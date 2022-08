Những công trình kỷ lục nâng tầm vị thế du lịch Việt Nam sau 15 năm

15 năm qua, du lịch đã có một hành trình phát triển rực rỡ và từng bước tạo dựng vị thế riêng từ những công trình kỷ lục mang tầm vóc quốc tế được kiến tạo bởi những “cánh chim đầu đàn” như Sun Group.

Lâu đài Mặt trăng, Khu du lịch Sun World Ba Na Hills.

Sun World Ba Na Hills – Đà Nẵng

Ra đời năm 2009, Sun World Ba Na Hills tại Đà Nẵng là công trình đầu tiên Sun Group xây dựng tại Việt Nam, với mong muốn mang tới cho người Việt cơ hội khám phá những khu vui chơi giải trí xứng tầm quốc tế ngay trong nước.

Để kiến tạo nên cả một vùng tiên cảnh trên đỉnh núi cao 1.487 m với những lâu đài phong cách cổ điển châu Âu, công viên chủ đề Fantasy thuộc top 5 công viên trong nhà lớn nhất châu Á hay đường đầu hỏa leo núi đầu tiên của Việt Nam, những người kiến tạo khu du lịch đã phải vật lộn với giá rét, sương mù, cái đói và cả sự tuyệt vọng trước thời tiết khắc nghiệt để dùng sức người vận chuyển hàng nghìn tấn vật liệu lên đỉnh.

Lòng quả cảm và ý chí kiên cường ấy đã mang đến choViệt Nam một Điểm du lịch biểu tượng hàng đầu thế giới do World Travel Award trao tặng, nơi du khách vừa được tận hưởng cảnh quan xanh ngút tầm mắt, khí hậu trong lành, vừa được đắm mình trong muôn màu lễ hội và những show diễn nghệ thuật quy mô, hoành tráng với sự góp mặt của hàng trăm diễn viên, nghệ sỹ quốc tế.

InterContinental Danang Sun Peninsula Resort (Đà Nẵng)

InterContinental Danang Sun Peninsula Resort.

Tọa lạc bên bờ biển bán đảo Sơn Trà xinh đẹp của Đà Nẵng, InterContinental Danang Sun Peninsula Resortnhư một bản tình ca tuyệt đẹp, kết tinh tinh hoa kiến trúc và giá trị văn hóa Á Đông truyền thống với thiên nhiên tuyệt mỹ của miền nhiệt đới. Bản tình ca ấy cũng là sự hợp tác đầu tiên giữa “phù thủy resort” Bill Bensley và tập đoàn Sun Group. Tạp chí du lịch nổi tiếng Travel+Leisure đã từng ghi nhận nhận xét của du khách về “viên ngọc viễn đông” này: "Nó quá đẹp và khác biệt so với tất cả khu nghỉ dưỡng bãi biển khác mà tôi đã ở".

Hơn 200 phòng nghỉ hướng biển cùng các đặc quyền dịch vụ đẳng cấp 5 sao của InterContinental Danang Sun Peninsula Resort đã mang đến cho du khách những trải nghiệm xa xỉ, khác biệt không nơi nào có được. Nhiều năm qua, đây đã trở thành điểm hẹn của các tỷ phú, ngôi sao, chính trị gia hay những sự kiện hàng đầu thế giới. Trong suốt bốn năm (2014 - 2017), InterContinental Danang Sun Peninsula Resort liên tiếp được World Travel Awards (WTA) xướng danh ở hạng mục “Khu nghỉ dưỡng sang trọng bậc nhất thế giới”.

Sun World Fansipan Legend (Sa Pa, Lào Cai)

Nếu như hành trình đưa Bà Nà Hills thành “miền tiên cảnh” được coi là kỳ tích thì Sun World Fansipan Legend (Sa Pa) - thành quả của 800 ngày đêm băng rừng, vượt núi xây tuyến cáp treo nối tới đỉnh Fansipan của Sun Group xứng danh được coi là huyền thoại của tinh thần, bản lĩnh và trí tuệ người Việt.

Sun World Fansipan Legend.

Kể từ tháng 2-2015 đến nay, hệ thống cáp treo 3 dây hiện đại đạt tới 2 kỷ lục Guinness thế giới không chỉ đưa du khách chinh phục một trong những đỉnh cao kỳ vỹ nhất Đông Dương, mà còn mở ra cả một thiên đường du lịch thiên nhiên bốn mùa trác tuyệt, với biển mây mênh mông, những thảm hoa đỗ quyên rực rỡ, thung lũng vàng ươm mùa lúa chín hay bức tranh tuyết trắng đầy mê hoặc phủ dày trên đỉnh Fansipan.

Sun World Fansipan Legend cũng là nơi du khách được hòa mình cảm nhận những sắc màu văn hóa bản địa độc đáo, trải nghiệm những lễ hội rực rỡ, nếm thử hương vị ẩm thực vùng cao hay đắm mình trong show diễn nghệ thuật đậm chất Tây Bắc. Những dấu ấn đặc trưng đó đã mang lại cho Sun World Fansipan Legend danh hiệu “Điểm du lịch văn hóa hấp dẫn hàng đầu Thế giới” liên tục 2 năm liên tiếp 2019, 2020 và “Điểm du lịch có thắng cảnh thiên nhiên hấp dẫn hàng đầu thế giới” 2020 do World Travel Awards (WTA) trao tặng.

JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay Resort (Phú Quốc)

JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay Resort.

JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay Resort là tuyệt tác nghỉ dưỡng thứ hai tại Việt Nam mà ông hoàng resort Bill Bensley kiến tạo cùng Sun Group. Với 234 phòng, suite, căn hộ và villas được thiết kế theo phong cách kiến trúc cổ điển của những trường đại học châu Âu đầu thế kỷ 20, tô điểm bởi những chỉ dấu văn hóa bản địa Á Đông, khu nghỉ dưỡng như đưa du khách trở thành những học giả, được “du học” đến một miền kỳ thú.

Với ý tưởng độc đáo cùng chất lượng dịch vụ 5 sao tiêu chuẩn quốc tế, chỉ sau 6 tháng đi vào hoạt động, khu nghỉ dưỡng siêu sang đã được WTA 2017 vinh danh là “Khu nghỉ dưỡng mới tốt nhất châu Á”, và cho đến nay số giải thưởng quốc tế danh tiếng trao cho khu nghỉ dưỡng này đã lên tới con số gần một trăm.

Cầu Vàng (Đà Nẵng)

Cầu Vàng - Sun World Ba Na Hills.

Ngay từ khi ra mắt vào tháng 6 năm 2018, “siêu phẩm” của tập đoàn Sun Group tại khu du lịch Sun World Ba Na Hills đã khiến thế giới phải ngỡ ngàng, thán phục. Hình ảnh Cầu Vàng được các hãng thông tấn hàng đầu thế giới như CNN, BBC, Reuters, National Geographic, New York Times, Time… đồng loạt nhắc đến như một biểu tượng của vẻ đẹp “độc bản”, một kiệt tác kiến trúc, điểm đến nhất định phải ghé qua một lần trong đời.

Nằm ở độ cao 1.414m so với mực nước biển, với chiều dài gần 150m, Cầu Vàng rộng 12,8m gồm 8 nhịp, có thiết kế vô cùng độc đáo, được The New York Times mô tả: “Từ trên các vách đá, xuất hiện một đôi bàn tay khổng lồ nâng đỡ một sợi chỉ vàng, như thể chính ngọn núi đã mọc ra đôi bàn tay vậy”.

Đôi bàn tay của Cầu Vàng đã góp phần đưa danh tiếng du lịch Đà Nẵng vươn xa khắp thế giới. Cuối năm 2020, World Travel Awards, giải thưởng được xem là Oscar của du lịch thế giới đã vinh danh Cầu Vàng là “Cây cầu du lịch biểu tượng hàng đầu thế giới”.

Tùng Dương