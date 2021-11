Ấm áp Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc

Vào những ngày trung tuần tháng 11, các khu dân cư (KDC), tổ dân phố trên địa bàn tỉnh lại tưng bừng tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết (ĐĐK) toàn dân tộc trong không khí vui tươi và ấm áp.

Các đồng chí lãnh đạo huyện Hậu Lộc tặng quà các gia đình có hoàn cảnh khó khăn thôn Hoa Trung, xã Hoa Lộc nhân Ngày hội ĐĐK.

Ngày hội ĐĐK là dịp củng cố và phát huy sức mạnh khối ĐĐK toàn dân tộc, nâng cao vai trò của MTTQ Việt Nam trong thời kỳ mới. Năm nay, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, ở một số địa phương trong tỉnh, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đã có hướng dẫn bổ sung một số nội dung tổ chức Ngày hội ĐĐK năm 2021. Theo đó, vẫn tổ chức Ngày hội ĐĐK đối với các KDC không có dịch bệnh hoặc tình hình dịch bệnh được kiểm soát tốt, các hoạt động trở lại bình thường, nhưng không tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, hoạt động tập trung đông người, không tổ chức bữa cơm đoàn kết để đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Thôn Xa Thư, xã Quảng Bình (Quảng Xương) có 415 hộ, 1.739 nhân khẩu. Trong thời gian gần đây, tình hình dịch bệnh ở thôn Xa Thư được kiểm soát tốt, các hoạt động trở lại bình thường, vì thế, ban công tác mặt trận thôn chủ trương tổ chức ngày hội trang trọng, ý nghĩa, tiết kiệm nhưng phải đảm bảo các quy định về phòng, chống dịch bệnh. Bác Lê Đình Bạo, bí thư chi bộ, trưởng ban công tác mặt trận thôn, chia sẻ: “Với sự nỗ lực, cố gắng của cán bộ, Nhân dân, đến nay Xa Thư đã hoàn thành xây dựng thôn nông thôn mới kiểu mẫu với tổng kinh phí thực hiện hơn 26,6 tỷ đồng. Trong thôn không còn hộ nghèo, thu nhập bình quân đầu người đạt hơn 69 triệu đồng/năm; 97% hộ gia đình được công nhận danh hiệu gia đình văn hóa; chi bộ đảng và các tổ chức đoàn thể vững mạnh. Niềm vui nhân đôi, khi tại Ngày hội ĐĐK năm nay, thôn Xa Thư được đón Bằng công nhận “Thôn đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu”.

Đồng chí Phạm Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, cho biết: Ngày hội ĐĐK đã trở thành sự kiện chính trị - xã hội quan trọng trong đời sống cộng đồng KDC. Ngày hội là dịp để cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các ban, ngành, đoàn thể các cấp về dự và động viên, chung vui với Nhân dân địa phương, tăng cường mối quan hệ mật thiết, gắn bó giữa Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội với Nhân dân. Năm nay, do tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp ở một số địa phương trong tỉnh, nên không tổ chức ngày hội tập trung ở một số KDC tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp và các KDC đang thực hiện phong tỏa, cách ly, giãn cách xã hội. Ở các KDC tổ chức Ngày hội ĐĐK, tuy thiếu hẳn phần hội so với mọi năm, nhưng các hoạt động như: trao nhà ĐĐK, nhà tình nghĩa; tổng kết, biểu dương, khen thưởng, tặng quà cho người nghèo, gia đình chính sách, người có công, người uy tín, tiêu biểu, trao danh hiệu gia đình văn hóa... vẫn được tổ chức trang trọng, tạo không khí vui tươi, phấn khởi và sự đồng thuận trong xã hội, cổ vũ, động viên Nhân dân tiếp tục hăng hái tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới, giữ vững quốc phòng - an ninh, trật tự, an toàn xã hội...

Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh từng căn dặn: “Làm việc gì cũng phải có quần chúng. Không có quần chúng thì không thể làm được...”. ĐĐK dân tộc là truyền thống cực kỳ quý báu của Nhân dân và dân tộc ta, là nguồn sức mạnh, động lực chủ yếu và là nhân tố có ý nghĩa quyết định bảo đảm thắng lợi bền vững của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Với ý nghĩa đó, Ngày hội ĐĐK toàn dân tộc ở KDC là chất keo gắn kết cộng đồng, khơi dậy tinh thần đoàn kết “tương thân, tương ái”, sưởi ấm tình làng, nghĩa xóm. Việc tổ chức ngày hội càng thêm ý nghĩa hơn khi có sự đồng thuận của lòng dân, lấy tinh thần đoàn kết ngày hội để giải quyết nhiều vấn đề phát sinh trong cuộc sống thường ngày, thể hiện rõ sự gắn kết cộng đồng, tình làng, nghĩa xóm thêm bền chặt; xây dựng các KDC ngày một phát triển, cuộc sống mọi người, mọi nhà ngày càng ấm no, hạnh phúc, từng bước đẩy lùi các tệ nạn xã hội...

Bài và ảnh: Hoài Linh