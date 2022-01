TP Sầm Sơn quan tâm phát triển phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục - thể thao ở cơ sở

Xác định xây dựng đời sống văn hóa phải bắt đầu từ việc nâng cao chất lượng các hoạt động phong trào từ cơ sở, do đó, trong những năm qua, các cấp ủy, chính quyền TP Sầm Sơn luôn quan tâm, tạo điều kiện nhằm thúc đẩy phong trào văn hóa, văn nghệ (VHVN), thể dục - thể thao (TDTT) phát triển. Qua đó, góp phần nâng cao sức khỏe cho người dân, xây dựng lối sống văn hóa - tinh thần lành mạnh.

Một buổi sinh hoạt của CLB TDTT phường Trường Sơn.

Nhằm đáp ứng nhu cầu sáng tạo, hưởng thụ văn hóa của các tầng lớp Nhân dân, trong những năm gần đây, hệ thống thiết chế văn hóa - thể thao ở 11 xã, phường trên địa bàn TP Sầm Sơn ngày càng được hoàn thiện, là nền tảng để thúc đẩy phong trào VHVN, TDTT trên địa bàn thành phố phát triển. Hiện nay, TP Sầm Sơn có 1 nhà thi đấu thể thao, đáp ứng được nhu cầu tổ chức các giải đấu thể thao trong nhà cấp tỉnh, cấp quốc gia; 3 sân khấu ngoài trời (sân khấu bãi biển) và 1 công viên (Công viên Hòn Trống Mái) đảm bảo điều kiện tổ chức các sự kiện văn hóa cấp tỉnh và quốc gia; 11/11 đơn vị hành chính cấp xã, phường có thiết chế văn hóa cấp xã, phường, đạt tỷ lệ 100%; 85/86 thôn, tổ dân phố có nhà văn hóa, đạt tỷ lệ 98,84%. Theo báo cáo của ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” thành phố, đến nay, tỷ lệ người tham gia luyện tập TDTT trên địa bàn thành phố thường xuyên đạt 51%, gia đình thể thao đạt 56%.

TP Sầm Sơn còn đặc biệt quan tâm đến việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ văn hóa ở 11 xã, phường. Từ đó, phát huy tốt vai trò là “cầu nối” trong việc tuyên truyền, nâng cao nhận thức về vai trò, tầm quan trọng của các hoạt động phong trào VHVN, TDTT đến mọi tầng lớp Nhân dân; nâng cao ý thức trách nhiệm tham gia hoạt động văn hóa - thể thao của người dân địa phương. Hàng năm, thành phố đều tiến hành rà soát thực trạng, đánh giá chất lượng và đăng ký với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các nội dung tập huấn, bồi dưỡng nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ văn hóa. Đồng thời, dành một khoản kinh phí cho các hoạt động VHVN, TDTT trên địa bàn.

Năm 2021, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, một số hoạt động TDTT trên địa bàn thành phố không được tổ chức theo kế hoạch đề ra. Tuy nhiên, với sự nỗ lực của cấp ủy đảng, chính quyền từ thành phố đến cơ sở, sự ủng hộ, hưởng ứng tham gia của các đơn vị và Nhân dân, thành phố đã đăng cai, tổ chức thành công một số giải thi đấu thể thao có chất lượng chuyên môn cao, đảm bảo an toàn trong phòng, chống dịch, như: Giải cờ thẻ, cờ tướng, đẩy gậy, vật tay, kéo co trong khuôn khổ Lễ hội Cầu phúc năm 2021. Đăng cai, tổ chức các giải thể thao cấp tỉnh, giải toàn quốc, khu vực, như: Giải bóng bàn, cầu lông, quần vợt hè Sầm Sơn năm 2021; Giải vô địch cầu mây toàn quốc năm 2021... Cùng với đó, UBND các xã, phường đã chủ động lồng ghép các môn thi đấu trong đại hội TDTT cấp cơ sở với hoạt động văn hóa, lễ hội tại địa phương, thu hút được đông đảo người dân và du khách hưởng ứng, theo dõi, cổ vũ.

Cũng trong những năm qua, Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch (VHTTTTDL) thành phố tiếp tục duy trì hoạt động các lớp năng khiếu thể thao như: cầu lông, bóng bàn, tennis, võ thuật... Đồng thời, phối hợp với Trung tâm Đào tạo bóng đá Viettel mở lớp vệ tinh đào tạo bóng đá trẻ, thu hút được nhiều tài năng nhí tham gia tập luyện. Cùng với đó, trung tâm còn hướng dẫn, giám sát, theo dõi hỗ trợ, động viên các câu lạc bộ VHVN, TDTT duy trì hoạt động thường xuyên hiệu quả; vận động được nhiều nguồn lực xã hội cho tổ chức các phong trào TDTT như: câu lạc bộ xe đạp thể thao, cầu lông, bóng bàn, bóng đá, bóng chuyền, bóng chuyền hơi, tennis, võ thuật, dưỡng sinh...; duy trì tập luyện các môn thể thao thế mạnh chuẩn bị lực lượng tham gia thi đấu Đại hội TDTT tỉnh Thanh Hóa lần thứ IX.

Bà Nguyễn Thị Nga, Giám đốc Trung tâm VHTTTTDL TP Sầm Sơn cho biết: Hoạt động VHVN, TDTT có vai trò quan trọng trong việc chăm lo, bồi dưỡng sức khỏe, đời sống văn hóa, tinh thần cho người dân. Với sự quan tâm của các cấp ủy, chính quyền trên địa bàn thành phố, phong trào VHVN, TDTT đã lan tỏa khắp các địa bàn dân cư, cơ quan, trường học, tạo sợi dây liên kết chặt chẽ, kết nối tinh thần đoàn kết trong cộng đồng, góp phần quan trọng xây dựng đời sống văn hóa cơ sở, đẩy lùi tệ nạn xã hội. Cùng với các hoạt động VHVN, TDTT thường niên, trong năm 2021 vừa qua, trung tâm đã phối hợp với Hội LHPN thành phố tổ chức ra mắt Câu lạc bộ TDTT phường Trường Sơn, Câu lạc bộ Bóng chuyền hơi phường Bắc Sơn. Ở đây, hội viên sẽ tham gia sinh hoạt, tập luyện thường xuyên các bộ môn như: khiêu vũ, dân vũ, cầu lông, bóng chuyền hơi... Từ việc duy trì, tổ chức tốt các hoạt động ở câu lạc bộ, tổ, đội văn nghệ tại xã, phường sẽ là nền móng để thúc đẩy phong trào VHVN, TDTT trên địa bàn thành phố phát triển mạnh mẽ hơn trong thời gian tới, nâng cao sức khỏe, chất lượng đời sống văn hóa tinh thần trong Nhân dân.

Để phong trào VHVN, TDTT ngày càng phát triển, TP Sầm Sơn đã và đang tập trung đẩy mạnh thực hiện đồng bộ các giải pháp như: duy trì lớp năng khiếu cầu lông, bóng bàn, tennis, bóng đá, võ thuật...; phát huy vai trò của Trung tâm VHTTTTDL, đội ngũ cán bộ văn hóa cơ sở trong việc hỗ trợ chuyên môn, hướng dẫn tổ chức hoạt động cho câu lạc bộ VHVN, TDTT tại xã, phường; quan tâm phát triển thêm các câu lạc bộ VHVN, TDTT cho giới nữ như: bóng chuyền hơi, dân vũ... Cùng với đó, để phong trào được duy trì, phát triển mạnh mẽ, thành phố sẽ xây dựng kế hoạch tổ chức các giải đấu cấp thành phố, đăng cai giải khu vực, toàn quốc phù hợp trong tình hình mới. Mặt khác, đẩy mạnh công tác xã hội hóa, huy động nguồn lực xã hội nhằm tổ chức các giải giao lưu VHVN, TDTT trong quần chúng Nhân dân và các câu lạc bộ, tạo khí thế thi đua sôi nổi, giúp người dân phát triển toàn diện cả về tinh thần và thể chất... Qua đó, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Bài và ảnh: Hoài Anh