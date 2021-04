Làm thất bại âm mưu lợi dụng bầu cử chống phá đất nước

Đấu tranh vạch trần âm mưu, luận điệu xuyên tạc phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của Quốc hội; thủ đoạn “ăn vạ” phía sau chiêu trò tự ứng cử; bắt giữ, xử lý một số đối tượng lợi dụng dân chủ để tuyên truyền chống Nhà nước, kích động biểu tình, bạo loạn trên không gian mạng…

Học tập Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch

Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Trong hai ngày 27 và 28-3-2021, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã phát biểu chỉ đạo, trong đó nhấn mạnh: Các cấp ủy, tổ chức đảng, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, nhất là người đứng đầu cần nhận thức sâu sắc việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng là công việc thường xuyên, phải được thực hiện một cách nghiêm túc, bài bản, khoa học trong suốt cả nhiệm kỳ; là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của năm 2021, là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong Đảng và cả hệ thống chính trị, để mỗi cán bộ, đảng viên nắm vững và thực hiện đúng đắn, sáng tạo Nghị quyết của Đảng, tạo sự chuyển biến rõ rệt về nhận thức, thống nhất ý chí và hành động trong toàn Đảng, sự đồng thuận cao trong nhân dân, phát huy cao độ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Đồng thời, góp phần xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; uốn nắn những nhận thức lệch lạc; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Wall Street Journal: Việt Nam có độ mở cửa nền kinh tế ở mức 200% GDP

Trang Wall Street Journal của Mỹ vừa có bài viết đưa ra nhận định rằng, bất chấp khủng hoảng diễn ra trên toàn thế giới, nền kinh tế Việt Nam vẫn phục hồi và có đà tăng trưởng mạnh mẽ hơn bất kỳ quốc gia nào khác trên thế giới. Theo Wall Street, Việt Nam cũng nổi lên là trung tâm sản xuất mới của châu Á khi đón nhận làn sóng dịch chuyển sản xuất. Hơn nữa, theo Wall Street thì Việt Nam có độ mở cửa nền kinh tế ở mức 200% GDP, được đánh giá là một trong những nền kinh tế “mở” nhất thế giới.

Ngân hàng Thế giới (WB) vừa công bố báo cáo nhận định Việt Nam hiện có tốc độ tăng trưởng cao hơn giai đoạn trước khi bùng phát đại dịch Covid-19, với mức tăng trưởng năm nay dự báo lên đến 6,6%, tăng từ mức 2,9% của năm ngoái. Việt Nam có hoạt động kinh tế nổi trội hơn so với các nước khác và thuộc số ít các nước bị ảnh hưởng không đáng kể do đại dịch Covid-19 và không bị suy thoái trong năm 2020.

Ảnh minh họa. Nguồn: nhandan.com.vn.

Đây là những thông tin quan trọng khẳng định tính đúng đắn trong đường lối phát triển kinh tế của Đảng, đồng thời bác bỏ luận điệu của những kẻ “chọc gậy bánh xe” ra sức xuyên tạc, cố tình tạo cái nhìn tiêu cực về nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta, cố tình vẽ ra bức tranh đen tối, tiêu cực về đời sống kinh tế-xã hội.

Xử lý nghiêm minh nhiều đối tượng chống phá Đảng, Nhà nước

*Ngày 31-3, Tòa án nhân dân (TAND) cấp cao tại TP Hồ Chí Minh đã mở phiên phúc thẩm và đã bác kháng cáo, tuyên y án sơ thẩm đối với 7/20 bị cáo có kháng cáo thuộc nhóm khủng bố “Triều Đại Việt”. Đây là nhóm đã ném bom xăng vào trụ sở Công an phường 12, quận Tân Bình hồi tháng 8-2018.

Tại phiên sơ thẩm, tháng 9-2020, Nguyễn Khanh - đối tượng được xem là người cầm đầu tổ chức “Triều Đại Việt” trong nước, chủ mưu vụ ném bom đã bị TAND TP Hồ Chí Minh kết án 24 năm tù, các bị cáo khác bị tuyên án 2-18 năm tù. Sau bản án sơ thẩm, Nguyễn Khanh không kháng cáo, chỉ có 7 đồng phạm trong vụ án có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, xin hưởng án treo.

7 bị cáo trong nhóm 20 người trong vụ án xâm phạm an ninh quốc gia do tổ chức “Triều Đại Việt” tại TAND Cấp cao TP Hồ Chí Minh sáng 31-3. Ảnh: vov.vn.

*Ngày 29-3, Cơ quan An ninh điều tra (Công an thành phố Hà Nội) đã bắt tạm giam Lê Trọng Hùng (sinh năm 1979, trú tại số 9A ngách 325/59 Kim Ngưu, phường Thanh Lương, Hai Bà Trưng, Hà Nội) để điều tra làm rõ hành vi “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa (XHCN) Việt Nam”. Đây là đối tượng có nhiều hành vi sai trái liên quan đến cái gọi là kênh truyền hình CHTV Việt Nam. Vụ việc đang được Công an thành phố Hà Nội tiếp tục điều tra làm rõ, nhằm xử lý nghiêm theo đúng quy định pháp luật.

* Sáng 30-3, TAND tỉnh Lâm Đồng mở phiên xét xử sơ thẩm và tuyên phạt 10 năm tù giam đối với Vũ Tiến Chi (55 tuổi, trú tại thành phố Bảo Lộc, Lâm Đồng) về tội “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam”.

Theo cáo trạng, từ đầu năm 2018, Vũ Tiến Chi tìm hiểu các thông tin từ báo chí và các trang mạng ở nước ngoài đăng tải trên internet có nội dung đả kích chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước Việt Nam; xuyên tạc lịch sử, nói xấu Chủ tịch Hồ Chí Minh và lãnh đạo cấp cao của Nhà nước. Sau đó, Chi thường xuyên viết đơn tố cáo, khiếu nại cán bộ công an, chính quyền địa phương với nội dung, hình ảnh không đúng sự thật.

Bị cáo Vũ Tiến Chi. Ảnh:baodantoc.vn.

Đồng thời, Chi còn tạo hai tài khoản Facebook là “ChiVu” và “Chi Vũ” để thực hiện việc đăng tải, phát trực tiếp lên mạng các video có những nội dung xuyên tạc, phỉ báng chính quyền nhân dân, xúc phạm, nói xấu lãnh tụ và lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước do đối tượng Nguyễn Thị Cẩm Thúy (ngụ tại Khánh Hòa, hiện đã bị bắt giam và Công an tỉnh Khánh Hòa đang thụ lý điều tra) phát trực tiếp trên mạng xã hội. Ngoài ra, Vũ Tiến Chi cùng Nguyễn Thị Cẩm Thúy có ý định tập hợp, lôi kéo những người cùng quan điểm, tư tưởng thành lập “Quốc hội tự xưng” nhằm mục đích lập ra một tổ chức chính trị đối lập, từ đó thay thế cho Quốc hội của Nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam...

* Sáng 30-3, TAND tỉnh Khánh Hòa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm 3 bị cáo cùng về tội làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam theo Điều 117 Bộ luật Hình sự năm 2015. Các bị cáo gồm: Nguyễn Thị Cẩm Thúy (SN 1976), Ngô Thị Hà Phương (SN 1996), Lê Viết Hòa (SN 1962), cùng trú xã Cam Thành Bắc, huyện Cam Lâm, Khánh Hòa. Theo cáo trạng, từ giữa năm 2018, Thúy sử dụng tài khoản Facebook và tài khoản Youtube cá nhân để đăng tải các video có nội dung bôi nhọ, xúc phạm lãnh tụ Hồ Chí Minh; tuyên truyền xuyên tạc đường lối, chính sách của Nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam và lịch sử dân tộc Việt Nam. Thúy còn đốt cờ Tổ quốc, cờ Đảng livestream trên mạng xã hội, thường xuyên tuyên truyền các nội dung phản động, xúc phạm, kích động chống phá Đảng và Nhà nước.

Các bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: baokhanhhoa.vn.

Các video do Thúy tự làm, đăng tải, phát tán, lan truyền trên mạng internet nhằm tuyên truyền, kích động, gây mất lòng tin trong người dân, kêu gọi sự ủng hộ vật chất, tinh thần của mọi người đối với hành động của Thúy, tập hợp lực lượng tiến tới thành lập tổ chức chính trị đối lập mang tên “Quốc hội tự xưng”, mục đích xóa bỏ sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước và chế độ XHCN ở Việt Nam. Một số cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước đã liên hệ giúp sức tinh thần, vật chất để Thúy có điều kiện hoạt động chống Nhà nước.

* Theo Công an tỉnh Quảng Ninh, từ năm 2015 đến nay, Công an tỉnh phát hiện và phối hợp với các đơn vị của Bộ Công an tổ chức đấu tranh bóc gỡ 14 đối tượng trên địa bàn - là cơ sở nội địa của tổ chức “Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời”. Lực lượng công an cũng bắt khởi tố 1 đối tượng tham gia tổ chức và thu giữ hàng nghìn tờ truyền đơn có nội dung phản động, chống Đảng, Nhà nước mà các thành viên của tổ chức “Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời” dự định sẽ rải vào dịp 30-4. Thời gian gần đây, tổ chức này còn lợi dụng những chính sách hỗ trợ người nghèo của các tổ chức trong nước và quốc tế để lôi kéo người dân tham gia các chương trình “Cấp phát nhà miễn phí” và “cấp việc làm”. Một trường hợp ở TP Hạ Long là Đ.T.N.D bị số cốt cán của tổ chức “Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời” lừa gạt sẽ cấp việc làm với lương 15.000 USD/tháng. Để được cấp việc làm, Đ.T.N.D phải tham gia “Trưng cầu dân ý” kêu gọi lật đổ chế độ tại Việt Nam và viết đơn xin tham gia tổ chức…

Đối tượng Đào Minh Quân - tổng thống tự xưng của tổ chức “Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời”. Ảnh Cổng TTĐT Bộ Công an.

Báo chí phản bác những quan điểm sai trái về bầu cử

Báo Quân đội nhân dân số ra ngày 29-3 có loạt 3 bài “Vạch trần chiêu trò đòi “dân chủ” vô nguyên tắc trong bầu cử”. Dẫn giải các điều khoản quy định trong Hiến pháp, tác giả khẳng định việc Đảng lãnh đạo Quốc hội đã được hiến định, được nhân dân đồng tình ủng hộ; Đảng viên trong Quốc hội thể hiện bản chất Nhà nước pháp quyền XHCN của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân. Về luận điệu xuyên tạc cho rằng hội nghị cử tri nơi cư trú chỉ là “nơi đấu tố”, theo bài viết, đây chỉ là những chiêu trò của những kẻ “rạch mặt ăn vạ”, sợ đứng trước hội nghị cử tri nơi cư trú khi biết mình không thể đáp ứng đủ tiêu chuẩn của ĐBQH, đại biểu HĐND, đặc biệt là các tiêu chuẩn trung thành với Hiến pháp; gương mẫu chấp hành pháp luật.

Tranh cổ động của tác giả Đỗ Như Điềm được lựa chọn phát hành tuyên truyền. Ảnh: Thanh Hương

Cũng về vấn đề này, PGS,TS Nguyễn Bá Dương, Ủy viên Hội đồng lý luận Trung ương, nguyên Viện trưởng Viện Khoa học xã hội nhân văn quân sự, Bộ Quốc phòng trong bài trả lời phỏng vấn Báo Điện tử VOV: “Phần tử chống đối không có đất diễn khi người dân hiểu tính dân chủ của bầu cử”, số ra ngày 31-3, khẳng định, đây là quan điểm sai trái, thù địch của những phần tử bất mãn, cơ hội chính trị, của những người bất đồng chính kiến với Đảng, Nhà nước, Quốc hội ta.Theo PGS,TS Nguyễn Bá Dương, Đảng lãnh đạo Nhà nước để thực hiện quyền lợi và nghĩa vụ, trách nhiệm công dân là hoàn toàn đúng đắn. Đảng lãnh đạo Nhà nước, lãnh đạo Quốc hội nhưng Đảng không bao biện, Đảng không làm thay Nhà nước. Chức năng, quyền hạn, nghĩa vụ, trách nhiệm của Nhà nước và của Quốc hội, của Hội đồng Bầu cử Quốc gia thực hiện đúng theo chức trách nhiệm vụ của mình.

Tạp chí Tuyên giáo số ra ngày 29-3 đăng bài viết của GS, TS Nguyễn Quang Thuấn, Phó chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương phản bác luận điệu “Chính sách đối ngoại giữ vững độc lập, tự chủ trong hội nhập quốc tế tại Đại hội XIII của Đảng chỉ là lý thuyết, phi thực tế”. Dẫn chứng kết quả hội nhập quốc tế của đất nước được thể hiện trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, quốc phòng, an ninh, tác giả khẳng định: Thực tiễn triển khai và kết quả đạt được sau 35 năm đổi mới cho thấy chính sách đối ngoại trên là hoàn toàn đúng đắn và khoa học. Hội nhập quốc tế của Việt Nam đã phát triển nhanh chóng cả về chiều rộng và chiều sâu.

Thời gian qua, lợi dụng tình hình bất ổn diễn ra tại Myanmar, các thế lực thù địch, phản động đã đánh võng, bẻ lái thông tin, xuyên tạc bản chất vụ việc để tạo cớ chống phá Việt Nam. Báo Công an nhân dân trong bài: “Cách mạng màu online” và thủ đoạn dựng hình mẫu ngược!”, số ra ngày 29-3 chỉ rõ việc lấy những gì đã và đang diễn ra ở nước khác để so sánh với Việt Nam là hoàn toàn không phù hợp, càng không thể lấy biểu tình, chống đối Nhà nước là thước đo cho sự “dũng cảm” trong đấu tranh dân chủ, nhân quyền như luận điệu các “nhà dân chủ mạng” đang rêu rao. Đây là những bộ mặt xảo trá, âm mưu gieo rắc những quan điểm, nhận thức, đánh giá phiến diện, chủ quan, sai lệch nhằm đánh lạc hướng dư luận, từ đó lôi kéo, dụ dỗ, hướng lái những người nhẹ dạ, cả tin tham gia vào các hoạt động chống phá. Đặc biệt, môi trường hòa bình, ổn định, tình hình an ninh, chính trị được giữ vững là nền tảng, cơ sở quan trọng, tiên quyết để thúc đẩy phát triển, đảm bảo tự do, dân chủ, nhân quyền.

Dư luận mạng xã hội lên án những kẻ núp bóng bầu cử để phá hoại

Trước thông tin Lê Trọng Hùng, chủ kênh 2 của CHTV – băng nhóm chống đối do Vũ Quang Thuận và Nguyễn Văn Điển bị cơ quan công an bắt tạm giam để điều tra làm rõ hành vi “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam”, trang nhanquyenvn.org bình luận: Đây là kết cục tất yếu của Hùng “gàn”. Trên kênh của Hùng, toàn những clip livestream khá nhảm nhí, thô bạo nhưng lại mang màu sắc chính trị, trong đó dễ thấy toàn những clip chủ đạo là xuyên tạc bản chất chế độ thông qua việc đả phá làm méo mó chủ trương, đường lối, chính sách đối nội, đối ngoại của Đảng, Nhà nước. Cơ quan công an đã có quá trình điều tra, đấu tranh, cảnh báo nhiều lần trong nhiều năm qua về hành vi vi phạm pháp luật của ông ta. Đây là kết cục tất yếu của những kẻ chọn kiếm cơm bằng chiêu trò xuyên tạc, tuyên truyền chống Nhà nước trên mạng.

Cũng trên trang này, bài: “Tư cách tồi tệ của kẻ tham vọng ứng cử Đại biểu Quốc hội!”, bình luận: Nếu như Lê Trọng Hùng vốn được xem là kẻ thần kinh không bình thường thì Lê Dũng Vova thực sự là kẻ lưu manh chính trị và đạo đức bê tha, vô liêm sỉ, đúng như dân mạng bình phẩm, vị ứng cử viên này không đáng mặt đàn ông chứ đừng nói tới làm đại biểu Quốc hội để đại diện hay bảo vệ quyền lợi cho quần chúng nhân dân".

Theo bài viết, Lê Dũng Vova không chỉ có đạo đức, lối sống vô liêm sỉ, thực chất là con buôn dân chủ, lợi dụng khiếu kiện và truyền thông để đánh bóng tên tuổi, kiếm tiền, lòe mị những người dân khốn khổ, cả tin. Lê Văn Dũng thường xuyên tham gia các hoạt động tụ tập đông người, biểu tình trái phép; tạo lập “kênh 4”, tham gia “Phong trào chấn hưng nước Việt”, thường xuyên làm, tán phát video nội dung tuyên truyền, xuyên tạc, chống Đảng, Nhà nước trên không gian mạng. Dũng mạo nhận là nhà báo, lập “trường quay” tại nhà, móc nối, lôi kéo người dân khiếu kiện kéo dài ở nhiều địa phương để thực hiện livestream hoặc tiếp nhận các hồ sơ vụ khiếu kiện, tiến hành phỏng vấn trực tiếp người dân khiếu kiện và phát trên facebook.

Phản bác luận điệu xuyên tạc của “giới dân chủ” cho rằng một số đối tượng như Trần Quốc Khánh, Lê Trọng Hùng bị bắt vì tự ứng cử đại biểu Quốc hội, tác giả Bảo An viết trên trang canhco.net: Trong số nhiều người tự ứng cử đại biểu Quốc hội, chỉ một số “ứng viên” cá biệt mới bị khởi tố, bắt tạm giam để phục vụ điều tra. Và chắc chắn, ứng cử đại biểu Quốc hội không phải là lý do để bị khởi tố, bắt tạm giam. Báo chí đã thông cáo rất rõ Trần Quốc Khánh, Lê Trọng Hùng bị bắt giữ để phục vụ điều tra về hành vi xâm phạm an ninh quốc gia. Hai đối tượng này thường xuyên lợi dụng mạng xã hội để tuyên truyền các luận điệu xuyên tạc, vu khống, công kích, chống phá chế độ, chống phá nhà nước. Tự ứng cử đại biểu Quốc hội là quyền của mỗi công dân. Tuy nhiên, lợi dụng quyền tự ứng cử để chống phá đất nước chắc chắn sẽ bị nghiêm trị.

Bác bỏ quan điểm cho rằng việc quy định cơ cấu, số lượng, thành phần đại biểu Quốc hội là “sự cản trở dân chủ”, trang thinhvuongvietnam.com cho rằng, việc lựa chọn ứng cử viên đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp được tiến hành theo đúng quy định của Luật Bầu cử. Trong bối cảnh các thế lực thù địch, phản động luôn tìm mọi thủ đoạn cài cắm các “mầm mống dân chủ” vào Quốc hội nhằm hình thành lực lượng đối lập trong cơ quan quyền lực nhà nước, thực hiện chống phá, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, hiện thực hóa “diễn biến hòa bình”, đánh phá từ bên trong, thì quy định về việc lựa chọn ứng cử viên đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp như vậy hoàn toàn không phải là một sự cản trở dân chủ, mà là điều hết sức cần thiết, xuất phát từ đặc thù chính trị và nhằm ngăn chặn những nguy cơ trước mắt.

Việt Nam ngày càng trở thành một điểm đến an toàn, hấp dẫn của du khách quốc tế. Ảnh: baochinhphu.vn.

Vạch trần âm mưu chống phá Việt Nam của các thế lực thù địch, trang Facebook Tôi yêu Việt Nam viết: Âm mưu xóa bỏ chế độ, giờ đây không chỉ đến từ các thế lực ngoại bang, đối lập về ý thức hệ, không chỉ của những kẻ đã chạy khỏi nơi “chôn nhau cắt rốn” để làm tay sai cho địch, mà nguy hiểm hơn nó đã và đang xuất hiện trong một bộ phận người Việt có tư tưởng xét lại quá khứ, phủ nhận sạch trơn những thành quả cách mạng do Đảng lãnh đạo. Thậm chí, có người sinh sau chiến tranh, thế hệ 7X, 8X như Nguyễn Lân Thắng, Phạm Đoan Trang, Ngô Hoàng Phúc, Cao Vĩnh Thịnh… được thừa hưởng nền hòa bình nhưng cũng công khai ra sức chống chế độ. Một trong số họ đã phải trả giá cho những gì mình gây ra, số còn lại gào thét trong lạc lõng, vô vọng. Họ tự gắn cho mình cái mác “nhà cách tân trẻ tuổi” có thể làm thay đổi giang sơn, xã tắc. Song họ đã nhầm, họ đã bị chính liều thuốc “tư tưởng” của những kẻ xấu làm cho lu mờ, ảo tưởng và mất phương hướng chính trị.

THANH SƠN/qdnd.vn