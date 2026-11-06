Vinamilk góp phần trang bị kỹ năng an toàn số cho trẻ em và phụ huynh

Một bài đăng trên Facebook, một lần ghé cửa hàng mua sắm hay một hoạt động cuối tuần cùng gia đình đã trở thành khởi đầu cho hành trình tiếp cận kiến thức an toàn số của nhiều phụ huynh và học sinh. Thông qua những kết nối quen thuộc với cộng đồng, Vinamilk góp phần đưa các thông điệp về bảo vệ trẻ em trên không gian mạng đến gần hơn với các gia đình Việt.

Là một “fan cứng” của Vinamilk từ nhỏ, Nguyễn Văn Hậu (SN 2008) thường xuyên theo dõi các fanpage của thương hiệu trên mạng xã hội. Vô tình lướt thấy thông tin Vinamilk đồng hành cùng chiến dịch “Không một mình” và Ngày hội An toàn trực tuyến 2026, nam sinh đã quyết định dành thời gian tham gia.

“Khi thấy thông tin về ngày hội trên fanpage của Vinamilk, em tham gia vì tò mò về các hoạt động trải nghiệm tại sự kiện. Tuy nhiên, điều đọng lại sau ngày hội không phải là những trò chơi hay phần quà, mà là các kỹ năng giúp em nhận diện rủi ro trên mạng xã hội và biết cách tìm kiếm sự hỗ trợ khi gặp tình huống không an toàn,” Hậu cho biết.

“Cầu nối” đưa thông điệp an toàn số đến cộng đồng

Diễn ra trong hai ngày 31/10 và 1/11 tại khu vực phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội), Ngày hội An toàn trực tuyến 2026 thu hút khoảng 200.000 lượt người tham quan và trải nghiệm. Hàng loạt hoạt động tương tác, tình huống mô phỏng, thử thách thực tế và chương trình nghệ thuật đã biến những khái niệm vốn khô khan như bảo vệ dữ liệu cá nhân, nhận diện rủi ro trực tuyến hay thiết lập ranh giới an toàn trên không gian mạng trở nên dễ tiếp cận hơn với thanh thiếu niên và các gia đình.

Đây là hoạt động trọng điểm của chiến dịch “Không một mình” 2026 do Liên minh Niềm tin số và Cục An ninh mạng - A05 (Bộ Công an) phát động, nhằm thúc đẩy nhận thức và trang bị kỹ năng ứng phó với các nguy cơ trên môi trường số cho trẻ em, thanh thiếu niên. Chỉ sau hai tuần triển khai, chiến dịch đã nhận được sự hưởng ứng của hơn 1.450 trường học trên cả nước, tổ chức hơn 1.800 workshop, tọa đàm và hoạt động tương tác, đồng thời thu hút hơn 4.400 ứng viên đăng ký tham gia chương trình Đại sứ An toàn số học đường, tạo nên hàng nghìn nội dung tích cực được lan tỏa trên các nền tảng số.

Gian hàng Vinamilk tại Ngày hội An toàn trực tuyến 2026 thu hút đông đảo khách tham dự (Ảnh: Duy Cường).

Đồng hành cùng chiến dịch, Vinamilk không chỉ đóng góp nguồn lực triển khai mà còn đóng vai trò “cầu nối” đưa các thông điệp về an toàn số tiếp cận rộng hơn với cộng đồng. Thông qua mạng lưới hơn 1.000 cửa hàng Vinamilk cùng hệ sinh thái các nền tảng xã hội kết nối trực tiếp với hàng triệu gia đình Việt, doanh nghiệp trở thành một trong những “điểm chạm” giúp thông điệp “Kết nối không tổn thương” đến gần hơn với phụ huynh, học sinh và sinh viên.

Theo bà Bùi Thị Hương, Giám đốc Điều hành Vinamilk, việc đồng hành cùng chiến dịch là sự tiếp nối hành trình chăm sóc trẻ em mà doanh nghiệp theo đuổi trong suốt 50 năm qua. Trong bối cảnh trẻ em lớn lên cùng internet và các nền tảng số, sự phát triển toàn diện của các em không chỉ được đo bằng thể chất hay dinh dưỡng, mà còn bởi khả năng nhận diện rủi ro và tự bảo vệ mình trong thế giới kết nối.

Từ những “điểm chạm” quen thuộc như sản phẩm, cửa hàng và các hoạt động cộng đồng, Vinamilk góp phần đưa kiến thức an toàn số đến gần hơn với các gia đình Việt (Ảnh: Duy Cường).

Thống kê của Cục An ninh mạng cho thấy hơn 77% trẻ em và thanh thiếu niên Việt Nam truy cập internet hằng ngày. Trong khi đó, Câu lạc bộ Bảo vệ trẻ em Việt Nam trên không gian mạng ghi nhận có tới 40% trẻ em cảm thấy không an toàn và hơn 70% từng có những trải nghiệm không mong muốn trên môi trường số.

“Mỗi ngày, Vinamilk có cơ hội kết nối với hàng triệu gia đình Việt Nam thông qua sản phẩm, hệ thống cửa hàng và các hoạt động cộng đồng. Chúng tôi tin rằng một thương hiệu gắn bó với trẻ em không chỉ mang đến giá trị dinh dưỡng, mà còn cần đồng hành cùng các em trước những thách thức mới của thời đại. Nếu trước đây, chăm sóc trẻ em gắn với dinh dưỡng, sức khỏe hay giáo dục, thì ngày nay, khi internet đã trở thành một phần trong cuộc sống của các em, việc trang bị kiến thức và kỹ năng an toàn số cũng là một nhu cầu thiết yếu. Với Vinamilk, đồng hành cùng trẻ em là không ngừng thấu hiểu những nhu cầu đang thay đổi để góp phần tạo nên môi trường phát triển an toàn và lành mạnh hơn cho các em”, bà Hương bày tỏ.

An toàn số đang trở thành một phần quan trọng trong hành trình phát triển toàn diện của trẻ em (Ảnh: Duy Cường).

Khi những “điểm chạm” quen thuộc tạo ra thay đổi thực tế

Những chia sẻ tại Ngày hội An toàn trực tuyến 2026 cho thấy cách tiếp cận này đang phát huy hiệu quả. Không riêng Nguyễn Văn Hậu (SN 2008), nhiều người tham gia biết đến chương trình thông qua những “điểm chạm” quen thuộc của Vinamilk trong đời sống hàng ngày.

Nguyễn Quang Chí Dũng (SN 2011) biết đến ngày hội sau khi tình cờ nhìn thấy thông điệp của chiến dịch “Không một mình” tại cửa hàng Vinamilk. Từ lời giới thiệu của nhân viên bán hàng, em tham dự và bất ngờ với những trải nghiệm nhận được tại sự kiện.

“Thay vì những khuyến cáo một chiều, em thấy các kiến thức về an toàn số được đưa vào trò chơi, hoạt động tương tác nên rất dễ hiểu và dễ nhớ. Đây cũng là lần đầu tiên em được trải nghiệm công nghệ deepfake, tạo ra khuôn mặt và giọng nói giống hệt mình. Qua đó, em hiểu rõ hơn vì sao cần cẩn trọng với các thông tin xuất hiện trên mạng”, Dũng chia sẻ.

Thay vì chỉ tiếp nhận một chiều, người tham dự được trải nghiệm các hoạt động tương tác công nghệ để hiểu rõ hơn về ranh giới an toàn, quyền riêng tư và cách tìm kiếm sự hỗ trợ khi cần (Ảnh: Duy Cường).

Trong khi đó, chị Hoàng Xuân (SN 1997) lại bị thu hút bởi chính gian hàng Vinamilk tại sự kiện. Là người đã cho con sử dụng các sản phẩm Vinamilk từ nhỏ, chị cảm thấy gần gũi khi bắt gặp thương hiệu quen thuộc đồng hành cùng một chương trình dành cho trẻ em và gia đình.

“Mặc dù rất lo lắng nhưng thời đại này không thể cấm đoán trẻ con sử dụng internet. Sau khi tham gia chương trình hôm nay, tôi thấy mình có thêm kiến thức để nhận diện và xử lý một số tình huống đơn giản, giúp bảo vệ con khỏi những điều xấu trên mạng xã hội”, chị chia sẻ.

Tương tự, chị Nguyễn Thị Dung (SN 1997) kể rằng chị biết đến “Không một mình” khi tình cờ nhìn thấy thông điệp của chương trình trên màn hình tại một cửa hàng Vinamilk. Sau đó, chị chủ động tìm hiểu thêm về chiến dịch trên internet và nhận ra có rất nhiều hình thức lừa đảo trực tuyến mới mà bản thân chưa từng biết.

“Điều tôi thấy hay là các thông điệp về an toàn số được đưa đến thông qua những kênh rất quen thuộc với gia đình. Nhờ vậy, những phụ huynh như tôi có cơ hội tiếp cận thông tin dễ dàng hơn và quan tâm nhiều hơn đến việc đồng hành cùng con trên môi trường mạng”, chị Dung cho biết.

Những trải nghiệm thực tế giúp mở ra thêm nhiều cuộc trò chuyện giữa cha mẹ và con cái về an toàn trên không gian mạng (Ảnh: Duy Cường).

Những câu chuyện tại Ngày hội An toàn trực tuyến 2026 cho thấy khoảng cách từ nhận thức đến hành động có thể được rút ngắn khi các kiến thức về an toàn số được truyền tải qua những “điểm chạm” gần gũi. Theo bà Nguyễn Thị Khánh Vân, đây cũng là điều mà Ban tổ chức hướng tới khi huy động sự tham gia của doanh nghiệp, tổ chức và cộng đồng vào chiến dịch.

“Khi doanh nghiệp, nền tảng số, các đơn vị truyền thông và những người có ảnh hưởng cùng tham gia, thông điệp của chiến dịch có thể xuất hiện trong những không gian quen thuộc với trẻ em, thanh thiếu niên và gia đình, từ trường học đến mạng xã hội và các hoạt động cộng đồng. Nhờ đó, kiến thức về an toàn số không còn là nội dung xa vời mà có thể trở thành những bài học ngắn gọn, dễ nhớ và có thể áp dụng trong đời sống hằng ngày", bà Vân nhận định.

Tùng Dương