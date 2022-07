Đó là việc của chị...

Đã là lần thứ 5 tất tả đi lại nhưng câu chuyện đính chính thông tin giấy tờ nhà đất của chị Bình vẫn chưa xong. Và lần này, chị đã không còn đủ kiên nhẫn...

(Ảnh minh họa)

Chị Bình là hàng xóm nhà tôi. Chuyện là, giấy tờ nhà đất của gia đình chị bị sai cách đây cả hơn chục năm. Chả hiểu lý do tại sao lại sai cả tên và tuổi chủ sở hữu. Khi lên xã thắc mắc, thì được cán bộ địa chính lúc bấy giờ nhận là do nhầm lẫn và hứa sẽ có trách nhiệm “đính chính lại”. Vậy mà đã hơn chục năm, qua mấy “đời” cán bộ địa chính xã, chị Bình vẫn chỉ nhận được lời hứa “để mấy hôm nữa”. Cũng là bởi chị Bình xuề xòa nghĩ đất hương hỏa ông bà để lại, mình không có ý định chuyển nhượng nên mới không vội. Nhưng khi biết những chuyện rắc rối mà mọi người gặp phải do thông tin giấy tờ nhà đất sai lệch, lần này chị Bình quyết tâm lên xã hỏi cho ra nhẽ.

Hóa ra, chị Bình phải chịu trách nhiệm cho cái sai không phải do mình. Mà nếu chị không chủ động đi làm, thì giấy tờ nhà chị cứ sai vậy thôi, vì cán bộ nói họ còn bận nhiều việc, vả lại “đó là do người trước làm sai, chứ đâu phải do tôi” - vị cán bộ địa chính xã nói với chị Bình. Người ta cho biết do thông tin sai lệch đã lâu nên bây giờ gia đình phải chủ động đi làm lại giấy tờ. Nếu không có thời gian đi lại thì có thể nhờ làm “dịch vụ”.

Cũng bởi tiếc số tiền “dịch vụ” bằng gần cả tháng lương, nên chị Bình quyết định tự mình xuống huyện đi làm.

Hành trình đi làm lại giấy tờ nhà đất mới thật khiến người ta nhớ mãi - là chị Bình nói vậy khi kể lại chuyện. Bao nhiêu loại giấy tờ phải cung cấp theo quy định khiến chị mất trọn một ngày tất tả về xã đi xin. Vậy nhưng đó mới chỉ là bắt đầu, nào là chị còn phải xin chữ ký hàng xóm, xác nhận của chính quyền địa phương, cái này chưa đúng, cái kia chưa đủ... mà khoảng cách từ nhà chị Bình xuống huyện gần 20 cây số.

Trời thì nắng nóng, đây là lần thứ 5 phải bổ sung mà vẫn chưa biết đã xong chưa. Đúng như chị Bình dự đoán, lại thêm một loại giấy tờ còn thiếu. Và lần này thì chị Bình không còn giữ được bình tĩnh với vị cán bộ phụ trách lĩnh vực ở phòng “một cửa”.

- Cô ơi, tôi còn phải bổ sung những gì cô kiểm tra kỹ rồi ghi ra giấy cho tôi. Chứ cứ mỗi lần tôi xuống đây cán bộ lại nói thiếu cái này, sai cái kia, đây là lần thứ 5 tôi phải xuống huyện rồi đấy, cả đi và về hết 40 cây số, xăng xe thì đắt, tôi còn phải bận làm ăn nữa chứ?.

- Giấy tờ chưa đủ, chưa đúng thì chúng tôi yêu cầu chị bổ sung theo quy định, có bổ sung hay không là việc của chị. Còn đi lại vất vả... sao lại kêu với chúng tôi làm gì?.

- Ơ hay, cô nói lạ. Trách nhiệm bổ sung là của tôi. Nhưng nếu các cô là cán bộ, chịu khó kiểm tra kỹ hồ sơ, thông báo với tôi một lần thì có phải tôi đỡ đi lại nhiều không. Cô cho tôi hỏi, theo quy định, cán bộ chỉ được yêu cầu người dân bổ sung thông tin, giấy tờ tối đa mấy lần? Nếu tôi không nhầm, thì tôi đã phải bổ sung quá số lần quy định rồi đấy.

- À... thì do công việc nhiều quá nên bọn em sơ sót trong kiểm tra hồ sơ, chị thông cảm. Để em xem nào, thôi mấy cái sai này cũng nhỏ, em sẽ xử lý. Đây là giấy hẹn, chị về đi, có gì đến ngày hẹn chị đến đây. Nếu có phát sinh, sẽ có người gọi điện cho chị theo số điện thoại ghi trên hồ sơ.

Đây là lần đầu tiên chị đi làm giấy tờ nhà đất, không biết do chị “đen” hay là quy trình nó phải thế, mà không biết đã ổn chưa. Nhưng đúng là nếu có lần sau, chị quyết định sẽ không tiếc tiền để làm “dịch vụ”, chứ tự mình đi làm, vừa mất công sức, thời gian, xăng xe đi lại và còn mua bực vào người. Mà kể cũng lạ, sao quy định, thủ tục giấy tờ nhiều thế mà sai phạm trong lĩnh vực đất đai, giấy tờ nhà đất vẫn cứ xảy ra nhiều thế nhỉ, chị Bình ngán ngẩm.

Khánh Lộc