năm, xã Xuân Khang sẽ kết nạp thêm 4 đảng viên mới, nâng tổng số đảng viên được kết nạp trong 2 năm đầu của nhiệm kỳ lên 19 đảng viên, đạt gần 50% chỉ tiêu của cả nhiệm kỳ đề ra”.

Là huyện miền núi, điều kiện kinh tế còn khó khăn, thành phần dân cư đa dạng nên công tác phát triển Đảng ở Như Thanh chưa khi nào dễ dàng. Thế nhưng, sự lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, xuyên suốt, thống nhất từ huyện đến cơ sở trong thực hiện Chỉ thị 05 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy chính là yếu tố “then chốt” tạo nên điểm nhấn trong công tác phát triển đảng viên mới nơi đây. Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ huyện Như Thanh đề ra chỉ tiêu kết nạp 500 đảng viên, bình quân mỗi năm kết nạp được 100 đảng viên mới. Nếu như nhiệm kỳ 2015-2020, Như Thanh không hoàn thành chỉ tiêu kết nạp đảng viên mới thì bước sang năm đầu tiên của nhiệm kỳ mới 2020-2025, Như Thanh lại ghi dấu ấn đậm nét với 140 đảng viên mới được kết nạp (vượt 40 đảng viên so với kế hoạch đề ra). Giữ vững quan điểm chỉ đạo và hành động quyết liệt, 8 tháng năm 2022, toàn huyện đã kết nạp được 100 đảng viên, hoàn thành chỉ tiêu của cả năm 2022, mặc dù 3 tháng cuối năm vẫn còn khoảng 35 - 40 quần chúng ưu tú sẽ tiếp tục được kết nạp Đảng. Đồng chí Lê Thị Nhung, Phó trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Như Thanh, cho biết: “Khó khăn trong phát triển đảng viên ở Như Thanh không phải là không có. Nhưng bằng sự quyết tâm, dồn lực và huy động cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc, Như Thanh đã gặt hái được những kết quả rất đáng phấn khởi. Đặc biệt, nhiều xã đã vượt chỉ tiêu đề ra trong năm, điều mà những năm trước đây không thường xuyên làm được. Kết quả này một lần nữa khẳng định công tác chỉ đạo, điều hành được đặt lên hàng đầu chính là yếu tố quyết định để Như Thanh thành công”.

Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Nông Cống lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025 quyết nghị chỉ tiêu kết nạp 1.000 đảng viên. Đồng chí Lê Ngọc Thắng, Phó trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Nông Cống cho biết: “Để hoàn thành chỉ tiêu này, Ban Thường vụ Huyện ủy Nông Cống đã tập trung chỉ đạo các đảng bộ, chi bộ trực thuộc rà soát, nắm bắt đối tượng quần chúng ưu tú ở cơ sở để xây dựng kế hoạch bồi dưỡng, tạo nguồn. Khi dư địa phát triển Đảng trong thanh niên ngày càng dần bị thu hẹp, các tổ chức cơ sở đảng chuyển hướng tạo nguồn, quan tâm nhiều hơn đến đối tượng tân binh và thanh niên đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương, học sinh các trường THPT, sinh viên ra trường chưa có việc làm, đoàn viên, hội viên năng động, nhiệt huyết và người lao động trong các doanh nghiệp. Cùng với đó, Ban Thường vụ Huyện ủy cũng mở nhiều hơn các lớp cảm tình Đảng so với trước đây để tạo điều kiện thuận lợi cho nhiều người được theo học”. Theo đó, năm 2021 và 6 tháng đầu năm 2022, Ban Thường vụ Huyện ủy đã mở được 8 lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng cho 618 quần chúng ưu tú; 5 lớp đảng viên mới cho 465 đảng viên dự bị. Với hướng đi đúng này, năm 2021, huyện Nông Cống đã kết nạp được 206 đảng viên mới, đạt 111,6% so với chỉ tiêu tỉnh giao và đạt 103% so với Nghị quyết Đảng bộ huyện đề ra. Đáng phấn khởi hơn, 9 tháng năm 2022, toàn huyện đã kết nạp được 224 quần chúng ưu tú vào Đảng (vượt chỉ tiêu của cả năm 2022). Chưa dừng lại ở đó, từ nay đến cuối năm, toàn huyện phấn đấu kết nạp thêm từ 30 - 40 đảng viên mới. Với bước đi, cách làm bài bản và linh hoạt, Nông Cống phấn đấu hoàn thành mục tiêu kết nạp 1.000 đảng viên mới vào năm 2024, “về đích” trước 1 năm so với kế hoạch.

Mỗi năm toàn tỉnh kết nạp từ 3.000 đảng viên mới trở lên là mục tiêu được Đảng bộ tỉnh đề ra trong nhiệm kỳ 2020-2025. Để hiện thực hóa thành công mục tiêu này, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Chỉ thị số 05-CT/TU về “Tăng cường công tác phát triển đảng viên của Đảng bộ tỉnh trong thời gian tới”. Đây là chỉ thị chuyên đề đầu tiên của Ban Thường vụ Tỉnh ủy ở nhiệm kỳ mới về công tác kết nạp đảng viên, tạo động lực lớn để cấp ủy đảng từ tỉnh đến cơ sở phải quyết liệt trong công tác chỉ đạo, điều hành, đưa ra nhiều giải pháp thực thi thật sự hiệu quả. Và dấu ấn nổi bật minh chứng rõ nét nhất cho hiệu quả Chỉ thị 05 mang lại đó là ngay trong năm 2021, năm đầu tiên của nhiệm kỳ, toàn tỉnh đã kết nạp được 4.710 quần chúng ưu tú vào Đảng (vượt chỉ tiêu 1.710 đảng viên). Đây có thể ví là năm được mùa “hạt giống đỏ” bởi trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp thì việc phát triển đảng viên bảo đảm cả “chất” và “lượng” là điều không hề dễ dàng. Không vội hài lòng với những kết quả đạt được, các cấp ủy đảng từ tỉnh đến cơ sở tiếp tục nỗ lực, phấn đấu nên 9 tháng năm 2022, toàn tỉnh đã có 2.690 quần chúng ưu tú được kết nạp Đảng. Những “hạt giống đỏ” ấy chính là tấm gương sáng để ngày càng nhiều quần chúng “soi vào” và phấn đấu được đứng trong hàng ngũ của Đảng, bổ sung cho Đảng thêm nhiều nhân tố mới, góp phần làm cho Đảng bộ tỉnh ngày càng vững mạnh.

Bảo đảm cả “lượng” và “chất”

Kết nạp đúng những quần chúng ưu tú vào Đảng không chỉ làm tăng số lượng đảng viên mà còn giúp nâng cao chất lượng hoạt động và khẳng định vị thế cầm quyền vững chắc của Đảng. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ “Đảng mạnh là do chi bộ tốt, chi bộ tốt là do các đảng viên đều tốt”. Như vậy, nếu chạy theo số lượng mà không chú trọng đến chất lượng thì sẽ tạo nên những đảng viên “hữu danh vô thực”, làm cho tổ chức đảng “đông nhưng không mạnh”. Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng nhấn mạnh “Không nên hẹp hòi, nhưng việc phát triển Đảng phải làm cẩn thận, không được cẩu thả”. Trên nền tảng tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa luôn quan tâm đề ra nhiều chủ trương, nghị quyết, chỉ thị, quy định về công tác xây dựng, phát triển và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên, coi đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng của Đảng. Theo đó, việc phát triển đảng viên mới phải bảo đảm cả về số lượng và chất lượng chứ không chỉ chạy theo số lượng để lấy thành tích.

Mục tiêu xuyên suốt mà Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp (CQ&DN) tỉnh đặt ra trong suốt quá trình phát triển đảng viên mới là phải chú trọng nâng cao chất lượng đảng viên, kiên quyết đưa ra khỏi Đảng những đảng viên không đủ tư cách, động cơ mục đích không trong sáng, tạo niềm tin trong quần chúng Nhân dân. “Muốn Đảng mạnh, trước hết mỗi đảng viên phải tốt”, nhận thức rõ điều này, Đảng bộ Khối CQ&DN tỉnh và các cấp ủy cơ sở đặc biệt coi trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, rèn luyện phẩm chất đạo đức của người đảng viên. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cũng được chú trọng đúng mức để xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo kế cận hội đủ năng lực và phẩm chất. Thông qua các hoạt động, các phong trào thi đua, mỗi cơ quan, đơn vị đều tạo môi trường lành mạnh cho thế hệ trẻ rèn luyện, trưởng thành, được bồi đắp lý tưởng, đạo đức cách mạng, từ đó tạo nguồn phát triển đảng viên mới bảo đảm cả “lượng” và “chất”.

Quyết liệt thực hiện Chỉ thị số 05 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, năm 2021, Đảng bộ Khối CQ&DN tỉnh đã tạo bước đột phá mạnh mẽ khi kết nạp được 798 đảng viên, vượt 166% chỉ tiêu được Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao và tăng 55% so với năm 2020. Trong số này, đảng viên có trình độ đại học và trên đại học chiếm tỷ lệ cao (85,3%). 6 tháng đầu năm 2022, Đảng bộ Khối CQ&DN tỉnh kết nạp được 274 đảng viên, đạt 78,2% kế hoạch tỉnh giao. Trong đó, đảng viên nữ 168 đồng chí (chiếm 61,2%), đảng viên là người dân tộc thiểu số 20 đồng chí (chiếm 7,2%); đảng viên là đoàn viên, thanh niên 241 đồng chí (chiếm 87,9%); đảng viên có trình độ đại học 144 đồng chí (chiếm 52,5%), đảng viên trong doanh nghiệp 53 đồng chí (chiếm 19,3%). Điểm mới, điểm nhấn trong công tác kết nạp Đảng đó là đối tượng kết nạp là học sinh, sinh viên chiếm tỷ lệ cao với 81 đồng chí, chiếm 29,5% tổng số đảng viên kết nạp và vượt 18 đồng chí so với năm 2021, trong đó khối trường THPT có 13 đồng chí. Nhìn vào những con số này có thể khẳng định, việc kết nạp Đảng không chỉ tăng nhanh về số lượng mà chất lượng và cơ cấu đảng viên cũng được nâng lên rõ rệt.

Với tinh thần không chạy theo chỉ tiêu, thành tích mà xem chất lượng là tiêu chí hàng đầu, các cấp ủy đảng trên địa bàn huyện Hoằng Hóa đã tiến hành sàng lọc đội ngũ đảng viên, đồng thời chủ động phát hiện, bồi dưỡng quần chúng ưu tú kết nạp vào Đảng đúng các tiêu chí theo quy định. Đảng viên tốt mới có cán bộ tốt, chi bộ tốt thì Đảng mới mạnh, vì vậy đảng bộ các xã, thị trấn tập trung bồi dưỡng, tạo nguồn kết nạp Đảng từ bộ đội hoàn thành nghĩa vụ quân sự, tân binh, trưởng thôn, công an viên, trưởng phố, thôn, trưởng các chi hội, sinh viên mới tốt nghiệp trở về địa phương. Khối cơ quan, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp tập trung vào đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, thanh niên có trình độ, người lao động có ý thức tổ chức kỷ luật tốt... Theo chỉ tiêu tỉnh giao, năm 2021 huyện Hoằng Hóa kết nạp 125 đảng viên, nhưng toàn huyện đã kết nạp được 154 đảng viên. Giai đoạn 2013-2021, toàn huyện kết nạp được 2.108 đảng viên (đạt chỉ tiêu kế hoạch hằng năm và kế hoạch của cả nhiệm kỳ đề ra). Trong 2.108 đảng viên được kết nạp, số đảng viên có trình độ văn hóa THPT và tương đương là 2.016 đồng chí, chiếm 95,6%; trình độ THCS là 92 đồng chí, chiếm 4,4%. Về chuyên môn, trình độ thạc sĩ 36 đồng chí, chiếm 1,7%; đại học 1.035 đồng chí, chiếm 49,1%; cao đẳng 218 đồng chí, chiếm 10,3%; trung cấp 373 đồng chí, chiếm 17,7%; công nhân kỹ thuật 29 đồng chí, chiếm 1,4%. “Đa số đảng viên mới kết nạp đều có lập trường tư tưởng vững vàng, tích cực học tập, rèn luyện, tu dưỡng, phát huy tính tiền phong gương mẫu, tham gia đầy đủ các phong trào của địa phương, cơ quan, đơn vị, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao”, đồng chí Trần Đức Tuấn, Phó trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Hoằng Hóa cho biết.

Cây muốn vững ắt gốc phải bền, muốn tổ chức đảng vững mạnh, trước hết mỗi đảng viên phải tốt. Để đội ngũ đảng viên thật sự là “hạt nhân” trong tổ chức và lãnh đạo thắng lợi mọi nhiệm vụ chính trị, Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa luôn chú trọng phát triển đảng viên mới đi đôi với sàng lọc và củng cố, bảo đảm cả “chất” và “lượng”. Đó là “chìa khóa” quan trọng để hiện thực hóa những mục tiêu đã đề ra, đặc biệt là bổ sung cho Đảng thêm nguồn sinh lực mới.

Tố Phương