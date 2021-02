Xây dựng đời sống văn hóa ở Bát Mọt

Là địa phương nằm ở khu vực biên giới, với gần 100% dân số là đồng bào dân tộc Thái, xã Bát Mọt (huyện Thường Xuân) xác định, cùng với nhiệm vụ trọng tâm là phát triển kinh tế, thì xây dựng đời sống văn hóa an toàn, lành mạnh phải trở thành mục tiêu quan trọng.

Hiệu quả từ phong trào TDĐKXDĐSVH góp phần nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho đồng bào các dân tộc trên địa bàn xã Bát Mọt.

Những năm qua, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn cơ bản ổn định. Diện mạo hạ tầng nông thôn và đời sống vật chất, văn hóa – tinh thần của Nhân dân từng bước được cải thiện. Đây là kết quả từ việc triển khai nhiều chính sách phát triển kinh tế, văn hóa, an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững... Trong đó, không thể không nhấn mạnh đến những đóng góp tích cực từ phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” (TDĐKXDĐSVH). Được triển khai trên địa bàn suốt 1 thập kỷ qua, phong trào TDĐKXDĐSVH đã nhận được sự đồng thuận và huy động được mọi nguồn lực của Nhân dân. Từ đó, phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân, tương ái trong mỗi người, mỗi gia đình và cả cộng đồng. Đồng thời, góp phần tạo dựng môi trường văn hóa an toàn, lành mạnh làm nền tảng cho kinh tế - xã hội phát triển và bảo đảm an ninh - quốc phòng khu vực biên giới.

Để triển khai hiệu quả phong trào, xã Bát Mọt lấy việc xây dựng gương người tốt, việc tốt và các điển hình tiên tiến làm cơ sở. Theo đó, đã xuất hiện nhiều tấm gương tiêu biểu như ông Vi Thanh Cẩm (bản Dưn), ông Lang Văn Quang (bản Vịn) của phong trào “Nông dân sản xuất giỏi, đoàn kết giúp nhau xóa đói, giảm nghèo”. Đồng thời, nhiều phong trào thi đua đã và đang triển khai đạt kết quả tích cực. Điển hình như phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc”, “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, “Phòng, chống tội phạm ma túy”, “Toàn dân tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông”... Đặc biệt, với tình làng, nghĩa xóm gắn bó bền chặt, qua phong trào “Toàn dân giáo dục, cảm hóa người lầm lỗi tại gia đình và cộng đồng”, bà con đã giúp đỡ, cảm hóa nhiều đối tượng vi phạm pháp luật trở thành người tốt và hỗ trợ họ có việc làm ổn định. Ngoài ra, xã Bát Mọt đã xây dựng và duy trì hoạt động 8 tổ hòa giải. Các tổ đã hòa giải thành công nhiều sự việc gây mâu thuẫn trong cộng đồng, bất hòa trong gia đình, góp phần ổn định tình hình trật tự an ninh thôn bản.

Công tác xây dựng gia đình văn hóa phát triển sâu rộng và đạt nhiều kết quả quan trọng. Hàng năm, xã đã hướng dẫn các thôn, bản bình chọn và công nhận danh hiệu gia đình văn hóa; tổ chức khen thưởng cho các gia đình văn hóa tiêu biểu, nhằm kịp thời động viên và từng bước nhân rộng các tấm gương gia đình văn hóa tiêu biểu ra cộng đồng, góp phần nâng cao chất lượng phong trào TDĐKXDĐSVH. Trong giai đoạn 2011-2020, toàn xã có 4.600 lượt gia đình được công nhận gia đình văn hóa. Hiện, số hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa là 634 hộ (chiếm 73%). Cùng với đó, phong trào xây dựng thôn, bản văn hóa phát triển rộng khắp, với 7/8 thôn, bản được công nhận danh hiệu văn hóa. Tỷ lệ người dân tham gia các hoạt động văn hóa, thể thao ở thôn, bản đạt 25%. Ngoài ra, xã có trung tâm văn hóa – thể thao và các thôn có nhà văn hóa, khu thể dục, thể thao đáp ứng nhu cầu tập luyện, giao lưu và sinh hoạt cộng đồng.

Cùng với đó, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” ngày càng đi vào cuộc sống, tạo không khí thi đua sôi nổi khắp địa bàn. Đặc biệt, từ cuộc vận động, người dân đã từng bước nhận thức được vai trò chủ thể trong xây dựng nông thôn mới. Từ đó, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực tham gia hiến đất, góp công, góp của để xây dựng hạ tầng nông thôn; áp dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật và đưa các giống cây, con mới vào sản xuất; thành lập các mô hình liên kết, tổ hợp tác; phát huy tinh thần tương thân, tương ái giúp nhau giảm nghèo bền vững và xây dựng môi trường văn hóa an toàn, lành mạnh... Đến nay, xã đã có 1 thôn về đích nông thôn mới (thôn Vịn). Hiện, thu nhập bình quân đầu người của xã đạt 19,4 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh từ 10,56% năm 2019, xuống còn 5,29% năm 2020; số hộ nghèo giảm từ 93 hộ năm 2019, xuống còn 47 hộ năm 2020...

Có thể nói, phong trào TDĐKXDĐSVH được triển khai trên địa bàn xã Bát Mọt trong 10 năm qua, đã phát huy ngày càng hiệu quả vai trò tự quản, sự chủ động, tích cực của cộng đồng dân cư, nhất là giúp nhau phát triển kinh tế và hỗ trợ các gia đình lúc khó khăn, hoạn nạn. Đặc biệt từ phong trào, các quy ước, hương ước thôn, bản từng bước đi vào cuộc sống, góp phần bảo vệ và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, thuần phong mỹ tục của đồng bào Thái.

Bài và ảnh: Hoàng Xuân