Tuyên truyền các dự án luật do Bộ Công an chủ trì soạn thảo trình Quốc hội khoá XV tại Kỳ họp thứ 7

Chiều 9/5, Công an tỉnh Thanh Hoá tổ chức hội nghị tuyên truyền và lấy ý kiến các dự án luật do Bộ Công an chủ trì soạn thảo trình Quốc hội khoá XV tại Kỳ họp thứ 7.

Dự hội nghị có các đồng chí: Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Thiếu tướng Trần Phú Hà, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Giám đốc Công an tỉnh; các ĐBQH thuộc Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hoá; đại diện lãnh đạo các ban, sở, ngành cấp tỉnh.

Tại hội nghị, các đại biểu nghe báo cáo tóm tắt về sự cần thiết và các nội dung chính của 4 dự án Luật do Bộ Công an chủ trì soạn thảo trình Quốc hội khóa XV tại Kỳ họp thứ 7, gồm: Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cảnh vệ; Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ (sửa đổi); Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp.

Việc ban hành 4 dự án Luật có ý nghĩa chính trị và pháp lý rất quan trọng, tạo cơ sở vững chắc giúp lực lượng Công an Nhân dân chủ động trong công tác tham mưu với Đảng, Nhà nước hoạch định chủ trương, chính sách về bảo đảm an ninh trật tự, triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện chiến lược bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội (TTATXH) và xây dựng lực lượng Công an nhân dân, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và địa phương trong tình hình mới.

Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu cơ bản thống nhất với sự cần thiết ban hành các văn bản Luật trên, cho rằng đây là cơ sở pháp lý quan trọng nhằm đáp ứng nhu cầu đảm bảo quốc phòng - an ninh, TTATXH, khắc phục nhiều vấn đề bất cập phát sinh trong thực tiễn.

Các đại biểu góp ý những nội dung cụ thể đối với từng dự thảo Luật nhằm khắc phục hạn chế, bất cập của các quy định hiện hành, hoàn thiện cơ sở pháp lý, bảo đảm sự đồng bộ, thống nhất trong hệ thống pháp luật để khi được ban hành, các Luật mang tính khả thi, phù hợp với tình hình thực tiễn, đáp ứng được yêu cầu quản lý Nhà nước về TTATXH trong tình hình mới.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh đánh giá cao việc Công an tỉnh đã tổ chức hội nghị tuyên truyền và lấy ý kiến các dự án luật do Bộ Công an chủ trì soạn thảo trình Quốc hội khoá XV tại Kỳ họp thứ 7. Hội nghị này có ý nghĩa rất lớn trong việc tuyên truyền các dự án Luật; đồng thời đây cũng là điều kiện để các đại biểu học tập, nghiên cứu đối với các dự án Luật, đặc biệt là giúp người làm luật nắm được quan điểm, tinh thần của Luật để áp dụng sau khi Luật được ban hành.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Lại Thế Nguyên phát biểu tại hội nghị.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ cho rằng, 4 dự án Luật do Bộ Công an chủ trì soạn thảo trình Quốc hội khoá XV tại Kỳ họp thứ 7 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, có tác động lớn đến toàn xã hội, góp phần đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc và phát triển kinh tế - xã hội trong tình hình mới. Trong đó, dự án Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ được dư luận xã hội, Nhân dân, các ngành, các cấp và toàn xã hội quan tâm. Đây là dự án Luật được Quốc hội cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khoá XV, trong đó các ĐBQH quan tâm nhiều đến vấn đề về việc cấm sử dụng rượu, bia khi tham gia giao thông; việc đầu tư hạ tầng giao thông; việc bổ sung quy định đấu giá biển số xe.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh đề nghị các ngành, các chuyên gia, đặc biệt là ngành công an tiếp tục nghiên cứu đóng góp ý kiến đối với 4 dự án Luật nêu trên, từ đó giúp Đoàn ĐBQH tỉnh có thêm thông tin, hiểu hơn về hoạt động của ngành để các đại biểu có điều kiện thảo luận tại hội trường cũng như bấm nút thông qua các dự án Luật.

Giám đốc Công an tỉnh Trần Phú Hà phát biểu kết luận hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, Giám đốc Công an tỉnh Trần Phú Hà nhấn mạnh: Việc xây dựng 4 dự án Luật này nhằm hoàn thiện hệ thống pháp luật liên quan đến công tác đảm bảo an ninh quốc gia, TTATXH và xây dựng lực lượng Công an Nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại theo tinh thần Nghị quyết số 12-NQ/TW của Bộ Chính trị. Đồng thời, khắc phục vướng mắc, bất cập, giải quyết kịp thời những vấn đề thực tiễn đặt ra, tạo hành lang, pháp lý vững chắc trong quản lý và phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật, phục vụ đắc lực sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội. Các dự án Luật do Bộ Công an chủ trì soạn thảo đã nhận được sự quan tâm rất lớn của các sở, ban, ngành của tỉnh.

Công an tỉnh mong muốn các vị ĐBQH tỉnh tổng hợp, nghiên cứu các ý kiến góp ý của đại biểu trình Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV tới đây. Cùng với đó, Công an tỉnh tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các đơn vị, sở, ngành tăng cường tuyên truyền, lan tỏa thông tin tích cực trên các phương tiện truyền thông để người dân nắm được sự cần thiết, vị trí, vai trò của việc xây dựng, ban hành 4 dự án Luật hiện nay.

