Bảo đảm công tác phòng chống dịch, sẵn sàng cho lễ dâng hương - Lễ hội Lam Kinh 2021

Kỷ niệm 603 năm Khởi nghĩa Lam Sơn, 593 năm vua Lê Thái Tổ đăng quang và 588 năm ngày mất anh hùng dân tộc Lê Lợi, Ban quản lý di tích lịch sử Lam Kinh đã cơ bản hoàn tất công tác chuẩn bị, bảo đảm phòng chống dịch, sẵn sàng cho Lễ dâng hương - Lễ hội Lễ hội Lam Kinh năm 2021.

Công tác phòng chống dịch tại Lễ hội Lam Kinh năm nay sẽ được thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ

Lễ hội Lam Kinh năm 2021 không tổ chức phần hội, chỉ tổ chức nghi lễ dâng hương theo nghi thức truyền thống tại Khu di tích lịch sử Lam Kinh, Đền thờ Trung Túc Vương Lê Lai (xã Kiên Thọ, huyện Ngọc Lặc); Thái Miếu Hậu Lê nhà Hậu Lê và Tượng đài Lê Lợi (TP Thanh Hóa). Lễ dâng hương sẽ diễn ra vào chính lễ (ngày 27 và 28-9-2021, tức ngày 21 và 22-8 năm Tân Sửu).

Để chuẩn bị cho Lễ dâng hương, Ban quản lý di tích lịch sử Lam Kinh đã tích cực triển khai công tác chuẩn bị về mọi mặt, trong đó đặc biệt chú trọng công tác phòng chống dịch COVID-19. Ban đã tuyên tuyền bằng nhiều hình thức tới nhân dân về Lễ hội Lam Kinh năm nay với các nội dung như: lễ hội không tổ chức phần hội, chỉ có lễ dâng hương; hướng dẫn, phổ biến việc thực hiện các quy định về phòng chống dịch COVID-19.

Người dân và du khách phải thực hiện nghiêm túc quy định của công tác phòng, chống dịch khi tới dâng hương

Ông Vũ Đình Sỹ, Trưởng ban quản lý di tích lịch sử Lam Kinh cho biết: Công tác tổ chức Lễ dâng hương Lễ hội Lam Kinh năm 2021 phải đảm bảo tính trang trọng, thiết thực, hiệu quả và tiết kiệm, gìn giữ, bảo vệ và phát huy di tích lịch sử, văn hóa, gắn với tuyên truyền quảng bá phát triển du lịch. Đảm bảo tốt công tác an ninh trật tự, an toàn, công tác PCCC, vệ sinh môi trường... Đặc biệt, thực hiện và tuân thủ nghiêm các biện pháp, khuyến cáo của Bộ Y tế, các văn bản chỉ đạo của cấp trên về phòng chống COVID -19, đảm bảo an toàn góp phần thành công của lễ hội năm nay.

Người dân và du khách chỉ được tới dâng hương tại Lễ hội Lam Kinh

Lễ hội Lam Kinh được tổ chức hàng năm nhằm tôn vinh Anh hùng dân tộc Lê Lợi, các vua Lê, các tướng sỹ có công lao đóng góp trong lịch sử dựng nước và giữ nước, khơi dậy nét truyền thống văn hoá, đậm đà bản sắc dân tộc xứ Thanh.

Đồng thời góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, yêu quê hương, niềm tự hào dân tộc trong các tầng lớp nhân dân, từ đó nâng cao tinh thần đoàn kết, phấn đấu và xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp văn minh. Lễ hội còn góp phần thu hút khách du lịch và các nhà đầu tư về với Khu di tích Quốc gia đặc biệt Lam Kinh nói riêng và tỉnh Thanh Hoá nói chung.

Mạnh Cường