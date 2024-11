Triển khai phương án bảo đảm ANTT phục vụ Cầu truyền hình trực tiếp kỷ niệm 70 năm sự kiện Tập kết ra Bắc

Công an tỉnh Thanh Hóa đã xây dựng và triển khai phương án, kế hoạch huy động hơn 400 cán bộ, chiến sĩ các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh và Công an TP Sầm Sơn trực tiếp làm nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự (ANTT) tại các tuyến, địa bàn trọng điểm phục vụ Cầu truyền hình trực tiếp kỷ niệm 70 năm sự kiện Tập kết ra Bắc.

CSGT Công an TP Sầm Sơn tuyên truyền nhắc nhở người dân chấp hành quy định về TTATGT.

Tối 16/11/2024, tại TP Sầm Sơn sẽ diễn ra Cầu truyền hình trực tiếp Lễ Kỷ niệm 70 năm sự kiện Tập kết ra Bắc (1954 - 2024). Để bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đại biểu và Nhân dân tham dự Cầu truyền hình trực tiếp Lễ kỷ niệm, Công an tỉnh Thanh Hóa đã xây dựng và triển khai phương án, kế hoạch huy động hơn 400 cán bộ, chiến sĩ các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh và Công an TP Sầm Sơn trực tiếp làm nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự tại các tuyến, địa bàn trọng điểm.

Theo đó, Công an tỉnh đã thành lập 51 tổ, chốt công tác có nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát bảo đảm ANTT, hướng dẫn, phân luồng, phân tuyến bảo đảm trật tự ATGT tại các tuyến, địa bàn trọng điểm, khu vực tập trung đông người như: Khu vực sân khấu chính diễn ra Lễ kỷ niệm, Đại lộ Nam sông Mã, đường Thanh Niên, đường vào Khu tưởng niệm...

Tăng cường quản lý cư trú phòng ngừa tội phạm.

Riêng trên tuyến Đại lộ Nam sông Mã, lực lượng Cảnh sát giao thông sẽ phối hợp với Công an TP Thanh Hóa và Công an TP Sầm Sơn thành lập các điểm chốt kiểm soát giao thông và các tổ tuần tra lưu động để điều tiết, hướng dẫn và phân luồng, phân tuyến bảo đảm trật tự an toàn giao thông; hạn chế và cấm một số phương tiện giao thông ra vào khu vực diễn ra Cầu truyền hình trực tiếp Lễ kỷ niệm. Cùng với đó, lực lượng Công an sẽ tăng cường công tác tuyên truyền nhắc nhở người dân nâng cao ý thức cảnh giác với các loại tội phạm, đồng thời triển khai các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh trấn áp các loại tội phạm như trộm cắp, cướp, cướp giật tài sản, gây rối trật tự công cộng, cố ý gây thương tích...

Thượng tá Nguyễn Việt Hưng, Trưởng Công an TP Sầm Sơn cho biết: "TP Sầm Sơn vinh dự là một trong những điểm Cầu truyền hình trực tiếp diễn ra Lễ kỷ niệm, chúng tôi sẽ phối hợp chặt chẽ với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh nghiên cứu phương án bố trí lực lượng tham gia công tác phòng, chống tội phạm một cách khoa học, hợp lý bảo đảm khép kín địa bàn và phát huy hiệu quả cao trong công tác phòng ngừa tội phạm. Đồng thời, quán triệt đến cán bộ, chiến sĩ cần đề cao tinh thần trách nhiệm và ý thức cảnh giác để chủ động phòng ngừa, phát hiện và đấu tranh ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật, không để các loại tội phạm lợi dụng đông người để hoạt động phạm tội. Công an TP Sầm Sơn duy trì công tác tuyên truyền qua hệ thống loa truyền thanh, kết hợp tuyên truyền qua nền tảng mạng xã hội và tuyên truyền lưu động tại các chốt bảo đảm ANTT để nâng cao ý thức cảnh giác cho người dân và du khách khi đến tham dự Cầu truyền hình Lễ kỷ niệm".

