Nghệ thuật giải trí đa sắc màu được tôn vinh tại đêm tạp kỹ Sun Fest thứ 6 - Sam Son Wonder Land

Sau 5 đêm diễn “dậy sóng”, tối thứ Bảy, ngày 4-6, khán giả tiếp tục được đắm chìm trong đêm diễn thứ 6 với đa dạng loại hình nghệ thuật đặc sắc mang tên gọi Sam Son Wonder Land. Đây là chuỗi sự kiện nghệ thuật trong khuôn khổ Lễ hội biển Sầm Sơn 2022 do Sun Group đồng hành tổ chức cùng tỉnh Thanh Hóa.

Đêm Sun Fest thứ 6 với chủ đề độc đáo.

Sau đêm nhảy hiện đại, Sun Fest sẽ tiếp tục đem tới khán giả của thành phố biển Sầm Sơn đêm nghệ thuật thứ 6 mang tên Sầm Sơn Wonder Land, với chủ đề tạp kỹ, đưa khán giả đến với một miền đất kỳ thú và giàu nghệ thuật để khám phá.

Khác với những đêm diễn trước, đêm tạp kỹ tập trung vào các loại hình nghệ thuật đặc sắc khác nhau: Tiểu phẩm hài, xiếc nghệ thuật và ảo thuật, thay vì chỉ một hình thức biểu diễn âm nhạc hoặc vũ đạo. Các tiết mục được sắp xếp theo bố cục để cảm nhận đúng mạch, xuyên suốt của tiểu phẩm và phần trình diễn.

Phần tiểu phẩm hài có sự tham gia của Dũng Hớn - diễn viên trẻ từng hóa thân vào vai Thiên Lôi trong chương trình Táo Quân và nhiều dự án phim khác như Chung cư 22+, Màu của tình yêu…, diễn viên hài Thái Dương - người sáng tạo nội dung trên Youtube với kênh Thái Dương Official đăng tải những clip hài hước thu hút 340 nghìn lượt theo dõi. Những gương mặt tên tuổi hứa hẹn một đêm diễn đem lại nhiều tiếng cười và sự thoải mái cho du khách.

Trong phần xiếc nghệ thuật, các nghệ sỹ với kinh nghiệm trình diễn nhiều năm tại nước ngoài như Hồng Hảo, Việt Cường, Minh Đức... sẽ biểu diễn các màn “phi xoa”, “thang lắc”, “nhào lộn trên sào”, mang tới cho khán giả những phút giây hào hứng đến nghẹt thở.

Sân khấu phần cuối sẽ dành cho Nam Nie - ảo thuật gia có tiếng trong làng ảo thuật Việt Nam với hơn 10 năm kinh nghiệm, đã từng thử sức mình trong các cuộc thi trong nước, quốc tế và gặt hái không ít thành công như Giải thưởng Master of Magic Awards 2017, Giải thưởng The Best Stage Illusion Performance Award tại International Magic Concert 2019.

Với sự biến hóa không ngừng trong từng đêm diễn, cùng sự đầu tư nghệ thuật nghiêm túc và kỹ lưỡng, Sun Fest đang dần khẳng định được vị trí là chương trình nghệ thuật giải trí hàng đầu phố biển Sầm Sơn, góp phần đưa du lịch Thanh Hóa thăng hạng, trở thành điểm du lịch hấp dẫn hàng đầu miền Bắc.

Nguyễn Lương