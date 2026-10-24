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Phòng sốt xuất huyết: Phun thuốc thôi chưa đủ!

Phạm Nam - Huyền Linh
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(Baothanhhoa.vn) - Từ ngày 16/10 đến nay, phường Hạc Thành ghi nhận 7 ca sốt xuất huyết. Ngành y tế đã khoanh vùng, phun hóa chất diệt muỗi, nhưng kết quả giám sát vẫn phát hiện bọ gậy và muỗi truyền bệnh tại khu dân cư. Phun thuốc chỉ diệt được muỗi trưởng thành, còn việc loại bỏ bọ gậy cần mỗi gia đình chủ động thực hiện thường xuyên. Video dưới đây hướng dẫn cách phòng bệnh và nhận biết sớm dấu hiệu nguy hiểm.

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