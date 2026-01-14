Vietjet mang sắc mai, đào theo những chuyến bay Xuân 2026

Sẵn sàng đón Tết Bính Ngọ 2026 đang về, Vietjet mang đến dịch vụ vận chuyển mai, đào, giúp người dân và du khách dễ dàng, thuận tiện mang không khí Tết về bên gia đình trong dịp sum họp đầu năm.

Từ ngày 15/01 đến 28/02/2026, Vietjet phục vụ hành khách vận chuyển mai, đào trên các chuyến bay nội địa đến và đi từ TP.HCM, Hà Nội, Đà Nẵng, Đà Lạt và Hải Phòng với mức giá 450.000 đồng mỗi bó (chưa bao gồm thuế, phí).

Theo quy định, mỗi hành khách được vận chuyển tối đa 01 bó, không quá 02 cành, không áp dụng cho cây nguyên gốc hoặc chậu có đất. Kích thước bó mai, đào không vượt quá 150cm x 40cm x 40cm và cần được đóng gói, bọc bảo vệ cẩn thận trước khi làm thủ tục.

Hành khách có thể đăng ký dịch vụ vận chuyển mai, đào dưới dạng hành lý ký gửi ngay trong quá trình đặt vé hoặc sau khi đã đặt chỗ thông qua website www.vietjetair.com, ứng dụng di động Vietjet Air, hệ thống đại lý, phòng vé và tổng đài bán vé. Hành khách nên hoàn tất đăng ký dịch vụ ít nhất ba tiếng trước giờ khởi hành để được ưu tiên phục vụ.

Trong những ngày xuân sum vầy, các chuyến bay Vietjet mang theo không khí mùa xuân ấm áp, Tết sum vầy đến khắp mọi miền. Bay cùng Vietjet, khách hàng còn có cơ hội thưởng thức các món ăn nóng, tươi ngon, thực dưỡng, đặc sắc Việt Nam như phở Thìn, bánh mì, cà phê sữa đá... và tinh hoa ẩm thực thế giới được phục vụ bởi phi hành đoàn chuyên nghiệp, tận tâm trên tàu bay hiện đại, tiết kiệm nhiên liệu, cùng nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật đặc sắc trên độ cao 10.000m.

NL