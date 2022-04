Sức hút từ tuần văn hóa TP Thanh Hóa - TP Hội An

Để chuẩn bị cho “Tuần văn hóa TP Thanh Hóa - TP Hội An” với chủ đề “Đêm phố Hội giữa lòng xứ Thanh”, UBND TP Thanh Hóa đã gấp rút hoàn thiện các nội dung trong khuôn khổ chương trình.

"Tuần văn hóa TP Thanh Hóa - TP Hội An” với chủ đề “Đêm phố Hội giữa lòng xứ Thanh” dự kiến diễn ra từ ngày 25 đến 27-4. Những ngày cận kề sự kiện, hàng nghìn du khách, người dân trên địa bàn tỉnh đã đến Công viên Hội An, TP Thanh Hóa để chiêm ngưỡng, hòa mình vào không khí, cảnh quan văn hóa đặc sắc.

Du khách đến với sự kiện được tham gia các hoạt động văn hóa, tìm hiều giá trị các di sản văn hóa, ẩm thực, làng nghề... và thả hồn vào các tầng văn hóa của Di sản văn hóa thế giới đô thị cổ Hội An.

Đa phần người dân, du khách đều bị thu hút bởi sự độc đáo của kiến trúc...

...và văn hóa của TP Hội An....

....nên rất hào hứng theo dõi và chụp ảnh lưu niệm.

Khu trưng bày nhạc cụ đã cơ bản hoàn thiện nên thu hút đông du khách, nhất là đối tượng thiếu niên, nhi đồng.

Phiên bản Chùa Cầu, Hội An cũng là nơi thu hút nhiều người dân tới tham quan và chụp ảnh.

Vẻ đẹp không trùng lắp của những khu phố cổ đã được tái hiện không chỉ về diện mạo mà còn có linh hồn, phong thái đặc trưng, mang đến cho du khách những trải nghiệm thú vị.

Vòm hoa - lối dẫn đường vào khu tổ chức sự kiện đã tạo nên điểm nhấn cho không gian văn hóa Hội An và trở thành một trong những điểm “check in” hút khách.

Sức hút từ Tuần văn hóa TP Thanh Hóa - TP Hội An” năm 2022 chính là sự khẳng định cho tình cảm gắn bó, son sắt, thủy chung giữa hai thành phố: Thanh Hóa và Hội An. Đồng thời, đây là sự kiện giới thiệu, quảng bá những giá trị văn hóa độc đáo, kỷ niệm 61 năm kết nghĩa TP Thanh Hóa - TP Hội An (1961 - 2022) và hướng ứng Năm Du lịch Quốc gia 2022 do tỉnh Quảng Nam đăng cai tổ chức.

Trần Thanh