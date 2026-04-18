“Trốn phố” dịp 30/4: Khi kỳ nghỉ ngắn cần đủ đầy trải nghiệm

Ngọc Ánh - Nguyễn Lương
Trong nhịp sống hiện đại đầy tất bật, kỳ nghỉ lễ 30/4 – 1/5 không chỉ là khoảng lặng để tạm dừng, mà còn là dịp để mỗi người tìm lại sự cân bằng, tái tạo năng lượng và vun bồi những giá trị gắn kết bền chặt. Giữa miền đất Lam Kinh linh thiêng – nơi hội tụ tinh hoa lịch sử và khí thiêng sông núi, Lamori Resort & Spa hiện lên như một “ốc đảo xanh” thanh khiết, mở ra không gian nghỉ dưỡng trọn vẹn, tinh tế và giàu cảm xúc.

“Trốn phố” dịp 30/4: Khi kỳ nghỉ ngắn cần đủ đầy trải nghiệm

Trong nhịp sống hiện đại đầy tất bật, kỳ nghỉ lễ 30/4 – 1/5 không chỉ là khoảng lặng để tạm dừng, mà còn là dịp để mỗi người tìm lại sự cân bằng, tái tạo năng lượng và vun bồi những giá trị gắn kết bền chặt. Giữa miền đất Lam Kinh linh thiêng – nơi hội tụ tinh hoa lịch sử và khí thiêng sông núi, Lamori Resort & Spa hiện lên như một “ốc đảo xanh” thanh khiết, mở ra không gian nghỉ dưỡng trọn vẹn, tinh tế và giàu cảm xúc.

“Trốn phố” dịp 30/4: Khi kỳ nghỉ ngắn cần đủ đầy trải nghiệm

Ẩn mình giữa thiên nhiên xanh mướt, Lamori mang dáng dấp của một miền tĩnh tại, nơi từng làn gió, mặt hồ, tán cây đều như thì thầm câu chuyện của thời gian. Kiến trúc nơi đây không phô trương mà thấm đẫm tinh thần giao hòa giữa hiện đại và truyền thống, giữa nhịp sống đương đại và dư âm cung đình xưa. Mỗi căn villa, mỗi lối đi, mỗi góc nhìn đều được chăm chút như một “bản hòa âm thị giác”, đưa con người trở về trạng thái an yên.

“Trốn phố” dịp 30/4: Khi kỳ nghỉ ngắn cần đủ đầy trải nghiệm

Tiểu cảnh chào mừng Đại lễ 30/4 – 1/5 tại Lamori – sắc đỏ rực rỡ lan tỏa niềm tự hào và tinh thần đoàn kết.

Nhân dịp Đại lễ, Lamori Resort & Spa mang đến chương trình ưu đãi đặc biệt, mở ra cơ hội tận hưởng kỳ nghỉ đẳng cấp với chi phí hợp lý. Chỉ từ 1.400.000 VNĐ/người, du khách đã có thể trải nghiệm không gian lưu trú tại Villa hạng Deluxe sang trọng, riêng tư, hòa mình giữa thiên nhiên thanh bình. Kỳ nghỉ được khởi đầu bằng buffet sáng phong phú tại nhà hàng Pearl – nơi hội tụ tinh hoa ẩm thực Á – Âu, kết hợp cùng hệ thống tiện ích đồng bộ như hồ bơi vô cực, sân tennis, phòng gym, spa làm đẹp, xe đạp dạo cảnh và xe điện nội khu. Tất cả được thiết kế để phục vụ trọn vẹn nhu cầu thư giãn và tái tạo năng lượng.

“Trốn phố” dịp 30/4: Khi kỳ nghỉ ngắn cần đủ đầy trải nghiệm

Hồ bơi vô cực tại Lamori – nơi làn nước xanh hòa cùng chân trời, mở ra không gian thư giãn khoáng đạt và đầy thi vị.

Không dừng lại ở đó, Lamori tiếp tục gia tăng giá trị trải nghiệm bằng chuỗi ưu đãi đi kèm: voucher 250.000 đồng dành cho dịch vụ ẩm thực, mở ra hành trình khám phá hương vị đặc sắc; cùng ưu đãi giảm 20% cho các hoạt động vui chơi giải trí trong khuôn viên resort. Đặc biệt, trong cao điểm mùa lễ, du khách còn có cơ hội nhận thêm nhiều đặc quyền hấp dẫn như nâng hạng phòng (tùy tình trạng), tặng trái cây tươi chào phòng, linh hoạt thời gian nhận – trả phòng, cùng ưu đãi riêng cho nhóm gia đình và khách đoàn. Đây không chỉ là những chính sách ưu đãi, mà còn là sự chăm chút tỉ mỉ, thể hiện triết lý phục vụ hướng đến trải nghiệm trọn vẹn cho từng du khách.

“Trốn phố” dịp 30/4: Khi kỳ nghỉ ngắn cần đủ đầy trải nghiệm

Áo dài thướt tha giữa thiên nhiên xanh mát – nơi vẻ đẹp truyền thống hòa quyện cùng nhịp sống nghỉ dưỡng hiện đại.

Điểm nhấn của kỳ nghỉ tại Lamori không chỉ nằm ở không gian nghỉ dưỡng, mà còn ở chuỗi hoạt động văn hóa – giải trí đặc sắc xuyên suốt dịp Đại lễ. Đêm 30/4, chương trình giao lưu văn nghệ địa phương mang đến những thanh âm đậm đà bản sắc, nơi văn hóa dân gian được tái hiện sinh động, gần gũi. Tiếp nối cảm xúc, đêm 01/5 là trải nghiệm rạp chiếu phim ngoài trời – nơi du khách có thể thả mình giữa thiên nhiên, thưởng thức những thước phim trong không gian lung linh, lãng mạn.

“Trốn phố” dịp 30/4: Khi kỳ nghỉ ngắn cần đủ đầy trải nghiệm

Ẩm thực hài hòa với thiên nhiên, cam kết sử dụng nguyên liệu tươi ngon, được chọn lọc kỹ lưỡng, giữ trọn vẹn hương vị nguyên bản.

Tất cả tạo nên một hành trình mà mỗi khoảnh khắc đều đáng nhớ – nơi “niềm vui không nằm ở điểm đến, mà ở những cảm xúc đọng lại trên từng chặng đường”. Lamori không chỉ là nơi nghỉ dưỡng, mà còn là không gian kết nối: kết nối với thiên nhiên, với lịch sử và với chính những người thân yêu.

Trong sắc xanh dịu mát của Lam Kinh, giữa làn gió đầu hè nhẹ nhàng, kỳ nghỉ tại Lamori Resort & Spa trở thành một “dưỡng chất tinh thần” quý giá – đủ sâu lắng để chữa lành, đủ tinh tế để lưu dấu, và đủ trọn vẹn để thôi thúc mỗi người quay trở lại.

Chương trình ưu đãi được áp dụng từ ngày 01/04 đến hết 31/05/2026. Du khách có thể dễ dàng đặt phòng và nhận ưu đãi trực tiếp qua website chính thức của resort, sẵn sàng cho hành trình nghỉ dưỡng đẳng cấp ngay từ hôm nay.

Ngọc Ánh - Nguyễn Lương

Tin cùng chuyên mục

Nghệ nhân tâm huyết truyền dạy chữ Thái

Nghệ nhân tâm huyết truyền dạy chữ Thái

Người tốt
(Baothanhhoa.vn) - Mặc dù tuổi cao, sức yếu nhưng Nghệ nhân Ưu tú (NNƯT) Hà Công Mậu (sinh năm 1946), ở xã Bá Thước vẫn miệt mài với chữ viết của đồng bào dân tộc Thái. Những đóng góp của ông đã góp phần gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống.
Về Tống Sơn  thăm Chùa Đô Mỹ

Về Tống Sơn thăm Chùa Đô Mỹ

Về với xứ Thanh
(Baothanhhoa.vn) - Giữa không gian làng quê yên bình của xã Tống Sơn, làng cổ Đô Mỹ hiện lên với những nếp nhà quây quần, lưu giữ đậm nét truyền thống lịch sử, văn hóa của vùng đất xứ Thanh. Nơi đây từng diễn ra nhiều hoạt động cách mạng sôi nổi gắn liền với nhiều tên...
