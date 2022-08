TP Thanh Hóa xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh

Với vị thế là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của tỉnh, nhiều năm qua cùng với việc phát triển kinh tế - xã hội, cấp ủy, chính quyền và Nhân dân TP Thanh Hóa luôn quan tâm thực hiện có hiệu quả phong trào xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị nhằm tạo dựng môi trường văn hóa lành mạnh, phong phú, hiện đại, góp phần xây dựng thành công “Đô thị văn minh, công dân thân thiện”.

Một tiết mục văn nghệ trong hội thi văn nghệ quần chúng của phường Quảng Tâm.

Từ năm 2008, thành phố đã ban hành nhiều nghị quyết, chỉ thị tập trung chỉ đạo về xây dựng nếp sống văn hóa, đô thị văn minh, công dân thân thiện và đã đạt được những kết quả tích cực. Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP Thanh Hóa lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020-2025, TP Thanh Hóa xác định chương trình xây dựng “Đô thị văn minh, công dân thân thiện”, trọng tâm là thực hiện tốt cuộc vận động “Người dân TP Thanh Hóa nói lời hay, làm việc tốt, hành động thân thiện” là một trong ba chương trình trọng tâm, nhằm tạo bước chuyển biến mạnh mẽ từ nhận thức thành hành động cụ thể, hình thành nếp sống và xây dựng hình ảnh người dân thành phố văn minh, hiện đại và thân thiện. Theo đó, ngay từ đầu nhiệm kỳ UBND thành phố đã xây dựng và ban hành kế hoạch, văn bản chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị, các phường, xã tăng cường tuyên truyền, phổ biến đẩy mạnh việc thực hiện nếp sống văn hóa, văn minh đô thị. Đặc biệt là Ủy ban MTTQ, phòng Văn hóa - Thông tin thành phố đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn thi đua thực hiện xây dựng đô thị văn minh, nếp sống văn hóa gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”. Trong đó, đặc biệt chú trọng tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm của mỗi người dân về giữ gìn vệ sinh môi trường, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, chấp hành các quy định pháp luật khi tham gia giao thông, về trật tự đô thị, xây dựng hình ảnh người dân thành phố văn minh, lịch sự, thân thiện.

Cùng với đó, thành phố đã chỉ đạo các phường, xã tăng cường vận động các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và người dân phát huy nội lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, thiết chế văn hóa, chỉnh trang đô thị tạo diện mạo đô thị ngày càng khang trang, sáng – xanh – sạch – đẹp. Nhiều khu phố đã thành lập tổ an ninh tự quản, tổ phụ nữ tự quản về vệ sinh môi trường, xây dựng bộ quy ước tại khu dân cư; đồng thời, duy trì hiệu quả các mô hình câu lạc bộ văn nghệ, thể thao, các tổ hòa giải... Từ đó, xây dựng đời sống văn hóa lành mạnh, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Riêng việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội đã có sự chuyển biến rõ nét. Lễ cưới được tổ chức trang trọng, vui vẻ, tiết kiệm; việc tang được tổ chức gọn nhẹ, đúng quy định, phù hợp với thuần phong, mỹ tục, truyền thống văn hóa gia đình và của địa phương. Theo chia sẻ của ông Nguyễn Tiến Trường, phố Thành Yên, phường Quảng Thành, những năm gần đây các đám hiếu, đám hỷ trên địa bàn phố được người dân tổ chức gọn nhẹ, không ăn uống linh đình và kéo dài như trước. Tình trạng căng phông rạp dài ngày, lấn chiếm lòng, lề đường, hành lang an toàn giao thông trên các tuyến phố chính gần như được chấm dứt, góp phần làm cho bộ mặt đô thị thông thoáng, sạch đẹp.

Để góp phần xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh trong mỗi cơ quan, đơn vị, trong từng khu phố, các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao cũng được thành phố, các phường, xã quan tâm tổ chức thường xuyên tạo sân chơi vui tươi, lành mạnh cho Nhân dân. Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa gắn với xây dựng đô thị văn minh, công dân, gia đình kiểu mẫu tiếp tục được quan tâm chỉ đạo, tỷ lệ gia đình văn hóa đạt trên 84%; toàn thành phố đã có 19 phường đạt chuẩn đô thị văn minh. Các tệ nạn xã hội từng bước được ngăn chặn và đẩy lùi. Quy chế dân chủ được phát huy. Từ khi thực hiện cuộc vận động “Người dân TP Thanh Hóa nói lời hay, làm việc tốt, hành động thân thiện”, các thông điệp về lối sống và phong cách ứng xử văn hóa, văn minh luôn được nhấn mạnh và đề cao. Những hành động của người dân về nói lời hay, làm việc tốt, phong cách sống đẹp, thân thiện đã, đang ngày càng lan tỏa sâu rộng trong các khu dân cư và công sở trên địa bàn. Cũng từ cuộc vận động này đã xuất hiện nhiều tấm gương điển hình, những hành động đẹp, thiết thực có sức lan tỏa trong cộng đồng, hướng tới mục tiêu xây dựng TP Thanh Hóa ngày càng văn minh và hiện đại. Điển hình như trường hợp em Nguyễn Minh Anh, học sinh Trường THCS Minh Khai, trên đường đi học đã nhặt được 1 chiếc ví, bên trong có hơn 21 triệu đồng cùng một số giấy tờ quan trọng khác. Minh Anh đã mang chiếc ví vào báo cáo ban giám hiệu nhà trường, phối hợp với Công an phường Trường Thi tìm để trả lại ví cho người đánh rơi. Hay như ông Lê Văn Cát, ở phố Tây Sơn 2, phường Phú Sơn sau khi nhặt được một chiếc ví bên trong có 520.000 đồng tiền mặt, 2 sổ tiết kiệm trị giá 130.000.000 đồng, một thẻ ATM, chứng minh Nhân dân và một số giấy tờ khác đều đứng tên Phạm Thị Lựu, ông đã báo với trưởng phố và công an phường thông báo rộng rãi trên trang mạng xã hội, trên hệ thống truyền thanh của phố, phường và đã trao trả lại cho chị Phạm Thị Lựu (chủ nhân của chiếc ví)...

Những tấm gương điển hình, những hành động đẹp của mỗi cá nhân trong đời sống thường nhật cùng những nội dung thiết thực của các phong trào, cuộc vận động, sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị, các tầng lớp Nhân dân đã và đang tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng, hướng tới mục tiêu xây dựng TP Thanh Hóa ngày càng văn minh, hiện đại, thân thiện.

Bài và ảnh: Phong Sắc