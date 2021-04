Lễ hội Mai An Tiêm năm 2021 chỉ tổ chức phần lễ

Để bảo đảm cho công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới huyện Nga Sơn đã quyết định chỉ tổ chức phần lễ tại Lễ hội Mai An Tiêm năm 2021.

Lễ hội diễn ra tại khu Di tích lịch sử, văn hóa Đền thờ Mai An Tiêm, xã Nga Phú, huyện Nga Sơn trong hai ngày 12 và 13 tháng 3 âm lịch hàng năm. Đây là lễ hội truyền thống lớn nhất của huyện Nga Sơn nhằm tưởng nhớ, tri ân công đức Đức Thánh Mai An Tiêm đã khai thiên, lập địa, mở ra nghề canh nông trên đảo hoang nay là huyện Nga Sơn.

Lễ hội được tổ chức không chỉ nhằm tái hiện lại cuộc sống khó khăn song cũng đầy nghĩa tình của đôi vợ chồng trẻ, mà còn đề cao nghị lực sống của con người, cũng như mang ý nghĩa giáo dục về truyền thống yêu nước, giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa của dân tộc, quê hương, đồng thời là dịp để giời thiệu, quảng bá, bảo lưu những giá trị lịch sử văn hóa của khu di tích đền thờ Mai An Tiêm, về truyền thuyết Mai An Tiêm và quả dưa hấu, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa, tinh thần, tâm linh của các tầng lớp Nhân dân và du khách thập phương. Trong khuôn khổ Lễ hội Mai An Tiêm được tổ chức với hoạt động văn hóa, văn nghệ truyền thống, TDTT, các trò chơi dân gian như bóng chuyền, khắc dưa, kéo co, thi cờ tướng, đi cầu khỉ…

Năm 2021, Lễ hội Mai An Tiêm sẽ tổ chức trong 2 ngày 23 và 24-4 (tức ngày 12 và 13 tháng 3 năm Tân Sửu) nhưng chỉ có phần lễ, không tổ chức phần hội.

Phó Chủ tịch UBND huyện Nga Sơn Mai Nhữ Đồng cho biết: Căn cứ vào tình hình, diễn biến của dịch COVID-19 trong tình hình mới huyện đã quyết định chỉ tổ chức phần lễ trong khuôn khổ Lễ hội Mai An Tiêm bao gồm dâng hương, đọc chúc văn tế lễ.

Để đáp ứng nhu cầu tâm linh, tín ngưỡng của các bản hội, Nhân dân và du khách, huyện đã chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc công tác phòng dịch.

UBND xã Nga Phú phối hợp với các đơn vị có liên quan và Ban Quản lý khu di tích Đền thờ Mai An Tiêm thông báo bằng loa truyền thanh, đặt thông báo, hướng dẫn để Nhân dân và du khách được biết. Khi đến tham quan di tích, dâng hương, Nhân dân và du khách sẽ phải thực hiện đầy đủ các quy định về công tác phòng chống dịch COVID-19, đặc biệt là thực hiện 5 nguyên tắc phòng, chống dịch - “5K” (Khẩu trang, khử khuẩn, không tập trung, khoảng cách, khai báo y tế) của Bộ Y tế.

