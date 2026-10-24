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Ba Đình: Pháo đài giữa đồng chiêm Nga Sơn

Tuấn Tú - Phạm Nam
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(Baothanhhoa.vn) - Mỗi ngày, hàng nghìn người đi qua Quảng trường Ba Đình. Nhưng ít ai biết, cái tên ấy bắt nguồn từ một vùng quê Thanh Hóa.

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