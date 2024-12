Triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán pháo nổ

Sau một thời gian theo dõi và lập án đấu tranh, Công an thành phố Thanh Hóa đã triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán pháo nổ từ các tỉnh Hải Dương, Hưng Yên và Hải Phòng về Thanh Hóa tiêu thụ, bắt 5 đối tượng, thu 115kg pháo các loại cùng nhiều dụng cụ sản xuất pháo nổ trái phép.

4 đối tượng bị Công an thành phố Thanh Hóa bắt tạm giam và số pháo thu giữ.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Công an thành phố Thanh Hóa phát hiện có hội nhóm kín gồm nhiều đối tượng mua các nguyên liệu từ nhiều nguồn khác nhau để tự sản xuất pháo, sau đó rao bán qua các hội nhóm kín trên các trang mạng xã hội.

Tiến hành điều tra xác minh, làm rõ các thông tin trên, Công an thành phố Thanh Hóa nhanh chóng làm rõ hành vi và các phương thức, thủ đoạn hoạt động của nhóm đối tượng này. Sau khi có đầy đủ tài liệu, chứng cứ, Công an thành phố Thanh Hóa đã phối hợp với lực lượng chức năng Công an các tỉnh Hải Dương, Hưng Yên và Công an thành phố Hải Phòng tiến hành phá án, thu giữ 115kg pháo các loại cùng nhiều dụng cụ để sản xuất pháo nổ trái phép, bắt 5 đối tượng trong đường dây sản xuất, buôn bán pháo nổ, gồm: Nguyễn Tùng Lâm, sinh năm 1998 trú tại xã Lê Hồng, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương; Phạm Thành Công, sinh năm 1980; Lê Quang Ánh, sinh năm 1983 cùng trú tại phường Lam Sơn, TP. Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên; Trần Văn Mạnh, sinh năm 1985 trú tại xã Đức Hợp, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên và Nguyễn Tuấn Anh, sinh năm 1989 trú tại xã Tân Viên, huyện An Lão, TP. Hải Phòng.

Qua đấu tranh ban đầu, các đối tượng khai nhận: Do nắm bắt được nhu cầu mua các sản phẩm pháo hoa, pháo nổ của người dân dịp tết tăng cao, các đối tượng này đã lập nhóm kín trên mạng xã hội và câu kết với nhau để mua các nguyên liệu, sau đó về tự sản xuất pháo và rao bán trên các hội nhóm kín trên mạng xã hội.

Căn cứ hành vi vi phạm của các đối tượng, ngày 06/12/2024 Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Thanh Hoá đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can 5 đối tượng, trong đó bắt tạm giam 4 đối tượng về hành vi “Sản xuất, buôn bán hàng cấm” là pháo nổ quy định tại khoản 2 Điều 190 Bộ luật Hình sự, gồm: Phạm Thành Công, Lê Quang Ánh, Trần Văn Mạnh và Nguyễn Tuấn Anh.

Thái Thanh (CTV)